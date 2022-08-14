تطبيقات الأسبوع للايفون والايباد – عروض مجانية على تطبيقات مميزة لفترة محدودة!

نحن في أخبار التطبيقات وكما جرت العادة منذ أعوام طويلة نقدم لكم كل أسبوع مجموعة رائعة ومتميزة من التطبيقات التي يتم اختيارها من قبل محررينا، هذه الاختيارات هي نتيجة بحث وعمل دؤوب لتوفير التطبيقات التي تبحثون عنها دون العناء في البحث بين كم هائل في متجر آبل “آب ستور” ، فنتمنى دوماً أن تنال إعجابكم مع ملاحظة أن بعض التطبيقات تشملها عروض مجانية لوقت محدود، فسارع بتنزيلها وعدم تفويت الفرصة لأن هذه العروض قد تنتهي في أي وقت وموقع “أخبار التطبيقات” غير مسئول عن ذلك!

تطبيق مصر قرآن كريم – قرآن بصوت كبار القراء

هو تطبيق مميز يتيح لك الاستماع إلى القرآن الكريم كاملاً بصوت كبار القراء في مصر والوطن العربي بجودة عالية مع خيار للاستماع إلى القرآن المرتل أو المجود وإمكانية تشغيل القرآن بآلية الراديو بالإضافة إلى مزايا أخرى.

السعر : مجاني

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تطبيق Scantastic – لمسح المستندات والأوراق

هو تطبيق يتيح للمستخدم عمل مسح (تصوير) للمستندات والأوراق بطريقة مميزة وشكل واضح، وترتيبها في مجلدات ومزايا أخرى مثل التعرف على النصوص بواسطة الذكاء الاصطناعي (تدعم هذه الميزة الإنجليزية بشكل أساسي)، وإمكانية تحويل المستندات المصورة إلى ملف PDF.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق Lightroom – محرر الصوت والفيديو من أدوبي

هو تطبيق شهير من شركة أدوبي يتيح لك تحرير الصوت والفيديو بطريقة مميزة وأدوات احترافية متنوعة تساعدك على تحسين الألوان والخلفية وإمكانية تحديد عناصر والتعديل عليها دون باقي الصورة أو الفيديو، وهناك العديد من الفلاتر الاحترافية والخيارات المتقدمة.

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق Audio Trimmer – تقطيع الصوت

هو تطبيق بسيط لمهمة واضحة وهي تقطيع الصوت. التطبيق يدعم العديد من صيغ الصوت المختلفة سواء صيغة MP3 الشهيرة أو صيغ أخرى مثل wav, m4a, aac. هذه خاصية مهمة للتركيز على الجزء الذي تريده وسهولة مشاركته.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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دردشاتي – تطبيق رائع للتعارف والبحث عن زواج!

للمقبلين على زواج أو من يبحث على زوجة. نقدم لكم تطبيق دردشاتي للتعارف الزواج والشات وهو من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج او زواج مسيار بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ويعتبر افضل برنامج تعارف ، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجاني

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تطبيق إدارة المهام من مايكروسوفت

تطبيق إدارة المهام Microsoft To Do تتيحه شركة مايكروسوفت للمستخدمين مجاناً من أجل إدارة المهام الذين يودون القيام بها ومساعدتهم على التخطيط ليومهم وتذكيرهم بمواعيد المهام.

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق Cambly – تطبيق تعلم الإنجليزية المميز

هو تطبيق مميز يساعدك على تعلم اللغة الإنجليزية بأكثر الطرق فعالية وهي التحدث إلى المتحدصيين الأصليين للغة من خلال محادثات صوتية ومرئية، التطبيق يساعدك على على تحسين مستواك في اللغة الإنجليزية وخاصة في جوانب الاستماع والتحدث.

السعر : تحميل مجاني