هل تعرض ابل المزيد من الإعلانات على الايفون؟

ربما من أكثر الأمور التي تزعج المستخدمين أثناء استخدام أجهزتهم الذكية هي الإعلانات والتي عادةً ما تكون موجودة في التطبيقات ومواقع الإنترنت، وربما قام المستخدم بالدفع مقابل استخدام خدمة بدون إعلانات أو ثبت مانع إعلانات مخصص للتخلص من هذا الإزعاج.

أنت تشتري منتجات ابل وعلى رأسها الايفون وتدفع مبلغاً مالياً محدداً ليس قليلاً للاستمتاع بتجربة استخدام مميزة، فماذا لو قامت ابل بخلط تجربة الاستخدام بالإعلانات؟

الإعلانات قادمة لغزو منتجات ابل

ابل نفسها بالفعل تعرض الإعلانات على بعض التطبيقات الافتراضية الخاصة بها لكن ابل قريباً سوف توسع من عرض الإعلانات على تطبيقاتها على الأجهزة المختلفة من أجل زيادة عائداتها من الإعلانات استناداً إلى قاعدة المستخدمين المهولة لأجهزتها.



حالياً تعرض ابل الإعلانات في متجر الآب ستور بالإضافة إلى تطبيقات الأخبار والأسهم وابل TV.

لن تعرض ابل الإعلانات في واجهة المستخدم الرئيسية على شاشة القفل أو الشاشة الرئيسية بل داخل التطبيقات الخاصة بها وبصورة أوسع وأكثر كثافة من ذي قبل.

خلال الفترة القادمة سوف تتوسع ابل في عرض الإعلانات على التطبيقات السابق ذكرها بالإضافة إلى تضمين الإعلانات في تطبيقات أخرى جديدة مثل تطبيق الخرائط الخاص بها لعرض اقتراحات استناداً إلى عمليات البحث التي يجريها المستخدم.

تطبيقات أخرى سوف تصلها الإعلانات هي تطبيق الكتب الإلكترونية Apple Books وتطبيق البودكاست Apple Podcasts.

لا تزال الخصوصية ركيزة أساسية لآبل على حد زعمها، وسيتم تطبيق نفس الإرشادات والسياسات الصارمة المطبقة على جميع أنظمة ابل وخدماتها مع هذه الإعلانات الجديدة بحسب ما ذكرت ابل في تصريحات سابقة.

جدير بالذكر أن ابل نفسها تبنت سياسة عدم التتبع في التطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي منذ تحديث iOS 14.5 مما كلف هذه المنصات ما يزيد عن 10 مليار دولار من الخسائر، في المقابل قُدرت أرباح ابل من الإعلانات بما يزيد عن 3.7 مليار دولار أمريكي من الإعلانات في عام 2021 وتطمح ابل في مضاعفة هذا الرقم 3 مرات ليصل إلى 12 مليار دولار.

هل ترى أن وجود الإعلانات على تطبيقات ابل بكثافة سوى يؤثر على تجربة الاستخدام وسمعة ابل؟