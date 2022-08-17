تسريبات جالكسي إس 23 ألترا – تحسن مُرتقب في عمر البطارية وسرعة الشحن!

يبدو أن سامسونج انتهت من إعداد الكاميرا الخلفية على هاتف جالكسي إس 23 ألترا حيث أكد المُسرب الشهير Ice Universe أن الهاتف سيأتي مزوداُ بكاميرا خلفية جديدة تمتاز بمستشعر رئيسي بدقة 200 ميجابكسل.

سامسونج تطور مستشعر بدقة 200 ميجابكسل لهاتف جالكسي إس 23 ألترا

في الحقيقة، وردت تقارير عديدة على مدار الأسابيع الماضية التي تفيد بأن هاتف جالكسي إس 23 ألترا سيأتي مزوداً بكاميرا دقتها 200 ميجابكسل بدلاً من 108 ميجابكسل. ومن الواضح أن التسريب الأخير يؤكد على هذ ه الحقيقة.

كانت قد أعلنت سامسونج في الماضي عن مستشعر ISOCELL HP1 ثم لحق به مستشعر ISOCELL HP3 وكان من المفترض أن يتم إطلاق هاتف موتورولا Moto X30 Pro بهذا المستشعر الأخير في وقت ما خلال الأسبوع الماضي ولكن قررت موتورولا تأخير الإطلاق لسبب غير معروف.

حتى هذه اللحظة لا يوجد هاتف في السوق يحتوي على مستشعر كاميرا بدقة 200 ميجابكسل. وفي حين أن سامسونج لن تكون الأولى، إلا أنه من المتوقع أن يحتوي هاتف جالكسي إس 23 ألترا على أفضل مستشعر تصوير على الإطلاق.

يُقال أن مستشعر الكاميرا الجديد بدقة 200 ميجابكسل يحمل اسم ISOCELL HP2 وسوف يكون قادراً على تقديم نتائج احترافية وصور عالية الجودة أفضل من أي مستشعر أخر في السوق.

يبلغ حجم البكسل على المستشعر الجديد 0.6 ميكرو بكسل، لذا، فهو يتوسط حجم البكسل بين مستشعر HP1 الذي يبلغ حجم البكسل عليه 0.64 ميكرو بكسل ومستشعر HP3 الذي يبلغ حجم البكسل عليه 0.56 ميكرو بكسل.

سيكون المستشعر نفسه أصغر في الحجم من مستشعر ISOCELL HP1 ولكنه سيكون أكبر من مستشعر ISOCELL HP3. – في الواقع، من المحتمل أن يأتي المستشعر الجديد بدقة 108 ميجابكسل مرة أخرى، ولذلك من الأفضل أن ننتظر سماع المزيد من التسريبات والتقارير حول هذا الأمر قبل الجزم بأي شيء.

بعيداً عن الكاميرا الرئيسية، من المتوقع، أن يحتوي هاتف جالكسي إس 23 ألترا على نفس إعداد الكاميرات الأخرى التي رأيناها على هاتف جالكسي إس 22 ألترا. هذا يعني لابد من وجود عدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا تكبير بدقة 10 ميجابكسل للتكبير بمعدل 10x و 3x. ولكن من المؤكد أن سامسونج ستحاول العمل من أجل تحسين جودة الصورة على الرائد الجديد.

بعيداً عن قدرات التصوير الفوتوغرافي، وبالانتقال إلى عمر البطارية، ادعى نفس المُسرب أن هاتف جالكسي إس 23 ألترا سيحتوي على بطارية سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، مما يعني أنه سيأتي بنفس سعة البطارية التي رأيناها على هاتف جالكسي إس 22 ألترا.

هذا يعني أيضاً أنه من المرجح أن يدعم الهاتف الجديد نفس سرعة الشحن بقدرة 45 وات، ولكن من المحتمل أن تتمكن الشركة من تحسين خوارزمية تقنية الشحن الخاصة بها من أجل تسريع عملية الشحن.

أخيراً وليس آخراً سيتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج كوالكم القادم والذي لم يتم الإعلان عنه بعد Snapdragon 8 Gen 2 والذي من المفترض أن يقدم نتائج أفضل بشكل ملحوظ على صعيد مستوى الأداء واستهلاك الطاقة والتبديد الحراري.

يتم تصنيع المعالج الجديد بواسطة شركة TSMC التايوانية بدقة تصنيع 4 نانوميتر ومن المقرر أن يتم الإعلان عنه في وقت ما خلال شهر نوفمبر من عام 2022 الجاري.