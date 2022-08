أعراض تشير إلى اضطرابات الدورة الدموية

روسيا – أعلن الدكتور أندريه نوفيتسكي، أخصائي أمراض الدم، أن تنمل الأطراف وضعف الذاكرة، هي علامات تشير إلى مشكلات في الدورة الدموية.

ويشير الأخصائي الروسي في حديث لموقع doctorpiter.ru، إلى أن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في الدورة الدموية، يشتكون من برودة أيديهم وأقدامهم.

ويقول، “يشير هذا بالذات، إلى اضطراب تدفق الدم في الأجزاء البعيدة من الأطراف العليا والسفلى. وقد تحصل في الحالات الشديدة تغيرات في الجلد، يطلق عليها القرح الضمورية، تظهر في منطقة الساق. كما أن البعض يعاني من التهاب الوريد والتهاب الوريد التجلطي (الخثاري).

ويضيف، يمكن أن يحصل اضطراب في الدورة الدموية بسبب عدم كفاءة القلب وتشنج الأوعية. وينصح النساء بمراقبة الدورة الدموية خلال فترة الحمل. لأن حدوث اضطراب في الدورة الدموية، يمكن أن يؤدي إلى تأخر نمو الجنين وتطوره وكذلك إلى انفصال المشيمة.

ويقول، “لتحسين الدورة الدموية، مثلا في الأطراف العليا والسفلى، يجب تدفئتهما. البعض يلجأ إلى هذه الطريقة، ويحاولون تجنب انخفاض الحرارة، لذلك يرتدون الجوارب والقفازات في أحيان كثيرة”.

المصدر: صحيفة “إزفيستيا”

