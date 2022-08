روسيا – كشف الدكتور توم ياديغار، أخصائي أمراض الرئة عن أربع علامات تحذيرية تشير إلى ضعف منظومة المناعة.

ويشير موقع doctorpiter.ru، إلى أنه وفقا للأخصائي ياديغار، الشعور بالتعب دائما وتكرر الإصابة بالأمراض وعدم التئام الجروح والإجهاد، هي علامات تشير إلى ضعف منظومة مناعة الجسم.

ووفقا للأخصائي، لتحديد ما إذا كانت منظومة المناعة ضعيفة يجب على الشخص الانتباه إلى 4 علامات رئيسية تشير إلى ذلك.

تكرر الإصابة بالأمراض– إذا كان الشخص يمرض دائما ويتعاطى المضادات الحيوية. فإن منظومة مناعة جسمه تضعف. لأن هذه الأدوية تدمر منظومة المناعة. لذلك ينصح بتعزيز منظومة المناعة.

الإجهاد الدائم– يزيد الضغط العصبي من خطر الإصابة بالعدوى المرضية، ما يؤدي إلى تكرر الإصابة بالأمراض. لذلك فإن فترة استعادة كفاءة منظومة المناعة قد تستغرق أسابيع أو أكثر.

الجروح – يتطلب إصابة الجسم، بجرح، إرسال المزيد من المواد المغذية إلى منطقة الجرح، فإذا كانت منظومة المناعة تعمل بصورة طبيعية، فسوف يلتئم الجرح سريعا. ولكن إذا لم يلتئم الجرح خلال فترة طويلة فيجب مراجعة الطبيب.

التعب – يستغرب الكثيرون عندما يشعرون بالتعب المستمر، فهم ينامون جيدا وليسوا عصبيين ويتبعون نمط حياة صحي. وينصح الدكتور ياديغار الأشخاص الذين يعانون من التعب المستمر، بضرورة إجراء التحاليل اللازمة لتحديد مدى نشاط منظومة المناعة. لأن الجسم في هذه الحالة قد يكون في صراع مع عدوى مرضية، ما تسبب في نضوب احتياطاته، لذلك لم تعد لديه طاقة كافية.

المصدر: نوفوستي

The post أربع علامات تشير إلى ضعف المناعة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا