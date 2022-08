أفضل 8 برامج من أجل مراقبة لوحة المفاتيح!

إذا كنت صاحب عمل أو لديك أطفال، فإن مراقبة أنشطة المظفين العاملين لديك وأطفالك يمكن أن تكون مفيدة بطرق عديدة. مقلاً يمكن لأصحاب العمل ضمان أقصى قدر ممكن من الإنتاجية من الموظفين إذا كانوا على علم بما يصدر عنهم أثناء العمل. وكذلك يمكن للوالدين إبقاء أطفالهم بعيداً عن المتاعب إذا كانوا يعرفون ما يفعل الأطفال على الإنترنت سواء في وقت الترفية أو وقت الدراسة.

واحدة من أفضل الطرق لمراقبة أنشطة المستخدمين عبر الإنترنت والحاسوب هي عن طريق تثبيت برامج مراقبة لوحة المفاتيح أو الـ Keyloggers. تغطي هذه المقالة كل ما تحتاج إلى معرفته حول تلك البرامج مع قائمة تحتوي أفضل 8 برامج Keyloggers على نظامي التشغيل ويندوز 10 و 11.

عندما نستخدم جهاز الحاسوب أو الهاتف الذكي، فإننا نتفاعل مع الجهاز باستخدام لوحة المفاتيح. يتم تسجيل كل ضغطة على لوحة المفاتيح بواسطة برامج مراقبة لوحات المفاتيح أو الـ Keyloggers ، بعض هذا البرامج تقوم فقط بتسجيل النصوص، بينما برامج أخرى عادةً مع آليات متقدمة يمكن أن تغطي مجموعة أوسع من المدخلات وتحللها.

السبب في زيادة شعبية برامج مراقبة لوحة المفاتيح بين أصحاب العمل وأولياء الأمور هو أن لديها القدرة على تتبع أنشطة المستخدم على الإنترنت، إذ يتم تنفيذ معظم المهام على الحاسوب من خلال لوحة المفاتيح. أنت نفسك قد وصلت ربما لهذه الصفحة لأنه يجب أن تكون قد كتبت شيئًا على محرك البحث مثل “أفضل برامج مراقبة لوحة المفاتيح لنظام ويندوز”.

إذا كان يتم تعقبك بواسطة أحد تلك البرامج حالياً، فسوف يعرف المتتبع بسهولة ما تفعله على الجهاز. هذه هي الطريقة التي يمكن بها لأصحاب العمل وأولياء الأمور تتبع نشاط المستخدم أيضًا. يمكن لبرنامج مراقبة لوحة المفاتيح تسجيل نصوص الحافظة Clipoard (التي تقوم بنسخها ولصقها) وسجل الكتابة ، ويمكن لبعضها حتى فعل أمور أكثر مثل رصد المجلدات والمستندات التي قمت بفتحها، ولقطات الشاشة التي تم التقاطها ، وما إلى ذلك. كل هذه الوظائف تجعل أدوات تتبع لوحة المفاتيح مفيدة للغاية. إذا كنت ترغب في مراقبة موظفيك أو أطفالك والتأكد من اتباعهم للتعليمات والقواعد التي وضعتها وعدم مخالفتها، فأنت بحاجة إلى شراء برنامج keylogger لنظام ويندوز.

إذا كنت تود تثبيت برنامج Keylogger على الحاسوب بنظام ويندوز 10 أو 11. إليك قائمة مكونة من أفضل 8 برامج للاختيار من بينها والاستفادة من الخيارات المتقدمة التي تتيحها.

بالحديث عن أفضل برنامج Keylogger لنظام ويندوز ، يفوز برنامج Spyrix بالمركز الأول. يحتوي هذا البرنامج المهم على جميع ميزات مراقبة لوحة المفاتيح التي تحتاجها لتتبع الأنشطة على الحاسوب. يمكنه مراقبة المستخدم عبر حساب ويب آمن، وتسجيل جميع الضغطات على لوحة المفاتيح، حتى تلك التي تم حذفها، وتسجيل جميع محتويات الحافظة، والتقاط لقطات شاشة دون علم الموظف أو الطفل، وتتبع التطبيقات ونشاط المستخدم بشكل عام، كما يتيح التحكم في الطابعة.

