أربع مواد غذائية تساعد على تخفيض مستوى الكوليسترول

بولندا – حدد خبراء المركز الوطني للتثقيف الذاتي في مجال التغذية، 4 مواد غذائية، تساعد على تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم.

ويشير موقع Poradnikzdrowie.pl البولندي، إلى أنه وفقا للخبراء، يمكن أن تخفض التغيرات في النظام الغذائي مستوى الكوليسترول في الدم بنسبة 25 بالمئة. لذلك ينصحون بالحد من تناول اللحوم الدهنية والمنتجات النصف مصنعة والأجبان الدهنية. ومن الأفضل استبدال الدهون الحيوانية بالزيوت النباتية.

وينصح خبراء التغذية، بإضافة أربع مواد غذائية إلى النظام الغذائي، تساعد على تخفيض مستوى الكوليسترول، أولها الشوفان الغني بالألياف الغذائية. والمادة الثانية هي البقوليات الغنية أيضا بالألياف الغذائية، كما أنها لا تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، ولكنها تعطي شعورا سريعا بالشبع، ما يسمح بالتخلص من الوزن الزائد والدهون المتراكمة.

و يمكن مكافحة الكوليسترول بتناول المكسرات، حيث تكفي حصة واحدة من المكسرات في اليوم لتخفيض مستوى الكوليسترول في الدم.

وينصح الخبراء بالإضافة إلى ذلك بتناول الأسماك الدهنية، التي تعتبر مصدرا أساسيا للأحماض الدهنية أوميغا-3 ، التي تخفض مستوى الدهون الثلاثية وتؤثر إيجابيا في الأوعية الدموية، بلإضافة إلى ذلك هي بديل ممتاز للحوم.

المصدر: نوفوستي

