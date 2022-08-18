هاتف OnePlus Nord يتلقى تحسينات هائلة مع التحديث الجديد!

طرحت شركة OnePlus تحديث OxygenOS جديد لهاتف OnePlus Nord من أجل بعض المستخدمين في الهند، ومن المحتمل أن تكون هناك بعض المناطق الأخرى التي تتلقى التحديث في نفس الوقت، ولكن لم يصلنا تأكيد على ذلك حتى الآن.

هاتف OnePlus Nord يتلقى عدداً من التحسينات من التحديث الجديد

بالنسبة للتغيرات الأساسية التي طالت نظام Oxygen OS فلقد تم تحسين عرض الخط على الهاتف وتم التعامل مع مشكلة الشاشة الفارغة في بعض حالات الاستخدام وتم إصلاح المشاكل التي تواجه المستخدمين مع الماسح الضوئي لبصمات الأصابع.

أيضاً اشتكى عددًا من المستخدمين بسبب طريقة عرض نسبة شحن البطارية بشكل غير طبيعي في وضع إيقاف التشغيل، ولذلك اهتمت الشركة بإصلاح هذه المشكلة أيضاً. بالإضافة إلى ذلك بدأ الهاتف في تلقى التصحيح الأمني الجديد الذي كان من المفترض أن يصل إلى المستخدم في شهر يوليو الماضي.

كانت هناك مشاكل أخرى فيما يتعلق بسبل الاتصال، حيث اشتكى بعض المستخدمين من مشكلة إظهار أسماء أجهزة البلوتوث المقترنة بالهاتف في بعض السيناريوهات ولكن يبدو أن الشركة تعاملت مع هذه المشكلة بجدية وتغلبت عليها بالفعل.

علاوة على ذلك كانت هناك مشكلة ظهور ضوضاء كثيرة وضجيج في سماعات الأذن عند ضبط مستوى صوت المكالمات على الهاتف، ولذلك تعاملت الشركة مع المشكلة وتم إصلاحها بالمثل.

تم طرح العديد من الإصلاحات لبرنامج الكاميرا

يتضمن سجل التغييرات الجديدة في التحديث الأخير فئة الكاميرا حيث قامت الشركة بتحسين إعداد خط العلامة المائية وتغيير طريقة عرض الصور في بعض الحالات.

في بعض الحالات كان تطبيق قفل الصور يعمل بشكل غير طبيعي، ولكن تم إصلاح هذه المشكلة أيضاً. التغيير الأخير يبدو أنه استهدف إصلاح مشكلة انهيار تطبيق الكاميرا في بعض الحالات وتم إصلاح هذه المشكلة أيضاً.

كالمعتاد، من المفترض أن يتم طرح التحديث على عدة مراحل مختلفة، وبالتالي قد تضطر على الانتظار فترة زمنية أطول حتى يصل التحديث الجديد إلى هاتفك بناءً على منطقتك.

في الوقت الحالي يتم طرح التحديث الجديد لعدد محدود من المستخدمين في الهند من أجل تجربة مجموعة الإصلاحات الجديدة وإبلاغ الشركة بالنتائج.

أما بالنسبة لنظام أندرويد 13، فللأسف الشديد ليدنا أخبار غير جيدة، حيث من المتوقع ألا يحصل هاتف OnePlus Nord على نظام أندرويد الجديد بسبب انتهاء فترة الدعم البرمجي التي تشملها سياسة التحديث الخاصة بالشركة.