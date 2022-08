“تاس”: استمرار انخفاض إصابات كورونا عالميا للأسبوع الثالث

روسيا – أفادت وكالة “تاس” الروسية باستمرار انخفاض معدل الإصابات بفيروس كورونا حول العالم للأسبوع الثالث على التوالي.

وأوضحت الوكالة من خلال رصدها لمعدلات الإصابات بالفيروس في دول العالم، أن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس في العالم خلال الأسبوع الماضي وصل إلى 5.5 مليون، وهو ما يقل 0.6 مليون عن الأسبوع الماضي.

وأشارت إلى أنه في الأسبوع الأخير توفي حوالي 15 ألف شخص بالفيروس، فيما كان معدل الوفيات نفسه منذ نهاية يوليو.

ولاحظت انخفاضا كبيرا في معدل الإصابات في أوروبا، حيث سجل الشهر الماضي أعلى حصيلة عالمية.

وأشارت إلى انخفاض معدل الإصابات إلى الثلث في ألمانيا، والخمس في إيطاليا وفرنسا في الأسبوع الأخير.

وأكدت انخفاض معدل انتشار العدوى بشكل كبير في دول أمريكا اللاتينية، كما أشارت إلى انخفاض معدل الإصابات إلى النصف في أستراليا.

ولفتت إلى ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات في آسيا، وارتفاع مماثل في روسيا حيث بلغ معدل الإصابات بالفيروس الحد الأقصى منذ نهاية مارس.

المصدر: “تاس”

