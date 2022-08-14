تطبيقات الأسبوع للاندرويد – مجموعة جديدة من التطبيقات الهامة التي تستحق التجربة!

أهلاً ومرحباً بكم معنا ومع عدد أسبوعي جديد من مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد. بالطبع وكما تعلمون، متجر جوجل بلاي يزخر بملايين التطبيقات التي يمكن الاستفادة منها في تسيير أمور حياتنا وأعمالنا اليومية بشكل لم يسبق له مثيل. فهناك العديد من أنواع التطبيقات التي لديها القدرة على مساعدتك في إنجاز أعمالك ووظائفك اليومية. ولكن نتيجة تعدد الخيارات، فقد تشعر بالارتباك قليلاً ولا تعلم ما هي التطبيقات التي تستحق أن تتواجد على هاتفك الأندرويد.

حسناً، لا داعي للقلق، فهذه هي وظيفتنا في “أخبار التطبيقات” أن نبحث من أجلكم عن أفضل التطبيقات المجانية والمدفوعة التي تستحق أن تتواجد على هاتفك والتي يمكنها مساعدتك في روتين حياتك. فقط تذكر متابعتنا يوم الأحد من كل أسبوع، وستجد في مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد العديد من الخيارات الرائعة. اسمحوا لنا ألا نطيل عليكم في المقدمة أكثر من ذلك وتعالوا بنا لنعرفكم على القائمة التي أعددناها من أجلكم.

SD Insight

للأسف أغلب الهواتف الرائدة تفتقر لمنفذ قارئ بطاقات الذاكرة الخارجية ولكن لحسن الحظ لا تزال هواتف الفئة المتوسطة والاقتصادية والحواسيب اللوحية تحتوي عليها. من خلال تطبيق SD Insight يمكنك التحقق مما إذا كانت بطاقة SD Card المتواجدة في هاتفك أو حاسوبك اللوحي أصلية أم مزيفة. إذا كانت أصلية فسوف يخبرك التطبيق باسم الشركة المُصنعة ومساحتها الحقيقية وبيانات سرعة القراءة والكتابة وغير ذلك.

السعر : مجاني

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Destiny Lights

Destiny Lights هو نوع ما من تطبيق التواصل الاجتماعي الذي يتيح لك إرسال الفوانيس أو استلامها بشكل مجهول تماماً. كل ما عليك فعله هو النقر فوق الفوانيس العائمة في واجهة التطبيق الرئيسية وستحصل على تحديث عشوائي من أي شخص ونظراً لكونه يدعم تحديد الموقع الجغرافي فهو يتيح لك معرفة جميع الأشخاص الذين حاولوا رؤية حالتك وقراءة التحديث الخاص بك. بالطبع لا يمكنك الاعتماد عليه بدلاً من فيسبوك أو تويتر ولكن فكرته الجديدة أكثر من رائعة وربما تساعدك على الاسترخاء والاستمتاع بوقتك بهدوء.

السعر : مجاني

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Birthday Reminder & Calendar

نسيان المناسبات الهامة وأعياد ميلاد أفراد العائلة والأشخاص الذين نهتم لأمرهم ممكن أن يكون أمراً محرجاً للغاية وفي حين أنك من الممكن أن تعتمد على أي من تطبيقات التقويم لمساعدتك على تذكر هذه المناسبات إلا أن تطبيق Birthday Reminder يقوم بوظيفته بشكل مثالي ويساعدك على تذكر جميع أعياد ميلاد الأشخاص الذين تهتم لأمرهم في المواعيد المناسبة. ضمن الميزات الجديدة التي يدعمها التطبيق أنه يدعم التخزين الاحتياطي وجهات الاتصال وبالطبع وظيفة التقويم الأساسية لمساعدتك على تذكر جميع المواعيد الهامة بالنسبة لك. الأهم من ذلك أنه لا يتطلب اتصال فعلي بالإنترنت ويمكنك تصدير التقويم على هيئة ملف CSV إذا كنت ترى للأمر أهمية. التطبيق مجاني ولكن الإصدار المدفوع يتيح لك التخلص من الإعلانات.

