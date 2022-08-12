أفضل 8 برامج من أجل مراقبة لوحة المفاتيح!

إذا كنت صاحب عمل أو لديك أطفال، فإن مراقبة أنشطة المظفين العاملين لديك وأطفالك يمكن أن تكون مفيدة بطرق عديدة. مقلاً يمكن لأصحاب العمل ضمان أقصى قدر ممكن من الإنتاجية من الموظفين إذا كانوا على علم بما يصدر عنهم أثناء العمل. وكذلك يمكن للوالدين إبقاء أطفالهم بعيداً عن المتاعب إذا كانوا يعرفون ما يفعل الأطفال على الإنترنت سواء في وقت الترفية أو وقت الدراسة.

واحدة من أفضل الطرق لمراقبة أنشطة المستخدمين عبر الإنترنت والحاسوب هي عن طريق تثبيت برامج مراقبة لوحة المفاتيح أو الـ Keyloggers. تغطي هذه المقالة كل ما تحتاج إلى معرفته حول تلك البرامج مع قائمة تحتوي أفضل 8 برامج Keyloggers على نظامي التشغيل ويندوز 10 و 11.

لماذا يجب عليك شراء برنامج مراقبة المفاتيح لأطفالك وموظفيك؟

عندما نستخدم جهاز الحاسوب أو الهاتف الذكي، فإننا نتفاعل مع الجهاز باستخدام لوحة المفاتيح. يتم تسجيل كل ضغطة على لوحة المفاتيح بواسطة برامج مراقبة لوحات المفاتيح أو الـ Keyloggers ، بعض هذا البرامج تقوم فقط بتسجيل النصوص، بينما برامج أخرى عادةً مع آليات متقدمة يمكن أن تغطي مجموعة أوسع من المدخلات وتحللها.

السبب في زيادة شعبية برامج مراقبة لوحة المفاتيح بين أصحاب العمل وأولياء الأمور هو أن لديها القدرة على تتبع أنشطة المستخدم على الإنترنت، إذ يتم تنفيذ معظم المهام على الحاسوب من خلال لوحة المفاتيح. أنت نفسك قد وصلت ربما لهذه الصفحة لأنه يجب أن تكون قد كتبت شيئًا على محرك البحث مثل “أفضل برامج مراقبة لوحة المفاتيح لنظام ويندوز”.

إذا كان يتم تعقبك بواسطة أحد تلك البرامج حالياً، فسوف يعرف المتتبع بسهولة ما تفعله على الجهاز. هذه هي الطريقة التي يمكن بها لأصحاب العمل وأولياء الأمور تتبع نشاط المستخدم أيضًا. يمكن لبرنامج مراقبة لوحة المفاتيح تسجيل نصوص الحافظة Clipoard (التي تقوم بنسخها ولصقها) وسجل الكتابة ، ويمكن لبعضها حتى فعل أمور أكثر مثل رصد المجلدات والمستندات التي قمت بفتحها، ولقطات الشاشة التي تم التقاطها ، وما إلى ذلك. كل هذه الوظائف تجعل أدوات تتبع لوحة المفاتيح مفيدة للغاية. إذا كنت ترغب في مراقبة موظفيك أو أطفالك والتأكد من اتباعهم للتعليمات والقواعد التي وضعتها وعدم مخالفتها، فأنت بحاجة إلى شراء برنامج keylogger لنظام ويندوز.

أفضل 8 برامج مراقبة لوحة مفاتيح Keylogger على نظام ويندوز

إذا كنت تود تثبيت برنامج Keylogger على الحاسوب بنظام ويندوز 10 أو 11. إليك قائمة مكونة من أفضل 8 برامج للاختيار من بينها والاستفادة من الخيارات المتقدمة التي تتيحها.

