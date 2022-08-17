شاحن الايفون 5 وات – هل بات ينفذ من الأسواق؟

شاحن ابل التقليدي بقوة 5 وات يكاد يكون أكثر شواحن ابل شيوعاً على الإطلاق على مر تاريخها، الآن بدأ هذا الشاحن يختفي من الأسواق!

وفقاً لعدة تقارير صحفية، فإن شاحن ابل بقوة 5 وات بدأ ينفذ بالفعل من متاجر ابل الرسمية من عدة دول مثل أستراليا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، أسبانيا، نيوزلندا، الصين، واليابان.

في دول أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وكندا والبرازيل ودول قليلة أخرى لا يزال الشاحن متوفراً.

شاحن ابل العتيق .. إلى النهاية

شاحن ابل الأثير بقوة 5 وات هو الشاحن التقليدي العتيق من ابل الذي عاصرناه مع كل إصدار من الايفون حتى هواتف ايفون 11. نفس الشاحن هو الذي كان متوجداً مع ساعة ابل حتى الجيل السادس.



في عام 2020، قررت ابل التخلي تماماً عن إدراج الشاحن في علبة الشراء الخاصة بهواتف الايفون ابتداءً من ايفون 12 وما بعد ذلك من أجل تقليل النفايات الإلكترونية على حد زعم ابل، ومن أجل تقليل التكلفة في حقيقة الأمر.

ابل كذلك كانت في الوقت ذاته أعلنت عن شاحن بقوة 20 وات من أجل شحن أسرع لهواتف الايفون وأجهزة الايباد وساعة ابل.

شاحن ابل بقوة 20 وات متاح للبيع بسعر 19 دولار أمريكي وهو نفس سعر شاحن 5 وات أيضاً، وهو ما يفسر لماذا بات شاحن 5 وات يختفي لصالح شاحن 20 وات الأسرع.

حتى الآن لا توجد علامات حول عودة الشاحن التقليدي، وكل الإشارات يبدو أنها في اتجاه اختفائه للأبد. بالطبع، شاحن 20 وات هو الخيار الأنسب إن كنت تود شراء شاحن جديد أصلي من ابل وخاصةً مع هواتف الايفون التي تدعم الشحن السريع (هواتف ايفون 8 فما أحدث).