لا توجد ميزة واحدة متقدمة في مراقبة لوحات المفاتيح إلا ويتيحها برنامج Spyrix ما يجعله الأفضل بين منافسيه، والأهم من ذلك أنه مجاني!

المزايا:

العيوب:

إذا كنت تود المزيد من مزايا مراقبة الموظفين يمكنك الاستعانة بالبرنامج الأشمل وهو Spyrix Employee Monitoring .

برنامج Actual Keylogger هو ثاني أفضل أداة لرصد الكتابة عبر لوحة المفاتيح يمكنك تثبيتها على ويندوز 10 أو 11. هذه الأداة الشاملة تسجل مجموعة من الأشياء مثل تشغيل وإغلاق البرامج، وضغطات المفاتيح، والمحتوى المنسوخ إلى الحافظة، ونشاط الطباعة، وغير ذلك. الميزة الفريدة لهذا البرنامج هي قدرته كذلك على تسجيل جميع اتصالات الإنترنت التي أجريب على الجهاز. برنامج Actual Keylogger يمكنه إنشاء لقطات شاشة لفترة محددة من اختيارك، مع إخراج التقارير إما في صورة نصية أو صفحة ويب بصيغة HTML، ولا يمكن أن ننسى كذلك الوضع الخفي الذي يتيحه البرنامج.

المزايا:

العيوب:

برنامج Kidinspector هو موجه بالأساس للآباء والأمهات لمراقبة أنشطة طفلك عبر الإنترنت، بالإضافة إلى مراقبة المكالمات الهاتفية ورسائل التطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي. يتيح التطبيق الاستمتاع بالعديد من الميزات مثل المراقبة عن بعد، وتتبع الإنترنت، والتقاط لقطات الشاشة، وتسجيل البحث على الويب ومراقبة كاميرا الويب فضلاً عن الميزة الأساسية وهي تسجيل كتابة لوحة المفاتيح.

تتميز هذه الأداة كذلك بكونها سهلة الإعداد. كل ما عليك فعله هو تسجيل حسابك مجاناً ثم تنزيل برنامج Kidinspector من الحساب الذي أنشأته، ثم تثبيت الأداة على الكمبيوتر الذي تريد مراقبته. بعد ذلك، استمتع بالمراقبة من أي مكان تريد!

المزايا:

العيوب:

هذا البرنامج يتيح لك كل ما تتوقعه من برنامج مراقبة لوحة المفاتيح الاحترافي، فإذا كنت أباً مهتم بسلامة أطفالك على الإنترنت، فهذا البرنامج هو غايتك. يمكن لهذا البرنامج حجب المواقع التي لا تريد لأطفالك الوصول إليها، كما يضم العديد من البيانات حول نشاط أطفالك بما في ذلك محادثاتهم مع أصدقائهم حتى يضمن الآباء عدم حديثهم مع الغرباء.

يتيح البرنامج وضعية أخرى كذلك من أجل مراقبة الموظفين بمزايا مقاربة لكن على مستوى العمل. البرنامج يتيح للمستخدم 3 أيام كفترة تجريبية مجانية، بعدها يمكنك شراء الخطة المدفوعة إذا أردت ذلك.

المزايا:

العيوب:

هو برنامج يتيح مراقبة الموظفين أو في العمل أو الأطفال في البيت بوضع خفيٍ. يمكن لهذا البرنامج تسجيل وتحليل كل ما يُكتب ويُدون على لوحة المفاتيح بما في ذلك كلمات المرور والدردشات ورسائل البريد الإلكتروني على مدار اليوم.

المميز في هذه الأداة أيضاُ هو إمكانية تثبيتها عن بُعد، وبمجرد تثبيتها سوف تصلك تقارير وتحديثات عن الجهاز الذي تقوم بمراقبته عن بعد، إذ يمكنك أن تراقب جهازاً في نصف العالم، وأنت موجود في النصف الآخر مع واجهة سهلة الاسنخدام لا صعوبة في التعامل معها.

المزايا

العيوب

All In One Keylogger