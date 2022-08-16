3 تطبيقات مفيدة لتداول الفوركس على أجهزة ايفون و ايباد

من أهم مميزات التداول عبر الانترنت أنه يمكن للمتداولين استخدام الكمبيوتر المكتبي، بالإضافة إلى أجهزة الهاتف الذكي لتداول العملات الأجنبية أو أي أصول مالية أخرى. عندما يتعلق الأمر بالهواتف الذكية، فإن كلا من أجهزة أي يو أس واندرويد لديها الكثير من تطبيقات التداول المجانية المفيدة.

في السنوات القليلة الماضية أصبح التداول على الهواتف الذكية شائعًا جدًا، بل أن أغلب المتداولين الجدد يفضلون استعمال الهواتف على أجهزة الحاسوب. فالتكنولوجيا جعلت التداول على أجهزة الآيفون / الأيباد سهلة جدًا سواء حتى بالنسبة للمبتدئين. فهي لا تسمح فقط للمستثمرين بالتداول مجانًا، ولكنها توفر أيضًا تجربة تداول مميزة وسلسة.

بصفتك متداولًا، من المهم جدًا أن تبقى على إطّلاع على أحدث اتجاهات السوق. والتأكد من أنك مستعد جيدا لجميع المخاطر والفرص التي يخلقها السوق والتعامل معها بذكاء. لهذا جميع شركات الوساطة للتداول في الفوركس أو الأسواق المالية الأخرى يقدمون تطبيقات التداول على الهواتف الذكية لعملائهم. هذا لأن تطبيقات تداول للهواتف الذكية يمكن أن توفر كل ما يحتاجه إليه لمتداول في راحة يديه. والتي تشمل كل شيء من منصات التداول وإدارة الصفقات، وأدوات التحليل والرسوم البيانية، إلى تطبيقات الأخبار وتعلم التداول.

اختيار تطبيق تداول الفوركس على أجهزة الايفون والايباد أمر نسبي ويعتمد على المتداول واحتياجاته وما الذي يفضلهم، إلاّ أننا سنقترح ثلاثة من تطبيقات التداول التي نعتقد أنها يمكن أن تكون مفيدة جدا لأي متداول، مهما كان مستوى خبرته في السوق.

تطبيق ترادينج فيو TradinView للرسوم البيانية والتحليل الفني

ترادينج فيو هي واحدة من أفضل منصات مراقبة وتحليل التحركات التاريخية للأسعار على الرسوم البيانية. فهي تقدم عدد كبير جدا من الأدوات التحليل والمؤشرات الفنية، ولغة برمجية خاصة للتداولات الآلية، وفوق كل هذا توفر خدمات التواصل بين المتداولين، حيث تعد من أكبر مجتمعات لمتداولين في العالم، أين يمكنهم التفاعل والتواصل مع بعضهم البعض. ويمكن للمستثمرين الوصول بسهولة إلى جميع وظائفها دون الحاجة إلى تنزيلها وتثبيتها على جهاز كمبيوتر.

وتطبيق ترادينج فيو لأجهزة الايفون والايباد متجاوب وسهل الاستخدام بشكل لا يصدق. وهذا يعني أنه بغض النظر عن طراز جهاز الايفون أو الايباد الذي تستعمله، فإن تطبيق ترادينج فيو سيكون ملائما حجم الشاشة لتوفير سهولة التصفح والاستعمال. تستخدم المنصة قاعدة بيانات مركزية واحدة لجميع تطبيقات الكمبيوتر والهواتف ومتصفحات الويب. وبعبارة أخرى، المستثمرين ليسوا بحاجة إلى مزامنة بياناتهم عبر أجهزة متعددة لأنها تتم بشكل آلي. معنى هذا، أن أي تغيير تجريه على الرسم البياني من خلال المتصفح مثلا، سيظهر مباشرة على التطبيق.

ترادينج فيو تقدم حزمة من الأدوات والميزات للتحليل الفني، تسمح للمستثمرين متابعة وتحليل حركة الأسعار لاتخاذ قرارات التداول الصحيحة. وهي أيضًا منصة رائعة لتبادل الأفكار والتعلم والتفاعلات الاجتماعية كما قلنا.

تم تصميم هذه المنصة خصيصًا للمستثمرين لتعزيز مهارات الاستثمار وتحقيق أكبر قدر من الأرباح. الرسوم البيانية على المنصة تعمل بكل سلاسة على جميع الأجهزة. ويمكن للمتداولين على الوصول ليس إلى سوق الفوركس فقط، ولكن إلى أغلب الأصول المالية المتداولة في أغلب بورصات العالم والأسواق المالية.

تطبيق NetDania لأخبار أسواق المال والرسوم البيانية

يعد NetDania واحدة من أكثر التطبيقات التي يستخدمها المتداولون في سوق الفوركس بسبب العدد الكبير من أدوات التداول التي توفرها وسهولة استخدامها. يوفر تطبيق تداول الأسهم والفوركس هذا نظرة عامة على السوق المالية، بما في ذلك عروض الأسعار اللحظية لأكثر من 20000 أداة مالية، بما في ذلك أكثر من 2200 زوج من العملات، آخر تطورات وأخبار أسواق المال، وتنبيهات التداول المخصصة، جدول التقويم الاقتصادي، وستة أنواع من الرسوم البيانية.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر التطبيق ست من أنواع الرسوم البيانية وخدمة أخبار السوق اللحظية من FxWirePro وMarket News International. كما أنه يتيح للمتداولين بتعيين تنبيهات على السعر أو خط الاتجاه على أزواج عملات أو أسهم أو سلع محددة. يمكن للمتداولين تخصيص القائمة لتتناسب مع تفضيلاتهم الشخصية للأخبار وأسعار الأسعار. التطبيق متاح أجهزة ايفون وايباد وكذلك أندرويد وتطبيق الحاسوب كما يمكن استعمالها مباشرة على متصفح الويب.

تطبيق Investing.com لمتابعة الأخبار وتحليلات الخبراء

Investing.com هي واحدة من أفضل تطبيقات التداول على اجهزة ايفون و ايباد التي توفر مجموعة واسعة من أدوات التداول و العمل في الأسواق المالية لاتخاذ أسرع و أفضل قرارات التداول. وهي تغطي مجموعة واسعة تضم أكثر من 30000 أدوات المالية المحلية والعالمية، مما يجعلها مناسبة جدا للمستثمرين والمتداولين. تقدم لمستخدميها بيانات ورسوم بيانية وأسعار حية في الوقت الفعلي للتداول على أكثر من 70 بورصة وطنية ودولية. يمكن للمستخدمين بسهولة تتبع الخيارات العالمية الرئيسية والعقود الآجلة وأسعار الفائدة والسلع (مثل الذهب والنفط) والسندات والأسهم والمؤشرات.

يأتي تطبيق Investing.com أيضًا بتقويم اقتصادي يقدم تحديثات فورية حول الأحداث الاقتصادية العالمية. يمكن للمستخدمين تخصيصها بسهولة وفقًا لتفضيلاتهم واهتماماتهم الشخصية.