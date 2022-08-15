ريدمي تُعلن عن هاتف Redmi 10 5G لمستخدمي الفئة الاقتصادية

في صمت تام أعلنت العلامة التجارية الصينية التابعة لشركة شاومي عن هاتف Redmi 10 5G في بعض أسواق الدول الأسيوية لمستخدمي الفئة الاقتصادية والذي يأتي بسعر أقل من 200$ دولار أمريكي.

ضمن أبرز ميزات هاتف شبكات الجيل الخامس الجديد شاشة عرض بتصميم قطرة الماء من أجل احتواء مستشعر الكاميرا الأمامية مع نسبة عرض إلى ارتفاع طويلة وشريحة معالجة من الجيل السابع من شركة ميديا تيك وكاميرات خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل وبطارية ضخمة.

سعر ومواصفات هاتف Redmi 10 5G المُعلن عنها بالتفصيل

بدءًا من الشاشة يحتوي هاتف Redmi 10 5G على لوحة عرض IPS LCD قياس 6.58 بوصة بدقة +FHD أبعادها 2400×1080 بكسل بمعدل تحديث 90Hz محمية بطبقة زجاج Gorilla Glass.

الكاميرا الأمامية عبارة عن مستشعر بدقة 5 ميجابكسل، بينما يحتوي الجانب الخلفي على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 وعدسة ثانوية لاستشعار العمق بدقة 2 ميجابكسل ووحدة إضاءة Flash LED. للأسف الشديد يفتقر الهاتف لعدسة تصوير فائقة الاتساع مما يعني أنه سيكون من الصعب التقاط صور عريضة مثل لقطات المناظر الطبيعية.

تم تزويد الهاتف بمعالج Dimensity 700 SoC متوسط المدى من شركة ميديا تيك مقترناً بذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت من النوع LPDDR4X وسعة تخزين داخلية من النوع UFS 2.2.

هناك أكثر من متغير واحد لسعات التخزين والذاكرة العشوائية: النموذج الأول يأتي بسعة 4/64 جيجابايت في حين أن النموذج الثاني يأتي بسعة 4/128 جيجابايت والنموذج الأخير بسعة 6/128 جيجابايت.

يعمل الهاتف بواسطة أحدث إصدار من واجهة المستخدم المخصصة من شركة شاومي وهي MIUI 13 المستندة على نظام أندرويد 12. يستمد الهاتف طاقته من بطارية ضخمة سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة. الهاتف يأتي بشاحن مُرفق في علبة الشراء بقدرة 22.5 وات ولكن الهاتف نفسه يدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 18 وات فقط.

يدعم الهاتف فتح القفل بواسطة الوجه بمساعدة تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما ويجد ماسح ضوئي لبصمات الأصابع على الجانب الأيمن فوق زر الطاقة الرئيسي.

ضمن ميزات سُبل الاتصال الأخرى دعم شريحة SIM مزدوجة واتصال واي فاي وبلوتوث 5.1 و GPS و NFC و منفذ USB-C للشحن ونقل البيانات ومقبس 3.5 ملم لسماعة الرأس.

يأتي هاتف Redmi 10 5G بقياسات 163.99×76.09×8.9 مم ويزن 200 جرام تقريباً. من خلال هذه المواصفات يبدو أن الهاتف عبارة عن نسخة مُعدلة من الهاتف الأصلي Redmi Note 11e الذي تم إطلاقه في شهر مارس الماضي.

يتوفر هاتف Redmi 10 5G بثلاث ألوان مختلفة متمثلة في الجرافيت والأخضر والفضي ويُباع بسعر 194$ دولار أمريكي لنموذج 4/128 جيجابايت بينما يبلغ سعر نموذج 4/64 جيجابايت حوالي 180$ دولار.