السعر : مجاني

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Microsoft Outlook Lite

تم تصميم تطبيق Microsoft Outlook Lite خصيصاً للأجهزة الضعيفة فهو يأتي بحجم خفيف جداً ولا يستهلك الكثير من موارد الهاتف، ولكنه يعمل بمثابة تطبيق بريد Outlook الاعتيادي إذ يسمح لك بقراءة وكتابة والرد على الرسائل بكل سهولة. أيضاً يشتمل على وظيفة تقويم احترافية لتنظيم حياتك بشكل مثالي. ضمن الميزات التي تعجبني شخصياً في تطبيق Outlook أنه يتضمن ميزة اقتراحات الردود وميزة التخلص من البريد العشوائي وميزات عديدة لقطاع الأعمال. الجانب السلبي الوحيد هو أن التطبيق غير متاح لجميع المناطق، لذلك لا تتفاجأ إذا اتضح لك أن التطبيق غير مدعوم في بلدك ولا يمكنك تنزيله.

السعر : مجاني

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Cube ACR

عن تجربة شخصية أستطيع أن أؤكد لكم أن أفضل تطبيق لتسجيل المكالمات على نظام أندرويد هو تطبيق Cube ACR. فعلى الرغم من تقييد وحجب شركة جوجل لميزة تسجيل المكالمات منذ نظام أندرويد 10 إلا أن تطبيق Cube ACR لا يزال يقوم بدوره بشكل مثالي. يتمتع التطبيق بسمعة طيبة ويحصل على مراجعات وتقييمات إيجابية في كل مكان ويدعم العديد من الخدمات الأخرى مثل واتس اب وفيسبوك وماسنجر وسلاك وغير من الخدمات الأخرى التي قد تحتاج معها إلى ميزة تسمح لك بتسجيل المكالمات. بالطبع سيتيح لك القدرة على قفل التسجيلات برمز سري ويحتوي على خيارات النسخ الاحتياطي على السحابة حتى لا تفقد تسجيلاتك الهامة ولكن الجانب السلبي الوحيد أنه يتطلب إعداد معقد بعض الشيء.

السعر : مجاني

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RandomWalking

تطبيق Random Walking هو تطبيق رائع ولكن بشرط واحد وهو أن يكون مدعوماً في المنطقة التي تعيش بها. الهدف من هذا التطبيق هو أن يوجهك إلى الأماكن التي ينبغي عليك زيارتها عندما تكون متواجداً في منطقة بارزة أو مشهورة. التطبيق لا يعمل بمثابة GPS أو متتبع للتمارين ولكن بدلاً من ذلك سيتعين عليك فتحه عندما تصل إلى منطقة مشهورة أو بارزة في بلدك ليبدأ التطبيق في عرض بعض النصائح والتنبيهات بالأشياء التي ينبغي عليك تفقدها في هذه المنطقة، وبطبيعة الحال يمكنك جمع النقاط عند وصولك إلى الأماكن المستهدفة التي يوصي بها التطبيق. التطبيق مجاني حتى الآن ولكنه يحتوي على بعض الإعلانات.

السعر : مجاني

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تطبيق دردشاتي للتعارف والدردشة والبحث عن الزواج!

لماذا نأتي لكم بتطبيق دردشاتي ضمن مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد تتساءل؟ هذا لأنه من أشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات.

من مميزات التطبيق أيضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل. التطبيق يتميز أيضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور أو معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين. التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالإضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا.

السعر : مجاني

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Network Cell Info & Wifi

تطبيق Network Cell Info & Wifi هو من فئة التطبيقات المدفوعة ولكنه متاح مجاناً بشكل مؤقت يتيح لك معرفة جميع بيانات شبكة الإنترنت التي تتصل بها من خلال هاتفك والأهم من ذلك أنه يحلل السرعة ويقيس مدى سرعة اتصال بالشبكة الخلوية أو شبكة الواي فاي من أجل مساعدتك على تحليل المشاكل وإصلاحها بشكل أفضل. نتمنى أن تتمكنوا من تحميل التطبيق أثناء فترة العرض المحدودة لكونه تطبيق احترافي ويستحق التجربة.

السعر : 0.99$

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Aquafy Water Tracker Reminder

يقول الله عز وجل في كتابه العزيز “وخلقنا من الماء كل شيء حي”. الماء شيء ضوري ومهم للغاية لأي إنسان أو كائن حي، ولكن العديد منا ينسى أهمية الماء. شرب الماء بكثرة إن لم ينفعك فلن يضرك، ولكن في الواقع، هناك فوائد عديدة لشرب الماء مثل زيادة مستوى الأكسجين في الدم وتنظيف الكلى من السموم والأملاح وتليين المفاصل والحفاظ على درجة حرارة الجسم وحماية الأنسجة وتخفيف الوزن وحرق الدهون وتعزيز الجسم بالطاقة الطبيعية وعلاج آلام الرأس والعديد من الميزات الصحية الأخرى.

لذلك أنت تحتاج إلى تطبيق يساعدك بشكل إيجابي على تذكر شرب الماء في الأوقات الصحيحة. تطبيق Aquafy يقوم بعمل رائع في هذا الصدد، يمكنك حتى ضبطه من أجل تسجيل أي نوع أخر من السوائل والعصائر. المثير للاهتمام هو تكامله مع عدد آخر من تطبيقات الصحة العامة واللياقة البدنية مثل Futbit و Google Fit و Samsung Health وغيرها من التطبيقات الأخرى. للأسف التطبيق غير مجاني بالكامل ولكن اشتراكه الشهري سيكون أرخص الأشياء الهامة في حياتك.

السعر : مجاني

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Photo Effects Pro

هذا التطبيق سيساعدك على تحرير صورك بشكل احترافي وإضافة العديد من التأثيرات والتلاعب بالمرشحات وإضافة الملصقات أو الكتابة على الصور والعديد من خيارات التحرير الأخرى التي قد تحتاج إليها. يحتوي التطبيق على ما يصل إلى 50 مرشح ويتضمن جميع ميزات التحرير الأساسية مثل اقتصاص المناطق الغير مرغوب فيها من الصور والكتابة على الصور بأنواع مختلفة من الخطوط والعديد من الميزات الأخرى.

السعر : مجاني

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Music Volume EQ

إذا كنت تمتلك هاتف أندرويد قديم أو حتى هاتف أندرويد حديث من فئة الهواتف الاقتصادية ومتوسطة المدى فقد تلاحظ أن صوت هاتفك أصبح منخفض للغاية وهذا أمر طبيعي نظراً لأن الهواتف المتوسطة تحتوي على سماعة واحدة، وبطبيعة الحال تؤثر الأتربة على صوت السماعة بشكل سلبي مما يعني أنك في حاجة إلى تنظيف السماعة. ولكن إلى أن يحين موعد تنظيف الهاتف، يمكنك الاستعانة بهذه التطبيق لأنه يعمل على زيادة حدة الصوت والتلاعب في المعادل الصوتي وضبط المؤثرات الصوتية وتعزيز مستوى الجهير وهناك إعدادات مُسبقة كثيرة يمكنك استخدامها بدلاً من ضبط المؤثرات بشكل يدوي.

السعر : مجاني

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World War Armies: WW2

إذا كنت من عشاق ألعاب الحروب الاستراتيجية فبكل تأكيد ستقع في غرام لعبة WW2 لأنها في الأساس عبارة عن لعبة استراتيجية متعددة اللاعبين تتيح لك بناء جيشك وقواتك الحربية ومواجهة شخص آخر عبر الإنترنت. بمجرد فوزك في المعارك ستمنحك اللعبة القدرة على تقوية حصونك وتدريع قواتك والحصول على آليات حربية أكثر قوة.

السعر : مجاني