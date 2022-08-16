معالج Snapdragon 8 Gen2 قادم في شهر نوفمبر وستلحق به العديد من الهواتف الذكية!

حتى الآن لم يظهر معالج كوالكم الرائد التالي Snapdragon 8 Gen2 إلا في عدد قليل جداً من التسريبات، ومع ذلك، تشير آخر التقارير إلى أنه من الممكن وصوله بشكل رسمي في وقت ما خلال شهر نوفمبر القادم.

هذه المعلومات صادرة من Ice Universe، المُسرب الشهير المتخصص في أخبار أجهزة وهواتف شركة سامسونج. الأمر ليس غريب تماماً، فمن المؤكد أن الشركة الأمريكية تبذل جهود مضنية من أجل توفير المعالج الجديد في الوقت المناسب وكي يدخل مرحلة الإنتاج في الموعد المحدد له.

بالتأكيد سيتم استخدام المعالج الجديد مع عدد لا بأس به من الهواتف الذكية الرائدة، وبناءً على تسريبات سابقة، يُقال أنه سيقدم قفزة كبيرة في الأداء قد تتجاوز نسبتها 15% تقريباً مقارنة بالمعالج الرائد الحالي Snapdragon 8+ Gen1 SoC.

ما هي أولى الهواتف التي ستأتي مدعومة بمعالج Snapdragon 8 Gen2 ؟

بما أن Ice Universe متخصص تحديداً في أخبار وتسريبات شركة سامسونج، فهو لم يذكر أي تفاصيل حول الهواتف الرائدة الأخرى، ولكنه توقع أن تكون هواتف سامسونج هي أولى الهواتف التي ستأتي مدعومة بالمعالج الجديد.

ولكن الغريب في الأمر أن شركة سامسونج لا تُطلق أي هواتف في شهر نوفمبر، وتحديداً هواتف الفئة الرائدة الرئيسية جالكسي إس. لذا، من المتوقع أن نشهد إطلاق هواتف ذكية رائدة للشركات الأخرى بهذا المعالج الجديد قبل إطلاق سلسلة جالكسي إس 23 ألترا.

بعض من هذه الشركات ستتضمن كل من أسوس وأوبو وفيفو وبوكو وربما غيرهم من الشركات الأخرى. لذا، من المحتمل ألا تكون سامسونج هي أول من يستخدم المعالج الجديد.

أما بالنسبة لمواصفات الشريحة الجديدة فهي لا تزال طي الكتمان، ولكننا نتوقع أن تمتاز بترتيب رباعي الكتلة هو الأول من نوعه. سيأتي المعالج بنواة واحدة Cortex-X3 ونواتان Cortex-A720 ونوى Cortex-A710 وثلاث أنوية عالية الكفاءة طراز Cortex-A510 .

بجانب الاهتمام بتحسين كفاءة الطاقة والتبديد الحراري، من المحتمل أن يقدم المعالج الجديد قفزة هائلة على صعيد مستوى الأداء، وربما قد يشعر بعض المستخدمين أن الأداء الأفضل هو أمر فائض عن الحاجة، ولكن من الناحية الإيجابية، فإن ثلاث نوى عالية الكفاءة ستساهم بشكل فعال في تحسين عمر البطارية وهو العامل الوحيد الذي يشكل مشكلة حقيقية لغالبية المستخدمين.