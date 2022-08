هل يساعد البروبيوتيك في تخفيف أعراض القولون العصبي؟

إنجلترا – تعد متلازمة القولون العصبي (IBS) واحدة من أكثر اضطرابات الجهاز الهضمي شيوعا، ويعاني عدد كبير من الأشخاص من هذه المتلازمة دون حلول طبية جذرية تنهي نوبات آلامهم.

ويبحث الأطباء والمرضى بشكل مستمر عن حلول، ومنها استخدام بكتيريا البروبيوتيك، حيث تشير الدراسات على ان هذه السلالات من البكتيريا والخمائر يمكن أن توفر فوائد صحية عند تناولها حية ، ويمكن أن تحسن صحة الأمعاء.

يوصي المعهد الوطني للصحة والتفوق السريري باستخدام البروبيوتيك لمدة أربعة أسابيع على الأقل للتحكم في الأعراض.

تعتمد مدى فعالية البروبيوتيك في القولون العصبي على عوامل متعددة، بما في ذلك الجرعة ونوع وكمية المكملات المستخدمة، بالإضافة إلى طول فترة العلاج، علاوة على ذلك قد لا تفيد مكملات البروبيوتيك كل من يعاني من القولون العصبي بنفس الطريقة بحسب الخبراء في بعض الحالات، قد تؤدي إلى تفاقم أعراض الجهاز الهضمي.

ما هو القولون العصبي؟

يُعرّف المعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى القولون العصبي بأنه مجموعة من الأعراض الهضمية ، مثل نوبات الألم المتكررة في البطن والإسهال والإمساك والانتفاخ. ويصيب معظم الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة حركات أمعاء طبيعية في بعض الأيام ، ويعانون من أعراض غير سارة في أيام أخرى، يختلف القولون العصبي IBS عن مرض الأمعاء الالتهابي (IBD) ، لأنه لا يتلف أي أنسجة داخل الجهاز الهضمي ولا يهدد الحياة.

يتم تحفيز متلازمة القولون العصبي عن طريق التفاعلات المضطربة بين القناة الهضمية والدماغ، عندما تتعطل قناة الاتصال الحيوية هذه يصبح الجهاز الهضمي أكثر حساسية ويغير طريقة انقباض عضلات الأمعاء، التغيرات في حركات الأمعاء هي السبب المباشر للعديد من أعراض الجهاز الهضمي.

هناك ثلاثة أنواع من القولون العصبي، بناء على أكثر الأعراض خبرة:

متلازمة القولون العصبي مع الإمساك (IBS-C): في الأيام التي يكون لدى المريض فيها حركة أمعاء غير طبيعية واحدة على الأقل، يكون معظم البراز صلبا.

متلازمة القولون العصبي مع الإسهال (IBS-D): في الأيام التي يكون لدى المريض فيها حركة أمعاء غير طبيعية واحدة على الأقل، يكون معظم البراز رخوا ومائيا.

القولون العصبي مع عادات الأمعاء المختلطة (IBS-M): في الأيام التي يكون لدى المريض فيها حركة أمعاء غير طبيعية واحدة على الأقل ، يكون البراز صلبا ومائيا في نفس اليوم.

هل يمكن أن تساعد البروبيوتيك IBS؟

يقول كيم بلازا، خبير التغذية والمستشار الفني في Bio-Kult :”من المعروف أن البروبيوتيك تساعد في استعادة البكتيريا وبطانة الأمعاء الصحية، وهي ضرورية للمساعدة في الهضم الفعال للأطعمة، وحركات الأمعاء الصحية المنتظمة، ودعم المناعة وقد تم الإبلاغ عن أنها تحسن أعراض القولون العصبي لدى بعض الأشخاص” ، كما.

تؤكد أحدث الأبحاث أن البروبيوتيك يمكن أن يكون مفيدا في إدارة أعراض القولون العصبي، ومع ذلك فإن مدى فعاليتها قد يعتمد على عدة عوامل.

وفقًا لمراجعة منهجية نُشرت في مجلة Nutrients أفادت 63.6 ٪ من الدراسات التي تم تحليلها أن مكملات البروبيوتيك في مرضى القولون العصبي قد حسنت الأعراض بشكل ملحوظ مقارنة مع الدواء الوهمي، في حين أن النسبة المتبقية 36.4 ٪ لم تبلغ عن أي تغييرات مهمة.

واحظ الباحثون أنه تم الحصول على أفضل النتائج في التجارب التي استخدمت سلالات بكتيريا متعددة واستمرت لمدة ثمانية أسابيع أو أكثر.

كيف تساعد البروبيوتيك في علاج أعراض القولون العصبي؟

واحدة من علامات القولون العصبي هي دسباقتريوز، يستخدم هذا المصطلح لوصف الميكروبات المعوية غير المتوازنة عندما يكون هناك ميكروبات “سيئة” أكثر من “جيدة”. كما هو موضح في المجلة العالمية لأمراض الجهاز الهضمي، فقد ثبت أن البروبيوتيك تمنع نمو البكتيريا المسببة للأمراض من خلال الالتصاق بالخلايا المعوية وبالتالي منعها من أخذ مساحة والنمو.

تمنع هذه الآلية ما يسمى بمتلازمة الأمعاء المتسربة حيث يؤدي النمو المفرط للميكروبات الضارة إلى إضعاف الحاجز بين الأمعاء ومجرى الدم، مما يسمح للأجسام الغريبة بالدخول إلى الدورة الدموية.

