استضافة InMotion – أفضل استضافة من أجل موقعك على الإنترنت!

إذا كنت صاحب شركة أو متجر أو مشروع صغير وتبحث عن أفضل استضافة مواقع من أجل موقعك الذي تريد إطلاقه على الإنترنت، فإليك استضافة انموشن هوستينج InMotion Hosting. وهنا مراجعة سريعة للخصائص التي تقدمها هذه الاستضافة للعملاء.

أنواع الخدمات المقدمة من استضافة InMotion

تذكيراً، فإن خدمات الاستضافة مهمتها ببساطة وضع أو تخزين (استضافة) موقعك على خوادمها حتى يمكن الوصول إليه عبر الإنترنت من خلال العنوان أو الـ Domain التي تقدمه لك الشركة المزودة للاستضافة.

تقدم استضافة InMotion عدداً من الخدمات المتنوعة التي تناسب مختلف فئات العملاء من أصحاب المواقع الجديدة والصغيرة إلى أصحاب المشاريع والشركات الكبيرة.

ومن الخدمات التي توفرها InMotion ما يلي:

الاستضافات المشتركة Shared Hosting – وهي أكثر الاستضافات الاقتصادية وأقلها سعراً، إذ تتيح استضافة أكثر من موقع على سيرفر واحد.

استضافات وردبريس WordPress – وهي استضافة مخصصة للمواقع التي تعمل بنظام الوردبريس لإدارة المحتوى، إذ تقدم أفضل أداء وقيمة للمواقع من هذا النوع الأشهر.

استضافة الخادم الافتراضي VPS – للمواقع والأعمال الأكبر التي لا تناسبها الاستضافات الاقتصادية.

الاستضافة المخصصة Dedicated Hosting – للمواقع الكبيرة للغاية ذات أعداد الزوار الضخمة، وهي أغلى الاستضافات بشكل عام.

خدمة الخوادم للشركات وأصحاب الأعمال.

الخدمات السحابية.

خدمة بيع الدومين (عناوين المواقع).

في السطور اللاحقة نعرض لك مراجعة استضافة انموشن InMotion Review من أجل إلقاء الضوء على أهم المزايا وأبرز العيوب فيها، وما الذي الذي يجعلها خياراً مناسباً أو غير مناسب لك.

ما الذي يميز استضافة InMotion ؟

تتيح استضافة InMotion العديد من المزايا المهمة عند الاشتراك في أحد الاستضافات التي تقدمها. باقة Core الأساسية في الاستضافة المشتركة أو استضافة الوردبريس سوف تمنحك 100 جيجابايت من السعة التخزينية لموقعك وملفاتك المخزنة عليه، بالإضافة إلى شهادة أمان SSL مجانية، وباندويدث غير محدود، وإمكانية استضافة حتى موقعين على الباقة، وإنشاء حتى 10 عناوين بريد إلكتروني احترافي ملحقة بموقعك.

أيضاً سوف يحصل المشترك في انموشن هوستينج على حزمة من أدوات تأمين المواقع للحماية من هجمات DDoS الشهيرة التي تتسبب في إيقاف المواقع عن العمل، وكذلك الحماية من الاختراق والبرمجيات الخبيثة، والنسخ الاحتياطي التلقائي. هناك كذلك بعض أدوات التسويق مثل أداة بناء المواقع، ورصيد لاستخدامه في حملات التسويق، وأدوات إدارة العلاقة مع العملاء الذين يزورون موقعك أو يودون شراء منتجك أو خدماتك وغير ذلك.

فوق ذلك كله، يحصل جميع عملاء انموشن هوستينج على دعم خدمة عملاء على مدار الساعة لمساعدتك في حل أي مشكلة قد تواجهك في الموقع، وواجهة cPanel متقدمة لإدارة كافة جوانب الموقع الخاص بك وتثبيت برامج الويب والإضافات التي تريدها ببساطة، وحماية من السائل والتعليقات المزعجة Spam وغير ذلك.

تبدأ باقة Core الأساسية في الاستضافة المشتركة من 2.29$ (عوضاً عن 8.99$ )، وفي استضافة وردبريس من 3.99$ (عوضاً عن 11.49$ ) هذه العروض متاحة حالياً عند الاشتراك في استضافة انموشن هوستنج. هناك مزايا أخرى إضافية عند الاشتراك في الباقات الأعلى أو خدمات الاستضافة الأخرى. عند الدفع مع الرغبة في الإلغاء أو التراجع، تتيح الاستضافة إمكانية استراد كافة الأموال التي قمت بدفعها خلال مدة 90 يوماً من تاريخ الشراء.

الملاحظ أيضاً أن استضافة انموشن هوستنج تتيح إمكانية نقل الموقع أو الدومين الخاص بك من أي استضافة أخرى إليهم مجاناً مع ضمان ألا يتوقف الموقع عن العمل أثناء عملية النقل، وأن يظل الموقع يعمل بعدها بدون توقف أو وقوع بنسبة تصل إلى 99.99%.

عيوب استضافة InMotion

هناك باقات أساسية من استضافة انموشن InMotion للمبتدئين وأصحاب المواقع الجديدة والأعمال الصغيرة بأسعار رخيصة نوعاً ما (ليست الأرخص ولكنها مناسبة) رغم ذلك قد لا تناسب البعض لعدم توافر طريقة للدفع على أساس شهري وإنما على أساس سنوي أو كل عامين، ذلك قد لا يصلح للبعض من ذوي الميزانيات المحدودة.

أيضاً تتواجد الخوادم الخاصة بشركة انموشن داخل الولايات المتحدة الأمريكية وليست موعة خارجها في مناطق عدة حول العالم، ولا يتوفر لديهم دعم فني كامل باللغة العربية رغم توفره على مدار الساعة (قد لا تكون تلك مشكلة للبعض ما دام يجيد الإنجليزية على الأقل).

الخاتمة ..

تعتبر استضافة انموشن هوستينج واحدة من أفضل شركات الاستضافة على مستوى العالم للمزايا التي ذكرناها سابقاً في المقال مع خبرة لأكثر من 20 عاماً في هذا المجال إذ تأسست الشركة في عام 2001 ولديها حالياً أكثر من 520 ألف عميل حول العالم وملايين المواقع على الإنترنت التي تعمل على خوادمهم.

إذا كنت تبحث عن استضافة جيدة من أجل موقعك أو مشروعك الذي تود إطلاقه على الإنترنت يمكنك تجربة باقة Core الأساسية لديهم في الاستضافة المشتركة إذ أنها جيدة وذات سعر مناسب وتنافسي للغاية كما أنه متاح بنسبة خصم كبيرة عند الاشتراك لأول مرة.