كل الأدوات التي تحتاجها للحفاظ على هاتفك بنسبة 100%

العديد من المشكلات غير المتوقعة التي تقابلنا في أثناء استخدام هواتفنا؛ فعلى سبيل المثال في حالة وجود عطل مفاجئ أو نسيان كلمة المرور، أو حتى حذف البيانات عن طريق الخطأ، كل هذه مشكلات كبيرة بالنسبة لنا. لكن مع تطوير بعض الأدوات التقنية أصبحت الحلول المتاحة، لكنها متفرقة في أدوات متعددة ولا تعمل بنفس الكفاءة. لذلك في المقال الحالي نقدم لكم الحل الأمثل لعلاج المشكلات التي يتعرض لها الهاتف باختلاف نظامه وإصداره، وهو برنامج Dr.Fone إذ يُعد منظومة متكاملة لحل لإصلاح الهاتف وتأمينه ضد أي عقبة. كما أنه فعّال في نقل البيانات من الهاتف القديم إلى الجديد بشكلٍ آمن وسريع. فتابعوا معنا.

وظائف برنامج Dr.Fone

يوفر البرنامج عددًا من الوظائف التي لا غنى عنها لأي هاتف؛ سنسلط الضوء عليها بشكلٍ موجز؛ فهو موسوعة شاملة لإصلاح وصيانة الهاتف؛ فبداية من نقل بيانات الهاتف إلى هاتف آخر وحتى الإصلاحات الدقيقة كله متوفر في البرنامج. من خلاله يمكنك نقل بيانات الواتساب بسهولة تامة؛ إذ يتيح البرنامج إمكانية نقل محادثات WhatsApp بين الهواتف التي تعمل بأنظمة iOS و Android وبدون الحاجة إلى أي أدوات داعمة. كما يدعم نقل محادثات WhatsApp Business بدقة وبدون المساس بالبيانات. بالإضافة إلى توفير نسخ احتياطي للبيانات واستعادة WhatsApp أو WhatsApp Business في وقتٍ مثالي. ويوفر البرنامج ميزة اختيار العناصر المراد نقلها من التطبيق بدقةٍ عالية ولا يحتاج إلى خبرة تقنية كبيرة لتنفيذ هذه العملية.

بالإضافة إلى الوظيفة السابقة يمكنكم من خلال برنامج Dr.Fone إجراء مجموعة شاملة من الإصلاحات لهواتفك سواء أكانت تعمل بنظام الأندرويد أو iOS. فيمكنك من المنزل معالجة المشكلات التي تقابل هاتفك الأيفون المختلفة مثل، شاشة بيضاء ايفون أو شاشة الموت الزرقاء أو أن إلغاء قفل الشاشة في وضع الاسترداد كلها مشكلات يمكن التعامل معها بسهولة من خلال البرنامج. بالإضافة إلى المشكلات الخاصة التي قد تظهر في نظام الأندرويد مثل أن يكون الهاتف عالق في استرداد نظام الأندرويد؛ فيمكنك تجاوز هذه المشكلة بالاعتماد على برنامج Dr.Fone فالهاتف لا يعمل في حالة طلب استرداد النظام لكن في غضون دقائق ستجد المشكلة قد حلت ببساطة. والبرنامج يعمل على نظام الأيفون والأندرويد بنفس الكفاءة لحل مشكلة الاسترداد وعليك فقط اتباع خطوات بسيطة لتتم العميلة بنجاح.

في أثناء استخدام هاتفك قد تتعرض لمشكلةٍ أخرى وهي نسيان كلمة السر أو عدم القدرة على فتح قفل الشاشة لأي سبب، وهذا قد يعرض هاتفك لخسارة كل البيانات. فمعظم الحلول التي إلغاء قفل الشاشة للايفون تعتمد على إعادة ضبط المصنع؛ مما يعني خسارة مؤكدة لبيانات الجهاز. لكن من خلال برنامج Dr.Fone يمكنك تجاوز هذه المشكلة مع الحفاظ على البيانات؛ إذ يمتلك القدرة على فتح مختلف أنماط قفل الشاشة، مثل الرمز، وكلمة المرور، والبصمة بأنواعها. البرنامج لا يحتاج إلى أي خبرة تقنية لاستخدامه بشكلٍ عام أو لهذا الغرض على وجه الخصوص. وحتى في نظام الأيفون لا تقلق فلن تخسر أي جزء من البيانات؛ ويمكنك تجاوز قفل الشاشة بسهولة تامة. بالإضافة إلى قفل التطبيقات الخاصة يمكنك أيضًا فتحها مع الحفاظ على البيانات. ما يميز البرنامج في هذا الجانب كونه يدعم مختلف أنواع وفئات الهواتف بكل إصداراتها؛ وحتى الهواتف فئة إل جي في حالة نسيان كلمة المرور أو الـ PIN أو أي نمط يمكن التعامل معه بسهولة.