Spyrix Free Keylogger

بالحديث عن أفضل برنامج Keylogger لنظام ويندوز ، يفوز برنامج Spyrix بالمركز الأول. يحتوي هذا البرنامج المهم على جميع ميزات مراقبة لوحة المفاتيح التي تحتاجها لتتبع الأنشطة على الحاسوب. يمكنه مراقبة المستخدم عبر حساب ويب آمن، وتسجيل جميع الضغطات على لوحة المفاتيح، حتى تلك التي تم حذفها، وتسجيل جميع محتويات الحافظة، والتقاط لقطات شاشة دون علم الموظف أو الطفل، وتتبع التطبيقات ونشاط المستخدم بشكل عام، كما يتيح التحكم في الطابعة.

لا توجد ميزة واحدة متقدمة في مراقبة لوحات المفاتيح إلا ويتيحها برنامج Spyrix ما يجعله الأفضل بين منافسيه، والأهم من ذلك أنه مجاني!

المزايا:

مزايا عديدة متقدمة.

الوصول عن بعد وإزالة التثبيت.

سهل الاستخدام.

برنامج مراقبة شامل لوحة المفاتيح.

العيوب:

مساحة تخزين محدودة.

إذا كنت تود المزيد من مزايا مراقبة الموظفين يمكنك الاستعانة بالبرنامج الأشمل وهو Spyrix Employee Monitoring .

Actual Keylogger

برنامج Actual Keylogger هو ثاني أفضل أداة لرصد الكتابة عبر لوحة المفاتيح يمكنك تثبيتها على ويندوز 10 أو 11. هذه الأداة الشاملة تسجل مجموعة من الأشياء مثل تشغيل وإغلاق البرامج، وضغطات المفاتيح، والمحتوى المنسوخ إلى الحافظة، ونشاط الطباعة، وغير ذلك. الميزة الفريدة لهذا البرنامج هي قدرته كذلك على تسجيل جميع اتصالات الإنترنت التي أجريب على الجهاز. برنامج Actual Keylogger يمكنه إنشاء لقطات شاشة لفترة محددة من اختيارك، مع إخراج التقارير إما في صورة نصية أو صفحة ويب بصيغة HTML، ولا يمكن أن ننسى كذلك الوضع الخفي الذي يتيحه البرنامج.

المزايا:

مزايا متعددة.

مراقبة منصات التواصل الاجتماعي.

حجب وفتح مواقع الإنترنت.

العيوب:

لا يمكنه تسجيل وتتبه نقرات الفأرة ولوحة اللمس.

Kidinspector

برنامج Kidinspector هو موجه بالأساس للآباء والأمهات لمراقبة أنشطة طفلك عبر الإنترنت، بالإضافة إلى مراقبة المكالمات الهاتفية ورسائل التطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي. يتيح التطبيق الاستمتاع بالعديد من الميزات مثل المراقبة عن بعد، وتتبع الإنترنت، والتقاط لقطات الشاشة، وتسجيل البحث على الويب ومراقبة كاميرا الويب فضلاً عن الميزة الأساسية وهي تسجيل كتابة لوحة المفاتيح.

تتميز هذه الأداة كذلك بكونها سهلة الإعداد. كل ما عليك فعله هو تسجيل حسابك مجاناً ثم تنزيل برنامج Kidinspector من الحساب الذي أنشأته، ثم تثبيت الأداة على الكمبيوتر الذي تريد مراقبته. بعد ذلك، استمتع بالمراقبة من أي مكان تريد!

المزايا:

مراقبة كاميرا الويب.

سهل التنصيب.

سهل الاستخدام.

إمكانية المراقبة عن بعد.

العيوب:

لا يوجد.

Refog Keylogger

هذا البرنامج يتيح لك كل ما تتوقعه من برنامج مراقبة لوحة المفاتيح الاحترافي، فإذا كنت أباً مهتم بسلامة أطفالك على الإنترنت، فهذا البرنامج هو غايتك. يمكن لهذا البرنامج حجب المواقع التي لا تريد لأطفالك الوصول إليها، كما يضم العديد من البيانات حول نشاط أطفالك بما في ذلك محادثاتهم مع أصدقائهم حتى يضمن الآباء عدم حديثهم مع الغرباء.