ميزة أخرى شائعة في القولون العصبي هي التهاب الأمعاء. أظهرت دراسات متعددة أن البروبيوتيك يمكن أن يقلل الالتهاب وتنظيم استجابات جهاز المناعة.

ما هي البروبيوتيكات التي تساعد في أعراض القولون العصبي؟

ميكروبيوتا الأمعاء هو نظام معقد يتكون من حوالي 300-500 نوع من البكتيريا، كل منهم له أدوار مختلفة في الجسم وكلها تتطلب ظروفا مختلفة لتزدهر، على هذا النحو لن يكون لجميع البروبيوتيك نفس التأثير على أعراض القولون العصبي.

يقول عباس كناني الصيدلاني في Chemist Click): “هناك مجموعتان رئيسيتان من مجموعات العلاج بروبيوتيك لـ IBS ، Lactobacillus و bifidobacterium ، والتي تساعد على استعادة التوازن في الأمعاء، إنها جزء مهم من عملية إزالة السموم، وتحسين صحة الأمعاء بشكل عام ويمكن تناولها في شكل فيتامين أومن مصادر طبيعية مثل الزبادي، والكفير، والكومبوتشا،والكيمتشي.”

وفقا لتحليل تلوي نُشر في Frontiers in Cellular and Infection Microbiology، قد تنتج سلالات مثل Bacillus coagulans و Lactobacillus plantarum و Lactobacillus acidophilus أفضل النتائج.

يأمل الباحثون في تجلط العصيات لأنها تميل إلى أن تكون الأكثر فاعلية في تقليل آلام البطن والانتفاخ. وبالمثل ، أكد تحليل تلوي آخر نُشر مؤخرا التأثير المفيد لسلالات مثل Bacillus coagulans و Lactobacillus plantarum.

نشرت مجلة علم الأدوية والعلاجات الغذائية تجربة أدت فيها المكملات مع هذه السلالة إلى تحسن كبير في العديد من الأعراض المختلفة للقولون العصبي، بما في ذلك آلام البطن والانتفاخ والإلحاح البرازي.

ومن المثير للاهتمام ، أنه يبدو أنه ليس من الضروري تناول هذه البكتيريا في شكل حي للحصول على النتائج أيضا، تشير نتائج دراسة نُشرت في مجلة لانسيت لأمراض الجهاز الهضمي إلى أن بكتيريا Bifidobacterium المعطلة بالحرارة لا تزال قادرة على تخفيف أعراض القولون العصبي بنجاح، من المرجح أن تكون البروبيوتيك غير النشطة مستقرة في الظروف القاسية ، ومن الأسهل توحيدها مقارنة بالبروبيوتيك النشط وقد تقلل من خطر الإصابة بالعدوى لدى الأفراد المعرضين للإصابة.

نظرا لوجود أنواع مختلفة من القولون العصبي ، فقد تكون الأنواع المختلفة من سلالات الكائنات الحية المجهرية هي الأكثر قابلية للتطبيق.

هل يجب أن تتناول البروبيوتيك إذا كان لديك متلازمة القولون العصبي؟

يتفق معظم العلماء على أنه من السابق لأوانه التوصية باستخدام البروبيوتيك كعلاج أولي لـ IBS، من المحتمل أن تؤدي سلالات معينة إلى تحسن ملحوظ في عرض أو عرضين من أعراض الجهاز الهضمي، ولكن من غير المحتمل أن تسبب غالبية البروبيوتيك تحسينات ملموسة، من ناحية أخرى تعتبر البروبيوتيك آمنة ومتاحة على نطاق واسع ورخيصة نسبيا، في حالة عدم وجود أدوية فعالة، يمكن لهذه المكملات أن تجلب بعض الراحة للكثيرين ممن يعانون من القولون العصبي.

هناك بعض الأشياء التي يجب تذكرها عند اختيار مكمل البروبيوتيك الخاص بك بحسب الخبراء، أولا ، تأكد من أن تركيبته قائمة على الأدلة، مما يعني أن الأبحاث عالية الجودة تدعم دورها في التخفيف من متلازمة القولون العصبي.

ثانيا لا تتجاوز الجرعة الموصى بها من قبل الشركة المصنعة، وتناولها حسب التعليمات الموجودة على الملصق.

يقول بلازا: “أود أن أقترح البدء في تناول أي طعام بروبيوتيك أو مخمر ببطء، خاصة لمن يعانون من أمعاء حساسة، أي زيادة مفاجئة في البكتيريا المفيدة في الجهاز الهضمي يمكن أن تسبب أعراضا، مثل الانتفاخ، لأنها تتفاعل مع سلالات غير مرغوب فيها، ولكن يجب أن تهدأ في غضون أيام قليلة بمجرد أن يعتاد جسمك على زيادة الجرعة.

تحتوي مكملات البروبيوتيك على مكونات إضافية يمكن أن تجعل أعراض الجهاز الهضمي أسوأ، مثل الإينولين واللاكتوز والفركتوز والسوربيتول والإكسيليتولالتي تؤدي إلى حدوث مشاكل في الجهاز الهضمي لدى أصحاب القصص التحسسية.

ويشير الخبراء إلى البروبيوتيك قد يؤدي إلى تفاقم أعراض القولون العصبي لدى بعض الأشخاص، وخاصة أولئك الذين يعانون من فرط نمو البكتيريا المعوية الدقيقة (SIBO). وفقا لمراجعة نُشرت في تقارير أمراض الجهاز الهضمي الحالية، ويعد فرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة حالة خطيرة تحدث عندما تكون هناك زيادة غير طبيعية في إجمالي عدد البكتيريا في الأمعاء الدقيقة.

المصدر: لايف سايبنس

