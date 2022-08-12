مؤسس تيليجرام يشن هجوماً عنيفاً على ابل – ما السبب؟

انتقادات عنيفة وجهها مالك تيليجرام “باڤيل دوروف” إلى ابل بسبب تأخير الموافقة على تحديث خاص بالتطبيق بدون مبرر.

هجوم عنيف من تيليجرام على ابل

“باڤيل دوروف” الرئيس التنفيذي لتيليجرام صرح أن ابل قد أخرت تحديثاً مهماً للتطبيق “سيحدث ثورة في كيفية تعبير الأشخاص عن أنفسهم في المراسلة” على حد وصفه.

كما أضاف “دوروف” أن ابل أبقت التحديث قيد المراجعة لمدة أسبوعين دون أي مبرر لذلك التأخير.

وقال “دوروف” في منشور له على قناته على تيليجرام إن ممارسات ابل السيئة – على حد وصفه – تؤدي إلى خسائر مالية للمطورين دون الإفصاح عن تفاصيل.

وتسأل “دوروڤ” عن طبيعة المعاملة والصعوبات التي يواجهها صغار المطورين من قِبل ابل وجوجل، إذا كان تطبيق تيليجرام نفسه أحد أشهر التطبيقات عالمياً معلقُ تحديثه من قِبل ابل لمدة أسبوعين بدون مبرر.

بالإضافة إلى ما سبق، هناك ضرر متمثل في ضريبة الـ 30٪ التي تتقاضاها ابل و جوجل من مطوري التطبيقات، مشيراً إلى الضرر الاقتصادي الذي يلحق بالمطورين جراء تلك الممارسات.

كسر هيمنة ابل وجوجل على متاجر التطبيقات

هناك توجه عام الفترة الحالية والمقبلة إلى كسر هيمنة كلٍ من ابل وجوجل على متاجر التطبيقات وإنهاؤ هذا الاحتكار بعدة طرق رسمية.

منها ما فعله الاتحاد الأوروبي بإصدار تشريع يسمح بالتحميل الجانبي أو الـ Side-loading وهو تحميل التطبيقات من خارج متجر الآب ستور أو جوحل بلاي. هذا التشريع سوف يدخل حيز التنفيذ بداية من عام 2024.

أيضاً سيكون هناك خيارات للدفع داخل التطبيقات سواء عبر أنظمة الدفع الخاصة بآبل وجوجل أو أي طرق دفع أخرى خارجية لا تستقطع أي عمولات خاصة لأي منهما.

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