يتيح البرنامج وضعية أخرى كذلك من أجل مراقبة الموظفين بمزايا مقاربة لكن على مستوى العمل. البرنامج يتيح للمستخدم 3 أيام كفترة تجريبية مجانية، بعدها يمكنك شراء الخطة المدفوعة إذا أردت ذلك.

المزايا:

عدة خطط للاختيار من بينها.

فترة تجريبية لمدة 3 أيام.

خيارت مراقبة متقدمة.

مزايا متعددة.

العيوب:

لا تتيح النسخة المجانية الإطلاع على التقارير عن بُعد.

Elite Keylogger

هو برنامج يتيح مراقبة الموظفين أو في العمل أو الأطفال في البيت بوضع خفيٍ. يمكن لهذا البرنامج تسجيل وتحليل كل ما يُكتب ويُدون على لوحة المفاتيح بما في ذلك كلمات المرور والدردشات ورسائل البريد الإلكتروني على مدار اليوم.

المميز في هذه الأداة أيضاُ هو إمكانية تثبيتها عن بُعد، وبمجرد تثبيتها سوف تصلك تقارير وتحديثات عن الجهاز الذي تقوم بمراقبته عن بعد، إذ يمكنك أن تراقب جهازاً في نصف العالم، وأنت موجود في النصف الآخر مع واجهة سهلة الاسنخدام لا صعوبة في التعامل معها.

المزايا

واجهة سهلة الاستخدام

تسجيل المواقع التي تمت زيارتها

برنامج مميز للمبتدئين والخبراء على حدٍ سواء

العيوب

لا يمكن للبرنامج تتبع فتح الملفات

All In One Keylogger

هذا البرنامج هو أداة شاملة أخرى لنظام ويندوز تعمل على مراقبة لوحة المفاتيح على نظام ويندوز، وكما يوحي اسمه فهذه الأداة تضم بين طياتها العديد من المزايا التي تتوقعها من برنامج مراقبة مثالي. بإمكان الآباء معرفة كل نشاط يقوم به الأطفال على الأجهزة وتسجيل كل شيء من كلمات مرور ورسائل ومراقبة المايكروفون والتقاط صور الشاشة، بالإمكان كذلك مراقبة نشاط الإنترنت. كل ذلك في وضع خفي، فلا يتمكن الأطفال أو حتى الموظفين من اكتشاف وجود البرنامج على الجهاز.

المزايا:

وضع خفي بالكامل

مراقبة كل أنشطة الحاسوب

يمكن استخدامه بواسطة الآباء أو أصحاب الأعمال

إمكانية تسجيل الصوت

العيوب:

خطوات ما قبل التثبيت طويلة نسبياً.

Kidlogger

هو برنامج ممتاز آخر للآباء والأمهات، يسمح لك بتتبع وقت الشاشة لطفلك ومعرفة ما قاموا به على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم طوال اليوم، ومواقع الويب التي زاروها، ومن كانوا يتحدثون إليه عبر تطبيقات المراسلة، وما هي الصور التي نقروا عليها أو قاموا بتنزيلها.

يسمح البرنامج للآباء بالحد من وقت الشاشة وفرض القيود على التواصل واستخدام الإنترنت ومراقبة سجل الويب، وتتبع لوحة المفاتيح، وأخذ لقطات الشاشة، بالإضافة إلى استخدام الملفات والمجلدات، ومعرفة التطبيقات الأكثر استخداماً، ربما يعطيك هذا البرنامج أفضل قيمة لأموالك!

المزايا:

مراقبة وتتبع شاملين.

هناك نسخة مجانية متاحة.

أسعار معقولة.

مراقبة فعالة.

