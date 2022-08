ما الخضروات المفيدة لمرضى السكري؟

إنجلترا – يشير الأطباء إلى أهمية اتباع مرضى السكري من النوع الأول والثاني، نظاما غذائيا يوميا يحتوي على الخضار والفاكهة.

ويشجع بعض الأخصائيين على التفكير في نظام غذائي نباتي إلى حد كبير يحتوي على أنواع معينة من الخضار.

ويقول المدير الطبي في Concepto Diagnostics الدكتور طارق محمود : “في حين أن بدء نظام غذائي نباتي ليس علاجا مباشرا لمرض السكري، فإن العديد من الفوائد الصحية يمكن أن تكون مفيدة لمرضى السكر”.ويضيف محمود:”يعد النظام الغذائي أمر بالغ الأهمية في إدارة مرض السكري لأن كمية الكربوهيدرات التي تتناولها تؤثر على مستويات السكر في الدم بشكل أكبر، لا يمكن التقليل من أهمية قيام شخص مصاب بداء السكري بتثقيف نفسه بشأن مخاطر تناول أطعمة معينة ، لا سيما تلك المليئة بالسكر المجاني”.

ووجدت مراجعة في مجلة التغذية أن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات يمكن أن يدعم مرضى السكري، حيث أن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات يقلل بشكل موثوق من مستويات الجلوكوز في الدم المرتفعة، وقد ثبت أنه يقلل أو يلغي الحاجة إلى الأدوية من القواعد التي يسهل تذكرها أن الخضروات التي تنمو فوق سطح الأرض منخفضة الكربوهيدرات بشكل عام، وتلك التي تنمو تحت الأرض تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات، هناك بعض الاستثناءات، مثل قرع الجوز، الذي ينمو فوق سطح الأرض ولكنه يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات، الكوسة الصيفية تحتوي على نسبة أقل من الكربوهيدرات وهي بديل أفضل لمرضى السكر.

وتقول الدكتورة ديبورا لي، دكتوراه في الطب من Dr Fox Online Pharmacy ، إن أفضل الخضروات لمرضى السكر تشمل:

الخضار الورقية الخضراء، مثل الملفوف، الخضر، البروكلي، براعم بروكسل، السبانخ واللفت، نبات الهليون، الفاصوليا الخضراء، الباذنجان، الفلفل، كرفس، الفطر، البقوليات مثل الحمص والعدس والفول، الطماطم، البصل، الخيار.

ويضيف لي: “على الرغم من أنه من المرجح أن تحتوي الخضروات الطازجة على أفضل قيمة غذائية، فإن الخضروات المعلبة والمجمدة ذات قيمة غذائية عالية وهي بديل ممتاز”.

الخضروات التي يجب تجنبها في النظام الغذائي

يوضح الدكتور محمود أن بعض الخضروات على وجه الخصوص قد تكون مشكلة لمرضى السكري، ويقول: “الخضروات النشوية، مثل الذرة والبطاطس والبطاطا، مليئة بالكربوهيدرات، ونتيجة لذلك تؤثر على مستويات السكر في الدم، على وجه الخصوص، تتمتع البطاطس المسلوقة بتصنيف عالٍ لمؤشر نسبة السكر في الدم يبلغ 78، وهذا لا يعني أن هذه الخضروات محظورة تماما على مرضى السكر، لا يزال من الممكن الاستمتاع بها في الأجزاء المناسبة، ولكن مرة أخرى من الضروري أن تكون على دراية بها بالضبط ما تأكله”.

ووفقا له، يجب تناول الخضروات التالية باعتدال في نظام غذائي خاص بمرض السكري: بطاطا، البطاطا الحلوة، الجوز الاسكواش، اليامز، ذرة حلوه،عصير الخضار (لأنه مركّز فهو غني بالكربوهيدرات)، ما لا يزيد عن ملعقة واحدة ممتلئة من هريس الطماطم، وعاء من أعواد الجزر المفرومة

كيف يمكن أن يساعد النظام الغذائي في إدارة مرض السكري؟

وتشير مراجعة في مجلة Medical Clinics of North America إلى أن الاتساق مع تناول السعرات الحرارية والكربوهيدرات على وجه الخصوص يمكن أن يكون مفيدا في إدارة مرض السكري.

وجدت مراجعة أخرى، في مجلة Vnitrní Lékarství، وهي مجلة طبية للمجتمع التشيكي، أن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات أظهر نتائج إيجابية في علاج مرض السكري ومرض السكري ومتلازمة التمثيل الغذائي والسمنة.

تشير المراجعة إلى أن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات يمكن أن يؤدي إلى إنقاص الوزن، وخفض جرعات الدواء، وفي بعض الحالات مغفرة مرض السكري من النوع 2 عند تناوله تحت إشراف طبي.

وتعتبر الخضراوات منخفضة المؤشر الجلايسيمي مناسبة لمرضى السكر وأولئك المعرضين لخطر الإصابة بمرض السكري، ذلك أن اتباع نظام غذائي مليء بالفواكه والخضروات الورقية والبقوليات والمكسرات والحبوب الكاملة يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري.

ويجب على الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أن يتطلعوا إلى تجنب الخضار ذات التصنيف GI المرتفع، حيث يمتص الجسم نسبة السكر في الدم من تلك الأطعمة بشكل أسرع بكثير مقارنة بالأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض، وهذا يشمل الأرضي شوكي، والهليون، والبروكلي، والكرفس، والقرنبيط، والباذنجان، والفاصوليا الخضراء، والخس، والفلفل، والبازلاء، والسبانخ.

المصدر: لايف ساينس

The post ما الخضروات المفيدة لمرضى السكري؟ first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا