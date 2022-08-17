شركة ميتا تختبر خاصية التشفير من طرف إلى طرف على تطبيق ماسنجر!

تختبر شركة ميتا (المعروفة سابقاً باسم فيسبوك) بعض الميزات الجديدة التي من شأنها تعزيز أمن وحماية خصوصية مستخدمي تطبيق فيسبوك ماسنجر.

صرحت الشركة مؤخراً أن تطبيق فيسبوك ماسنجر سيشتمل على بعض مزايا الخصوصية الجديدة مع التحديث القادم والتي من أبرزها خاصية التشفير من طرف إلى طرف آخر التي طال انتظارها.

الغرض من خاصية التشفير من طرف إلى طرف هو تشفير جميع الرسائل والمكالمات السرية بين مستخدمي التطبيق. هذا وبالإضافة إلى ميزة جديدة أكثر إثارة للاهتمام وهي ميزة “Safe Storage” أو التي تعني بالعربية “التخزين الآمن“.

سوف تتيح ميزة “التخزين الآمن” لمستخدمي تطبيق فيسبوك ماسنجر إمكانية نسخ المحادثات المشفرة من طرف إلى طرف واستردادها بسهولة شديدة من خلال رمز PIN سري سوف ينشئه المستخدم أو التطبيق نفسه.

أكدت الشركة في تقريرها الأخير أن خيار خاصية “التخزين الآمن” سيكون بمثابة الخيار الافتراضي لحماية رسائل مستخدمي تطبيق ماسنجر المُشفرة من طرف إلى طرف آخر.

بالإضافة إلى ذلك سوف يسمح التطبيق للمستخدم بإجراء عمليات نسخ احتياطي للمحادثات بواسطة الخدمات السحابية التابعة الشهيرة التابعة لجهات خارجية.

من خلال التحديث القادم سوف يحصل المستخدم على خيار إلغاء إرسال الرسائل وإمكانية التعليق والرد على قصص فيسبوك ومزامنة المحادثات عبر الأجهزة المختلفة ولكن من الواضح أنه سيتم التخلص من ميزة الاختفاء على ماسنجر في التحديث القادم من التطبيق.

أخيراً وليس آخراً طرحت الشركة امتداد جديد يُعرف باسم “Code Verify” من أجل متصفح الويب مفتوح المصدر وسيكون متاح للمطورين على كل من متصفحات الويب الأكثر شهرة مثل جوجل كروم وموزيلا فايرفوكس ومايكروسوفت إيدج – أي جميع المتصفحات المستندة على نواة كروميوم.

سيبدأ مطورو تطبيق فيسبوك ماسنجر في إطلاق ميزة “التخزين الآمن” اعتبارًا من هذا الأسبوع، ومن المتوقع وصولها إلى جميع المستخدمين على عدة مراحل مختلفة خلال الأسابيع القادمة.