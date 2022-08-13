ايباد الجيل العاشر iPad 10 – كل ما نعرفه حتى الآن!

نحن الآن في انتظار إصدار جديد من أجهزة الايباد وهو الجيل العاشر من الايباد iPad 10، وهذا الإصدار سيكون أحد أرخص إصدارات الايباد سعراً في عام 2022.

تحديث المواصفات الداخلية

بدلاً من معالج A13 الموجود في الجيل التاسع من الجهاز iPad 9 سيكون لدينا معالج A14 في الجيل العاشر من الايباد iPad 10 وهو نفس المعالج المستخدم في هواتف ايفون 12 بالإضافة إلى الجيل الرابع من ايباد اير.

يتوقع كذلك أن ترفع ابل الذاكرة العشوائية RAM إلى 4 جيجابايت مثل الأجهزة السابق ذكرها التي تعمل بمعالج A14.

هذه الزيادة في الذاكرة العشوائية قد تسمح للجيل العاشر من الايباد iPad 10 أن يدعم خاصية Stage Manager في تحديث iPadOS 16 لتشغيل النوافذ المتعددة على الجهاز بشكل يشبه الحواسيب.

دعم شبكات الجيل الخامس 5G

كالعادة سوف يكون هناك نسختين مختلفتين من الايباد: واحدة منها داعمة للوايفاي فقط والأخرى داعمة لشبكات الجيل الخامس 5G مع الوايفاي.

إضافة شبكات الجيل الخامس 5G إلى الايباد رخيص الثمن iPad 10 سيكون إضافة قوية للغاية لأولئك الذين يعتمدون على الايباد كثيراً خارج المنزل في المناطق الغير مغطاة بالوايفاي.

تصميم جديد بدون اختلاف كبير

ابل قد تعتمد تصميم جديد بدون منفذ Lightning التقليدي والاستعانة بمنفذ USB C عوضاً عن ذلك، أيضاً قد يشبه التصميم الخارجي باقي سلسلة الايباد الأخرى.

هذا من أجل توحيد فلسفة التصميم في كافة أجهزة الايباد من جهة، وكذلك السماح بدعم الجيل الثاني من قلم ابل الذي يلتصق مغناطيسياً.

سيكون هناك ملمح تقليدي موجود في الجهاز وهو الحفاظ على زر Home في الجهة الأمامية والذي يتضمن حساس بصمة الإصبع Touch ID. أيضاً الشاشة ستظل تحتفظ بالحواف السميكة التقليدية ومن المتوقع زيادة حجمها بشكل بسيط من 10.2 إلى 10.5 إنش.

السعر المتوقع والتوفر

السعر المبدئي لجهاز الايباد رخيص الثمن يبدأ من 330 دولار أمريكي لسعة 64 جيجابايت، لكن هذا السعر من المتوقع أن يزيد بفعل التضخم وزيادة الأسعار وأزمة سلاسل الإمداد العالمية.

السعات التخزينية التي ستكون متاحة ربما تكون متوفرة في خيارين فقط كما هو معتاد في هذا الإصدار وهما 64 و 256 جيجابايت.

هذا ما نعرفه حتى الآن من المصادر والتسريبات، ومن المنتظر الإعلان رسمياً عن الجهاز في شهر أكتوبر وتوفره في الأسواق نهاية العام الجاري.