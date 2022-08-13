تسريبات – هاتف جالكسي إس 23 ألترا قادم بكاميرا 200 ميجابكسل لأول مرة!

بعض التسريبات تشير إلى احتمالية احتواء هاتف سامسونج جالكسي إس 23 ألترا – Samsung Galaxy S23 Ultra على مستشعر كاميرا جديد بدقة 200 ميجابكسل.

تنويه بسيط: هذه المعلومات واردة إلينا من حساب Ice Universe وهو مُسرب أخبار شهير على موقع تويتر متخصص تحديداً في معلومات وأخبار وتسريبات هواتف وأجهزة سامسونج التي لم يتم إطلاقها إلى السوق بعد، ويبدو من خلال تسريبه الأخير أنه مقتنع ومتأكد تماماً أن الهاتف سيحتوي بالفعل على كاميرا جديدة بدقة 200 ميجابكسل.

يقول Ice Universe أن هاتف جالكسي إس 23 ألترا سيأتي مدعوماُ بمستشعر ICOSELL HP2 الجديد، على الرغم من أن شركة سامسونج لم تُعلن عن هذا المستشعر حتى الآن، إلا أنه متأكد أنه سيأتي مُجهزاً به.

بعض التسريبات السابقة أشارت إلى أن هذا المستشعر الجديد بدقة 108 ميجابكسل، ولكن الغريب أن Ice Universe يقول أنه مستشعر بدقة 200 ميجابكسل. لذا، للأسف لسنا متأكدين أيهم الأكثر دقة، ولكني أفضل تصديق Universe الذي أكد على كونه مستشعر 200 ميجابكسل.

الأهم من كل ذلك أن المُسرب حاول طمأنة المتابعين على موقع تويتر من خلال الردود وقال لهم أن مستشعر ISOCELL HP2 الجديد سيكون أفضل من كل من ISOCELL HP1 و ISOCELL HP3 أيضاً.

على كل حال، من المؤكد أنه سيكون مستشعر قوي جداً وسيأتي ببعض الميزات الجديدة التي لم نراها في المستشعرات السابقة. الغريب في الأمر فقط أن اسم المستشعر يتوسط كل من HP1 و HP3 – فهل من الممكن أن يكون أداؤه أقل من أي منهما، هذا هو السؤال!

لعدة أجيال مختلفة، كانت تستخدم شركة سامسونج كاميرات رئيسية بدقة 108 ميجابكسل. سامسونج هي واحدة من تلك الشركات التي تفضل حشو هواتفها الرائدة بكاميرات تتمتع بعدد كبير من الميجابكسل.

فعلى سبيل المثال استخدمت الشركة كاميرات بدقة 108 ميجابكسل مع هواتف جالكسي ألترا على مدار ثلاث سنوات، وهذا الأمر يشتمل على كل من جالكسي إس 20 ألترا وجالكسي إس 21 ألترا وجالكسي إس 22 ألترا.

ربما تحاول سامسونج تحسين الأمور قليلاً مع الهاتف الرائد التالي، وبدلاً من استخدام نفس المستشعر، سوف تستبدله بمستشعر جديد بعدد أكبر من الميجابكسل.

بالتأكيد أنتم تعرفون أن عدد الميجابكسل لا يعني بالضرورة كاميرا أفضل من حيث الجودة ودقة الصور، ولكن في ظل المنافسة المحتدمة وحرب الميجابكسل التي تشنها الشركات الصينية، سيكون من المنطق أن تستخدم سامسونج كاميرا رئيسية بدقة أعلى.