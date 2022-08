روسيا – حددت الدكتورة يلينا إيغناتيكوفا، خبيرة التغذية الروسية، المواد الغذائية التي يساعد التخلي عن تناولها، على تعزيز منظومة المناعة.

وتشير الخبيرة في مقابلة مع راديو “سبوتنيك”، إلى أن الإفراط بتناول الحلويات والمشروبات الكحولية يضعف منظومة مناعة الجسم. لذلك تنصح باستبعاد هذه المواد من النظام الغذائي في فترة ازدياد الإصابات بمرض “كوفيد-19″، لأن التخلي عنها يعزز منظومة مناعة الجسم.

وتقول، “عند الإفراط بتناول الحلوى أو البسكويت أو الكعك أو شرب المياه الغازية المحلاة، ثلاث مرات في اليوم أو أكثر، سيلحق الضرر بمنظومة مناعة الجسم. لأن السكر المضاف إلى هذه المواد سيقلل من نشاط خلايا منظومة المناعة خلال 2-3 ساعات بعد تناولها. أي أن الجسم يفقد المقاومة للعدوى الفيروسية”.

وتضيف، وينتمي مرضى السكري ومن يعاني من اضطراب عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات إلى الفئة الأكثر عرضة للإصابة بمرض “كوفيد-19”. لذلك تنصح باستبعاد هذه المواد من النظام الغذائي في فترة ازدياد الإصابات بهذا المرض.

وتشير، إلى أن المشروبات الكحولية تساهم أيضا في إضعاف خلايا منظومة مناعة الجسم.

وتقول، “يخفض الكحول نشاط خلايا منظومة المناعة. وهناك من يعتقد أن 50 غراما من الكحول يعقم كل شيء داخل الجسم. بيد أن هذا اعتقاد خاطئ. لأن الكحول يلحق الضرر بالجسم فقط”.

وتضيف، ليست هناك جرعة آمنة من الكحول. لذلك من أجل تعزيز منظومة المناعة من الأفضل الامتناع نهائيا عن شرب الكحول.

المصدر:نوفوستي

The post التخلي عن بعض المواد الغذائية يعزز منظومة المناعة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا