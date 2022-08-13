تحديث iOS 16 – ما الجديد في تطبيق الملاحظات ؟

تطبيق الملاحظات من التطبيقات المهمة التي نعتمد عليها بشكل كبير في حياتنا اليومية، وقد نال التطبيق حظه من التحسينات مع تحديث iOS 16 وسوف نستعرض ذلك في هذه المقالة.

الملاحظات السريعة في الايفون

ميزة الملاحظات السريعة Quick Notes موجودة بشكل أساسي في أجهزة الايباد فقط، والآن باتت متوفرة أيضاً على الايفون مع تحديث iOS 16.

في نافذة المشاركة سوف تجد خياراً جديداً هو “أضف إلى الملاحظات السريعة” أو “Add to Quick Notes”. هذا الخيار سيكون متوفراً في جميع التطبيقات عند فتح قائمة المشاركة إذ يتيح إنشاء ملاحظات سريعة باستخدام الروابط والصور وغير ذلك.

تحديث المجلدات الذكية

عند إنشاء مجلد يحتوي على ملاحظات سوف تجد الكثير من خيارات التصفية “الفلترة” لترتيبها وليس فقط عبر الوسوم Tags كما هو معتاد.

خيارات التصفية أو الفلترة سوف تشمل تاريخ الإنشاء أو التعديل أو الملاحظات السريعة أو المثبتة أو المقفلة، أو بحسب المحتوى من ملحقات أو قوائم.

قفل الملاحظات بكلمة مرور أو بصمة

مع تحديث iOS 16 ليس عليك قفل الملاحظات بكلمة مرور محددة أو جديدة بل سيتم القفل باستخدام كلمة المرور الخاصة بجهاز الايفون نفسه التي تُدخلها من شاشة القفل.

هناك أيضاً إمكانية فتح الملاحظات المقفلة باستخدام خاصية التعرف على الوجه Face ID أو بصمة الإصبع Touch ID.

عرض الملاحظات مرتبة تاريخياً

في تطبيق الملاحظات بات بالإمكان عرض ملاحظاتك مرتبة ترتيباً زمنياً: “اليوم، الأمس، وخلال آخر 30 يوماً، وهكذا” لسهولة الوصول للملاحظات زمنياً.

كانت هذه أهم التحسينات التي اضافتها ابل على تطبيق الملاحظات الخاص بها. كما نرى ليس هناك تغييرات جوهرية في التطبيق ولكن بصفة عامة هي إضافات من أجل تحسين تجربة الاستخدام بشكل عام.