إطلاق هاتف الألعاب الثوري Redmi K50 Ultra بمواصفات جبارة وتبريد احترافي

هاتف Redmi K50 Ultra هو أحدث هاتف يحمل شعار علامة ريدمي التجارية وهو أقوى هاتف للشركة خلال العام الحالي. نظراً لكونه يستهدف عشاق ألعاب الهواتف الذكية فهو يمتاز بمواصفات رائعة جداً ولكن في تصميمه يشبه هواتف شركة شاومي الرائدة.

يأتي الهاتف بشاشة مسطحة تمتاز بفتحة ثقب مركزية من أجل كاميرا الصور الشخصية، وعلى الجانب الخلفي يوجد إعداد كاميرا مكون من ثلاث عدسات، والهاتف مصنوع من المعدن والزجاج.

تم تجهيز هاتف Redmi K50 Ultra بأحدث وأقوى معالج من كوالكم

يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 8+ Gen1 SoC مقترناً بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8/12 جيجابايت رام من النوع LPDDR5.

يأتي نموذج 8 جيجابايت رام بذاكرة تخزينية بسعة 128 جيجابايت، بينما يحتوي نموذج 12 جيجابايت رام على ذاكرة تخزينية بسعة 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت. جميع شرائح التخزين المستخدمة مع مختلف النماذج نوعها UFS 3.1.

شاشة الهاتف عبارة عن لوحة عرض AMOLED قياس 6.67 بوصة بدقة +FHD أبعادها 2712×1220 بكسل بمعدل تحديث 120Hz تدعم معدل أخذ العينات باللمس بسرعة 480Hz وتدعم مرئيات +HDR10 و Dolby Vision.

يعمل الهاتف بواسطة واجهة MIUI 13 وهي أحدث واجهة تشغيل مخصصة من شركة شاومي مستندة على نظام أندرويد 12. بالتأكيد يحتوي الهاتف على فتحتين لشرائح SIM وهناك ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، مع مستشعر الأشعة تحت الحمراء.

كاميرا رائدة وبطارية ضخمة وشحن صاروخي

يستمد الهاتف طاقته من بطارية ضخمة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي فائق السرعة بقدرة 120 وات ولكن لسوء الحظ الهاتف لا يدعم الشحن اللاسلكي أو الشحن اللاسلكي العكسي.

مستشعر الكاميرا الرئيسي هو ISOCELL HM6 من شركة سامسونج بدقة 120 ميجابكسل مدعوم بنظام التثبيت البصري OIS جنباً إلى جنب مع عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.2 وأخيراً كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.4.

يحتوي الهاتف على سماعات ستريو مزدوجة داعمة لصوت Dolby Atmos. بالتأكيد الهاتف يدعم شبكات الجيل الخامس 5G ويدعم اتصال بلوتوث 5.2 واتصال WiFi 6E.

أسلوب تبريد احترافي هو الأول من نوعه

صرحت شركة ريدمي بأن الهاتف يحتوي على نظام تبريد حراري احترافي لم يتم استخدامه على أي هاتف من قبل إذ يحتوي الهاتف على غرفة تبريد حرارية بالبخار VC بمساحة 3725 مم² ومساحة تبريد إجمالية مكونة من 12 طبقة.

يتوفر الهاتف بعدة ألوان مختلفة من بينها الأسود والفضي والأزرق ويبدأ سعر الهاتف بقيمة 2999 يوان صيني أي ما يعادل 445$ دولار أمريكي وقد تم إطلاق الهاتف في الصين ولكن لا توجد أي معلومات حول موعد إطلاقه في الأسواق العالمية مما يعني أننا سننتظر عدة أشهر إضافية قبل رؤيته في الأسواق الأخرى.