أندرويد 13 – جوجل تطرح الإصدار النهائي من النظام لجميع هواتفها

طرحت جوجل الإصدار النهائي والمستقر من نظام أندرويد 13 إلى قناة AOSP مما يعني أن التحديث الجديد على أتم الاستعداد للتوجه إلى هواتف جوجل بكسل المؤهلة.

أكدت شركة جوجل أن هواتف جوجل بكسل ستحصل على الإصدار النهائي من أندرويد بحلول اليوم، وسوف يتم طرح التحديث الجديد لبقية هواتف الأندرويد الأخرى في وقت لاحق، وهذا يتضمن هواتف سامسونج جالكسي وأسوس ونوكيا وفيفو وهواتف ون بلس وشاومي وريلمي وأوبو وشارب وسوني وغيرها من الشركات الأخرى.

إذا لاحظتم، فلقد تم إطلاق النسخة النهائية في وقت مبكر هذا العام، حيث تم طرح نظام أندرويد 12 العام الماضي في شهر أكتوبر. وهذا الأمر يبشر بالأمل، فإذا كان هذا الأمر يعني أي شيء فهو يعني أن النظام الجديد أصبح خالي من أية الأخطاء، على الرغم من كمية الأخطاء التي عانى منها مستخدمي هواتف بكسل 6 منذ أن تم إطلاق النسخة التجريبية الأولى.

ماذا يعني طرح نظام أندرويد 13 إلى قناة AOSP؟

طرحت جوجل نظام أندرويد إلى قناة AOSP أو المعروفة بمشروع أندرويد مفتوح المصدر، وهو لا يعني شيء هام لمعظم المستخدمين، ولكنه يعني فقط أن نظام أندرويد 13 أصبح مكتمل.

إصدار أندرويد مفتوح المصدر هو إصدار مجاني للجميع ومتاح للاستخدام، ويُمكن لجميع الشركات التي تستخدم خدمات جوجل الوصول إلى الكود النهائي واستخدامه.

لقد قمنا بتغطية أهم الميزات الجديدة التي سنراها في نظام أندرويد 13. في الحقيقة أندرويد 13 لا يتضمن اختلافات جذرية في التصميم، ولكن ركزت جوجل فقط على بعض الميزات الأساسية مثل خدمات الخصوصية والأمان.

التغييرات القليلة التي طالت التصميم اشتملت فقط على المظهر الجديد لمشغل الموسيقى في لوحة الإعدادات السريعة، ودعم تلوين أيقونات التطبيقات بما يتماشى مع لون الخلفية الرئيسية المستخدمة. ومع ذلك، قد يتم تغيير هيئة هذه التغييرات الطفيفة على واجهة المستخدم المخصصة من الشركات.

أيضاً تم تحسين شريط المهام من أجل الهواتف القابلة للطي والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام Android 12L هذا وبالإضافة إلى بعض الميزات الجديدة التي تعزز من تجربة المستخدم.

على أندرويد 13 ستتمكن من تعيين لغات مختلفة لكل تطبيق بشكل فردي، مع إمكانية الاستفادة من تقنية Spatial Audio على سماعات الراس المدعومة.

أخيراً من المتوقع أن تكون هواتف جوجل بكسل هي أولى الهواتف التي ستحصل على النسخة النهائية والمستقرة من النظام، وستحلق بها بقية هواتف الأندرويد الأخرى خلال الأشهر القادمة.