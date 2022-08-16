تحديث iPadOS 16 – أهم المميزات الجديدة لأجهزة الايباد!

تحديث iPadOS 16 يوفر للمستخدم العديد من المزايا الجديدة على أجهزة الايباد. بطبيعة الحال، هناك العديد منها يتشاركها مع تحديث iOS 16 وبعضها فريد ومخصص فقط لأجهزة الايباد دون غيرها. في هذا المقال، سوف نتحدث عن أهم المميزات التي وضعتها ابل في هذا التحديث وكيف سيحسن من تجربة الأداء على أجهزة الايباد عموماً.

منظم الواجهة Stage Manager

لعل تلك الميزة هي التغيير الأكبر في واجهة نظام الايباد الجديد iPadOS 16 وهي خاصية عند تفعيلها من مركز التحكم، سوف تتيح إمكانية عرض التطبيقات المفتوحة على شكل نوافذ وليس في وضعية الشاشة الكاملة.

هذا سوف يعطي المستخدم حرية أكبر للتنقل بين التطبيقات المفتوحة على هيئة نوافذ وسهولة التحكم في حجمها ووضعها على الشاشة، عوضاً عن الوضع التقليدي الذي يقسم الشاشة غلى نصفين متساويين. باقي التطبيقات في الخلفية تظهر على جانبي التطبيق الرئيسي لسهولة الوصول إليها، مع إمكانية جعل التطبيقات المفتوحة بعضها فوق بعض في الواجهة.

للأسف لن تكون هذه الميزة موجودة على كافة أجهزة الايباد بل على أجهزة بعينها دون غيرها، وهي أجهزة الايباد العاملة فقط بمعالج M1 (فما أحدث) وهي أجهزة ايباد برو الجديدة بالإضافة إلى الجيل الخامس من iPad Air حالياً.

تطبيق الطقس على الايباد

تطبيق الطقس بات الآن متوفراً على الايباد، حيث سيعرض لك في الوقت الفعلي كل أحوال الطقس من درجات الحرارة الحالية في الوقت الفعلي وتوقعات الطقس على مدار الأيام المقبلة ومعلومات أخرى مثل توقعات هطول الأمطار والأشعة فوق البنفسجية وغير ذلك.

مع تطبيق الطقس الجديد على الايباد لن تكون بحاجة إلى تطبيقات أخرى تقوم بتنزيلها من متجر الآب ستور، فكل ما تحتاجه ستجده في تطبيق الطقس الخاص بآبل بواجهة جذابة ونظيفة مليئة بالمؤثرات الحركية والتصميمات التي تتغير باختلاف الطقس.

الربط مع الشاشات الخارجية

أجهزة ايباد برو وايباد آير بمعالج M1 سوف تحظى كذلك بميزة الربط مع الشاشات الخارجية لعرض المحتوى الذي يظهر على شاشة الايباد على الشاشة الخارجية مع دعم خاصية السحب والإفلات بين الشاشتين ودعم درجة وضوح تصل إلى 6K، ويتم ذلك عبر كابل اتصال سلكي بين الشاشة والايباد.

تحسين تطبيقات النظام

ابل قالت أنها سوف تقوم بتحديث التطبيقات الخاصة بها لجعل تجربة استخدامها على أجهزة الايباد تضاهي مثيلاتها على الجواسيب المكتبية من أجل تعزيز الإنتاجية وزيادة الاعتماد على أجهزة الايباد ف إنجاز المختلفة، هذا سوف يشمل التطبيقات المكتبية الخاصة بآبل بالإضافة إلى تطبيق إدارة الملفات Files مع إضافة تطبيق جديد للتعاون.

تطبيق التعاون على الايباد

تطبيق التعاون Collaboration هو تطبيق آخر جديد يتيح للمستخدمين مساحة مثالية لتحويل أفكارك وأفكار فريق العمل معك إلى إبداعات عبر رسم المخططات وتدوين الملاحظات ومشاركة الملفات. إذا دعوت أي شخص إلى تطبيق التعاون يمكنه إضافة أفكاره ورؤيتها مباشرة على الشاشة.

مميزات أخرى في تحديث iPadOS 16 مثل iOS 16

تطبيق الصور – إيجاد الصور المكررة، وقفل مجلد الصور المخفية والمحذوفة تلقائياً بالبصمة.

تطبيق الرسائل – إمكانية تعديل الرسائل بعد إرسالها، أو التراجع عن إرسالها.

تطبيق البريد – تحسين البحث في الرسائل، والتراجع عن إرسال البريد، وجدولة الرسائل.

متصفح سفاري – دعم إشعارات المواقع، وميزة مفاتيح المرور عوضاً عن كلمات المرور التقليدية.

أجهزة الايباد التي تدعم iPadOS 16

تحديث iPadOS 16 لن يكون متاحاً لأجهزة ايباد ميني 4 وايباد آير 2، وفيما عدا ذلك سوف تحصل كافة أجهزة الايباد الأخرى العاملة بتحديث iPadOS 15 على التحديث الجديد iPadOS 16. هذا يعني أن تحديث iPadOS 16 سوف يعمل على جميع أجهزة ايباد برو، وأجهزة ايباد اير 3 فما أحدث، والايباد 5 والايباد ميني 5 فما أحدث. موعد الإطلاق سيكون لاحقاً في شهر أكتوبر.