وإذا كنت تسأل عن كيفية نقل البيانات من هاتف لاخر فالإجابة تكمن أيضًا في برنامج Dr.Fone فبنقرة واحدة يمكنك عمل استنساخ لهاتفك القديم في الجديد، مهما كان النظام وحتى بين هاتفين من أنظمة مختلفة فالأمر بسيط للغاية، والبرنامج يضمن لك سرية تامة في عملية نقل البيانات. كما أنه يدعم مختلف صيغ الملفات مثل الصور والوسائط والمرئيات والملفات المقروءة بكل أنواعها. البرنامج أداة نقل فعّالة للغاية، ولست في حاجة إلى الاعتماد على أدوات وسيطة لإتمام عملية النقل. يتميز بسرعته العالية في نقل البيانات وتنظيمها؛ فبمجرد ما تضع الهاتفين في الجهاز وتبدأ عملية النقل ستجد أمامك قائمة لأدق التفاصيل؛ لتتمكن من اختيار ما تريد، كما يمكنك عمل نقل شامل لتجد نسخة من هاتفك القديم في وقتٍ قياسي. لذلك يمكنك الاعتماد عليه في نقل البيانات من الهاتف القديم إلى الجديد.

ولأن البيانات تشكل الأساس لكل شيء؛ فلا تقلق من فقدان البيانات؛ فبرنامج Dr.Fone يمكنك من استعادة البيانات المحذوفة لأي سببٍ كان، سواء كان عن طريق الخطأ؛ أو لأنك اضطررت لإعادة ضبط الجهاز. كما أن البرنامج يوفر ميزة استعادة البيانات من iPhone و iTunes و iCloud بدقةٍ عالية وبنسبة هي الأعلى في العالم. ومهما كانت نوعية الملفات المفقودة؛ فإن البرنامج لديه القدرة على التعامل معها واستعادتها بدقةٍ كبير. كما يمكن من خلاله استعادة مقاطع الفيديو المحذوفة من الأيفون وبكفاءة عالية. لذلك يعد البرنامج أداة فعّالة لعددٍ من الأغراض وليس فقط في نقل بيانات الهاتف إلى هاتف آخر.

مميزات برنامج Dr.Fone

يوفر البرنامج مميزات لا حصر لها، مما يجعله الخيار الأمثل لكل مستخدم. فهو حل للسؤال الشائع عن كيفية نقل البيانات من هاتف لاخر وكذلك يؤدي مهام إصلاحية شاملة بدرجة لا تُصدق. ولكن توجد بعض المميزات الأخرى التي تجعله الخيار الأمثل، ومن ذلك:

يعمل على حل مشكلة إلغاء قفل الشاشة بمختلف الأنماط.

إمكانية استعادة الملفات المحذوفة بجميع صيغها وأنواعها.

حل مشكلات الهواتف الأيفون أو التي تعمل بنظام أندرويد.

أداة فعّالة في نقل البيانات من الهاتف القديم إلى الجديد.

نقل تطبيق واتساب بسهولة من الهاتف القديم إلى الجديد.

يوفر مجموعة من المهام مثل إدارة الهاتف وكلمات المرور.

دعم مختلف أنظمة التشغيل للهاتف أو الحاسب الآلي.

يدعم اللغة العربية ولا يحتاج إلى خبرة تقنية كبيرة للاستخدام.

إن وجود برنامج مثل Dr.Fone معك سيوفر عليك الكثير؛ فهو أداة شاملة لكل ما تبحث عنه. فالبرنامج سيوفر عليك حزمة من البرامج المتعددة؛ إذ يمكنك الاعتماد عليه في الحلول التقنية ومعالجة المشكلات التي تقابلك مهما كان نوع هاتفك ونظام تشغيله أو إصداره. كما إنه يُحدث بشكلٍ دوري ليدعم مختلف الأجهزة. البرنامج آمن تمامًا ويحافظ على خصوصية البيانات بسريةٍ تامة. يمكنك الآن تحميله والاستفادة من النسخة المجانية ومعرفة مميزاته من خلال التجربة. البرنامج يدعم اللغة العربية ولن تحتاج إلى معرفة الكثير من الشروحات قبل الاستخدام؛