العيوب:

حجب مواقع الويب غير متاح.

pcTattletale

برنامج pcTattletale هو أحد برامج مراقبة لوحة المفاتيح المشهورة، لأسباب الوجيهة. الميزة الفريدة لهذا البرنامج هو أنه يأتي مع ميزة تتبع الموقع الجغرافي GPS ، والتي تسمح لك بمعرفة مكان طفلك بالضبط في أي وقت من الأوقات. إذا كنت قد أرسلت طفلك للقيام ببعض المهمات، فيمكنك معرفة ما إذا كان يفعل ما يقال له أم لا. هذا في حد ذاته يمكن أن يمنحك سيطرة هائلة على أنشطة طفلك. هذه ميزة مفيدة عند تثبيت البرنامج على جهاز حاسوب محمول متنقل.

يمكن للبرنامج أيضاً مراقبة الرسائل النصية لطفلك أو موظفك ورسائل البريد الإلكتروني وسجل متصفح الويب وحسابات الوسائط الاجتماعية وألعاب الفيديو وما إلى ذلك. كل هذا يمكن القيام به دون أن يتم اكتشافه.

هل برامج الـ Keylogger قانونية لمراقبة الأطفال والموظفين؟

برامج Keyloggers هي برامج مراقبة يستخدمها أصحاب العمل والآباء غالباً لتتبع أنشطة موظفيهم وأطفالهم. إذا كنت تفكر في تثبيت برنامج Keylogger على جهاز موظفك أو جهاز أطفالك، قد يتبادر إلى ذهنك سؤال عما إذا ما أنت على وشك القيام به يعتبر قانونياً أم لا.

يمكن للوالدين أن يشعروا بالحرية في تتبع نشاط أطفالهم على الحاسوب. لا يوجد قانون يحظر على الآباء مراقبة نشاط أطفالهم القصر عبر الإنترنت ما دام ذلك يصب في مصلحتهم في النهاية.

مراقبة الموظفين على الجانب الآخر تأتي مع بعض القيود. إذا كنت صاحب عمل أو شركة، يمكنك تثبيت برنامج مراقبة لوحة المفاتيح على الأجهزة الخاصة بالشركة، ولكن ليس على أجهزة الكمبيوتر الشخصية لموظفيك.

لا يوجد قانون يحظر استخدام هذا النوع من البرامج، ولكن عليك التأكد من عدم التعدي على خصوصية الموظفين وإبلاغهم أيضاً قبل العمل أن أجهزة الشركة مراقبة بتلك البرامج التي تسجل كل ما يكتبوه على لوحة المفاتيح بما في ذلك البيانات الحساسة مثل كلمات المرور وغيرها.

الأسئلة الأكثر شيوعاً

ما البيانات التي يجمعها برنامج مراقبة لوحة المفاتيح؟

كل شيء تتم كتابته على لوحة المفاتيح يمكن لهذه البرامج رصده بالإضافة إلى مزايا متقدمة أخرى متاحة في بعضها مثل حمع معلومات حول استهلاك الإنترنت، أنشطة الطباعة، النشاط على شبكات التواصل الاجتماعي، وحتى كلمات مرور وأي شيء آخر. هي برامج شاملة وأداة مميزة بشرط استغلالها على الوجه الأمثل وعدم إساءة استخدامها.

هل هذه البرامج خفية؟

عادة لا يتم كشف هذا النوع من البرامج لاحتوائها على أوضاع تسمح بذلك، للمراقبة بدون علم المستخدم. يمكن كشف هذه البرامج بعدة طرق، لكن في العادة تكون مخفية.

هل تتيح هذه البرامج فترة تجربة مجانية؟

العديد من برامج Keylogger تتيح فترة تجربة مجانية مع مزايا محدودة، والبعض يتيح كافة المزايا في الفترة التجريبية. عادة ما تتراوح الفترة التجريبية بين 3 إلى 7 أيام أو أكثر. ولا تنسى قراءة سياسة الفترة التجريبية قبل تثبيت الأداة.