أوبو تُطلق هاتف Reno8 Z 5G في الأسواق العالمية بهذه المواصفات

بدأت شركة أوبو في إطلاق سلسلة Reno8 عالمياً اعتبارًا من شهر يوليو الماضي، ومؤخراً فقط أعلنت عن طراز جديد باسم Reno8 Z 5G والميزة الأساسية التي تجعله مختلفاً عن بقية هواتف السلسلة هي أنه يحتوي على شريط إضاءة حول الكاميرا من أجل الإشعارات ونسبة الشحن.

يمتاز الهاتف بشاشة قياس 6.4 بوصة وهي عبارة عن لوحة عرض AMOLED بمعدل تحديث قياسي 60Hz ويعمل بواسطة معالج كوالكم متوسط المدى Snapdragon 695 SoC الذي يحتوي على معالج رسومي طراز Adreno 619.

بالنسبة للبصريات فهو يتمتع بثلاث كاميرا من بينها الكاميرا الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل وفي الجانب الأمامي يوجد كاميرا بدقة 16 ميجابكسل من أجل صور السيلفي.

من حيث التصميم فهو متشابه جداً مع بقية هواتف سلسلة Reno8 الأخرى. يستمد الهاتف طاقته من بطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 33 وات.

يعمل الهاتف بواسطة واجهة ColorOS 12.1 المستندة على نظام أندرويد 12 ويحتوي على ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.

من الجيد رؤية الماسح الضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة. أيضاً يدعم هاتف Reno8 Z 5G بلوتوث 5.1 وشبكة واي فاي مزدوجة النطاق ومقبس لسماعة الرأس قياس 3.5 ملم.

سعر ومواصفات هاتف Oppo Reno8 Z 5G بالتفصيل