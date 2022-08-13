هواتف أوبو ستحصل على واجهة ColorOS 13 خلال شهر أغسطس!

جميع مالكي هواتف شركة أوبو – Oppo يترقبون في صمت إعلان العلامة التجارية الصينية عن واجهة ColorOS 13 المستندة على نظام أندرويد الجديد.

حتى هذه اللحظة لم تشاركنا أوبو أي تفاصيل رسمية حول موعد أو مظهر أو سمات الواجهة الجديدة، ولكن بناءً على بعض التسريبات، فمن المحتمل أن يتم الإعلان عنها في وقت ما خلال شهر أغسطس الجاري.

بالإضافة إلى واجهة ColorOS 13 من المحتمل أن تكشف الشركة النقاب عن أحدث ساعة ذكية تحمل شعارها وهي ساعة Oppo Watch 3 وذلك سيكون بالتزامن مع موعد الإعلان عن الواجهة.

Digital Chat Station هو مُسرب شهير على بوابة Weibo الصينية ولديه سجل حافل في نشر تسريبات وأخبار أجهزة الشركات الصينية التي لم يتم طرحها في السوق.

قال في تدوينته الأخيرة أن الشركة تعتزم الإعلان عن الواجهة الجديدة في غضون أسبوعين تقريباً. لم يذكر المُسرب موعد أو تاريخ زمني محدد ولكن من المحتمل أننا اقتربنا جداً وأن الشركة تعمل على تجنيد بعض الموظفين من أجل اختبار الإصدار التجريبي.

بالإضافة إلى ذلك، يُقال أن أول هاتف سيحصل على واجهة ColorOS 13 سيكون مدعوماً بأحدث شرائح شركة ميديا تيك، جنباً إلى جنب مع شرائح كوالكم. ربما هذا يعني أن الشركة تستعد للكشف عن هاتفين جديدين.

من المتوقع أن تجلب الواجهة الجديدة عدداً من التحسينات الشاملة من حيث الشكل والتصميم ومجموعة الميزات. وبناءً على التسريبات، يُقال أن التحديث القادم يتمتع بخصائص ومعدلات احتفاظ مُحسنة لأنشطة الخلفية.

في أخبار ذات صلة، يُقال أن شركة شاومي تستعد أيضاً من أجل إطلاق واجهة MIUI 14 مباشرةً بعد أن يتم إطلاق واجهة ColorOS 13. بعض التقارير تشير إلى أن الشركة تخطط لإطلاق الواجهة جنباً إلى جنب مع سلسلة هواتف شاومي 13 المتوقع الإعلان عنها قبل نهاية عام 2022.

بالعودة إلى شركة أوبو، نتوقع رؤية سلسلة Watch 3 من الشركة خلال أيام. هذه السلسلة تتألف من ثلاث ساعات ذكية والتي سيتم تجهيزها بشرائح كوالكم الجديدة كلياً Snapdragon Wear 5 و Wear 5 Plus.