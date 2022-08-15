واتس اب – ميزة جديدة مهمة لمديري المجموعات!

يختبر واتس اب الآن ميزة في غاية الأهمية موجهة إلى مديري المجموعات سوف تعطيهم سيطرة أكبر على المجموعة عند تفعيلها.

الميزة الجديدة تعطي لمديري المجموعات أحقية الموافقة أو الرفض على من يود الانضمام للمجموعة. عند تفعيل هذه الميزة سوف يتوجب أولاً على مدير (أو مديري المجموعة) الموافقة على طلب انضمام كل عضو جديد للمجموعة.

لن يستطيع أي عضو الانضمام إلى المجموعة والإطلاع على المحادثات والمشاركة فيها بدون موافقة مدير المجموعة أولاً، وسوف يظل طلب الانضمام معلقاً لحين موافقة المدير عليه.

كيفية تفعيل الميزة الجديدة؟

لا تزال الميزة الجديدة يتم اختبارها في النسخة التجريبية من واتس اب WhatsApp Beta وغير متاحة للجميع، سوف تتوفر هذه الميزة لاحقاً في التحديثات القادمة.

بحسب ما وجدنا في النسخة التجريبية من واتس اب، على مدير المجموعة التوجه إلى إعدادات المجموعة Group Settings > ثم تفعيل خيار الموافقة على الأعضاء الجدد Approval new participants.

بعد تفعيل هذا الخيار، سوف يتلقى مدير (أو مديري المجموعة) إشعاراً بطلب أحد جهات الاتصال الانضمام للمجموعة ليقوم المدير بمراجعة الطلب والإطلاع على بيانات جهة الاتصال قبل الموافقة أو الرفض على انضمام العضو.

هذه الميزة سوف تتيح الحفاظ أكثر على خصوصية المجموعة ومنع المتطفلين من الانضمام وكذلك الحد من الرسائل المزعجة Spam داخل المجموعة.

حالياً، يقوم واتس اب بالعمل على عدة مزايا أخرى جديدة للأمن والخصوصية هي: مغادرة المجموعة في صمت بدون تنبيهات، والتحكم في حالة “متصل Online”، وأيضاً منع لقطات الشاشة عند إرسال صورة في وضعية العرض مرة واحدة