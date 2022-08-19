أوبو تُطلق واجهة ColorOS 13 – تعرف على الميزات الجديدة والهواتف التي ستحصل عليها

أطلقت شركة أوبو – Oppo بالأمس أحدث إصدار من برنامج / واجهة المستخدم ColorOS 13 المستندة على نظام أندرويد 13 عالمياً. تمتاز الواجهة بتصميم يُسمى “Aquamorphic” يوفر جميع عناصر سهولة التنقل في واجهة المستخدم وتجربة استخدام سهلة ومريحة للعين.

بالتأكيد واجهة ColorOS 13 تشتمل على جميع الميزات الرئيسية الجديدة التي طالت نظام أندرويد 13 حتى الآن. تعالوا بنا لنتعرف على خصائص وسمات الواجهة الجديدة بالتفصيل من خلال التقرير التالي.

واجهة مستخدم تعتمد على تصميم Aquamorphic

تشتمل واجهة المستخدم الجديدة المستندة على تصميم Aquamorphic على عناصر سهلة الاستخدام ومظهر مُشرق وجذاب للعين جنباً إلى جنب مع بعض السمات المستوحاة من مظهر غروب الشمس وشروقها وأمواج البحر. اشتملت الواجهة أيضاً على خُط مُحسن لتسهيل عملية القراءة بشكل أفضل أثناء الاعتماد على أي لغة.

مُحرك الرسوم المتحركة الكمي

تجلب واجهة ColorOS 13 تجربة استخدام أكثر سهولة ومظهر راقي من خلال دمج تأثيرات الواجهة في جميع عناصر الرسوم المتحركة للنظام بمساعدة مُحرك الرسوم المتحركة الكمي Quantum Animation مع القدرة على التكيف مع سلوكيات المستخدم الجديدة على الواجهة.

ميزة الشاشة الدائمة AoD

مجموعة الرسوم المتحركة التي تظهر على شاشة Always on Display التي تُسمى شاشة Home تُظهر الحيوانات البرية في الطبيعة. من خلال هذا الميزة سوف يلاحظ المستخدم كيفية اختلاف مساكن الحيوانات البرية في الطبيعة بناءً على المناخ والتغيرات في درجات الحرارة من أجل لفت انتباه المستخدم.

ميزة محرك الحوسبة الديناميكية

تحتوي واجهة ColorOS 13 على ما يُسمى بــ محرك الحوسبة الديناميكية ومن شأنه العمل على تقليل استهلاك الطاقة وتحسين عمر البطارية والسماح بإمكانية تشغيل المزيد من التطبيقات في الخلفية.

الهدف الرئيسي من محرك الحوسبة الديناميكية هو الموازنة بين الأداء العالي وتوفير أفضل وأسرع تجربة استخدام سلسلة مع الحفاظ على العمر الافتراضي للبطارية في نفس الوقت. بالإضافة إلى قدرته على السماح بتشغيل عدد أكبر من التطبيقات في الخلفية ستعزز من تجربة تعدد المهام وإمكانية التنقل بين التطبيقات بسلاسة وسرعة دون ملاحظة أي تباطؤ أو تأخير في الأداء.

الشاشة الدائمة الذكية



من خلال شاشة AoD على واجهة ColorOS 13 سيكون المستخدم قادر على عرض المزيد من المعلومات التي تظهر على الشاشة الدائمة والتي تشتمل على معلومات تطبيقات الموسيقى وتطبيقات طلبات الطعام.

بفضل تقنية LTPO 2.0 التي تدعمها بعض شاشات هواتف أوبو الرائدة أصبحت الشاشة الدائمة تعمل بمعدل تحديث سرعته 1Hz فقط من أجل توفير الطاقة والحفاظ على عمر البطارية.

إدارة الشاشة الرئيسية الذكية

بالإضافة إلى ذلك أصبحت إمكانية إدارة الشاشة الرئيسية الذكية متاحة للمستخدم من أجل التحكم في المجلدات كبيرة الحجم وأدوات الشاشة الرئيسية التي تسمح بإمكانية الوصول إلى المعلومات بشكل أسرع وأفضل من ذي قبل.

تقنية Meeting Assistant

من خلال تقنية Meeting Assistant يُمكن تحديد أولويات الاتصالات اللاسلكية أثناء استخدام الإنترنت والتي تحاول على تبسيط طريقة عرض الإشعارات من خلال إضافة اختصار Oppo Notes في نافذة منبثقة صغيرة جداً.

خاصية Multi-Screen Connect

إن خاصية Multi-Screen Connect تعني القدرة على ربط شاشة الهاتف الذكي بحواسيب أوبو اللوحية وأجهزة كمبيوتر سطح المكتب. الآن أصبح من السهل عملية نقل الملفات بعدد أكبر من تنسيقات وأنواع البيانات التي يمكن نقلها بين الأجهزة.

أيضاً ستسمح الخاصية الجديدة بإمكانية عرض المزيد من التطبيقات على شاشة جهاز الكمبيوتر.

الخصوصية والأمان

تشتمل واجهة ColorOS 13 على جميع ميزات الخصوصية المشتملة في نظام أندرويد 13 والتي من بينها إمكانية حذف المحفوظات بعد وقت قصير من الاستخدام لمنع تسربها عبر البرامج والتطبيقات الضارة.

بناءً على نوع خوارزمية الأجهزة، يُمكن من خلال تقنية Auto Pixlate تعتيم أو طمس صور الملف الشخصي والأسماء في لقطات الشاشة بنقرة زر واحدة.

تم تشفير مجلد Private Safe الآن عبر نظام تشفير AES من أجل توفير قدر أكبر من الأمان

الهواتف المؤهلة للحصول على واجهة ColorOS 13