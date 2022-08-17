ابل تطلق تحديث iOS 15.6.1 لتحسين الأداء وإصلاح بعض المشاكل

قامت ابل رسمياً بإطلاق تحديث جديد لهواتف الايفون وهو iOS 15.6.1 وهو تحديث فرعي لم تكشف آبل أي تفاصيل معينة حوله.

بحسب كشف التغييرات المرفق مع التحديث، اكتفت ابل بالإشارة إلى أن التحديث يحتوي على عدة إصلاحات لبعض المشاكل دون تحديدها، كما يحسن أداء هواتف الايفون بشكل عام، فضلاً عن إصلاح ثغرتين أمنيتين في النظام، ولهذا فإن ابل ترشح هذا التحديث لكافة المستخدمين.

بجانب تحديث iOS 15.6.1 لهواتف الايفون، هناك كذلك تحديث مماثل لأجهزة الايباد وهو iPadOS 15.6.1 وهو كذلك يحمل نفس التغييرات السابق الإشارة إليها.

كما هي العادة، يمكن تنزيل التحديث الجديد بالذهاب إلى الإعدادات Settings > عام General > تحديث النظام Software Update ثم تنزيل وتثبيت التحديث. التحديث ليس كبير الحجم، وإنما فقط أقل من 300 ميجابايت.

إذا كنت من الذين يخشون عدم التحديث خشية عدم استقرار النظام أو تأثر البطارية، فلا تقلق هذا التحديث آمن وليس له أية تأثيرات جوهرية على النظام بل يحسن الأداء للأفضل. سد الثغرات الأمنية قد يكون سبب آخر أدعى إلى المسارعة في تنزيل التحديث.

جدير بالذكر أن ابل كانت قد قامت بإطلاق تحديث iOS 15.6 قبل نحو شهر من أجل إضافة بعض المزايا البسيطة في النظام وتحسين تجربة الاستخدام.

قد يكون هذا التحديث الذي يحمل رقم 15.6.1 هو التحديث الفرعي الأخير قبل أن تقوم ابل بإطلاق التحديث السنوي الأكبر iOS 16 و iPadOS 16 في شهر سبتمبر المقبل.