سامسونج تُعلن عن هاتف Galaxy A23 5G ببطارية ضخمة وكاميرا احترافية!

أطلقت شركة سامسونج هاتف جديد لمستخدمي الفئة المتوسطة باسم Galaxy A23 5G الذي جاء بعد حوالي 5 أشهر تقريباً من إطلاق نموذج 4G.

يشتمل الهاتف الجديد على عدد كبير من المواصفات المشابهة لنموذج 4G LTE لدرجة قد تجعلك تعتقد أنه لا يوجد أي اختلاف بينهما ولكن في الواقع هناك بعض الاختلافات الدقيقة الواجب ذكرها.

أولاً يحتوي نموذج Galaxy A23 5G على شاشة قياس 6.6 بوصة بدقة +FHD بتصميم قطرة الماء لإيواء الكاميرا الأمامية التي تحتضن بداخلها مستشعر بدقة 8 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

شاشة هاتف Galaxy A23 5G عبارة عن لوحة عرض LCD بمعدل تحديث 90Hz. للأسف هناك بعض التنازلات التي قررت الشركة الكورية التضحية بها مثل تصميم الهاتف، حيث يحتوي الهاتف على حواف سميكة للغاية مما يعني أنه هاتف اقتصادي من الدرجة الأولى.

ولكن للجانب الخلفي قصة مختلفة تماماً. يمتاز الهاتف بكاميرا رباعية احترافية تضم مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مدعماً بنظام التثبيت البصري OIS لمقاومة الاهتزازات الجانبية مصحوبة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل وكاميرتين للماكرو والعمق بدقة 2 ميجابكسل.

جميع الكاميرات الخلفية موجودة بداخل نتوء مستطيل الشكل بارز من الجانب الخلفي، وهو نفس مكان وجود وحدة إضاءة Flash LED.

يبدو أن شركة سامسونج قررت عدم الإفصاح بنوع شريحة المعالجة المستخدمة في الهاتف، ومع ذلك هناك عدد من التقارير التي أكدت باحتواء الهاتف على معالج Snapdragon 685 SoC مقترناً بذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 128 جيجابايت. بجانب ذلك يحتوي الهاتف على فتحة لقارئ بطاقات الذاكرة الخارجية microSD بسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت كحد أقصى.

هاتف Galaxy A23 5G ميسور التكلفة يحتوي على بطارية ضخمة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 25 وات عبر منفذ USB-C.

تشتمل الميزات الإضافية بالهاتف على وجود ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب فوق زر الطاقة، وللاتصال هنالك شبكة واي فاي مزدوجة النطاق (2.4 جيجاهرتز و 5 جيجاهرتز) وبلوتوث 5.1 ومقبس لسماعة الرأس 3.5 ملم وبالطبع مع اتصال خلوي عبر شبكة 5G.

الاختلاف الوحيد البارز بينه وبين نموذج 4G هو أن الثاني يحتوي على معالج Snapdragon 680 SoC الذي لا يدعم سوى شبكة 4G فقط.

التصميم وموضع الأزرار متشابه تماماً مع نموذج 4G ولكن تبلغ قياسات الهاتف الجديد 165.4×76.9×8.4 مم. لذا، يبدو أن سامسونج قررت طرح نفس الهاتف بالضبط ولكن مع دعم اتصال 5G من خلال معالج Snapdragon 685 SoC.

لم تكشف الشركة عن سعر الهاتف بعد ولكن العديد من الشائعات ذكرت أنه سيأتي بقيمة 300 يورو تقريباً من أجل الأسواق الأوروبية ومن المتوقع وصوله إلى الولايات المتحدة وبقية الأسواق الأخرى في وقت لاحق. يتوفر الهاتف بأربعة ألوان تشتمل على البرتقالي والأزرق الفاتح والأسود والأبيض.