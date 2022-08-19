يُمكن إصلاح كل من جالكسي زد فولد 4 وزد فليب 4 بأسعار رمزية جداً!

هواتف الجيل الرابع القابلة للطي من سامسونج تأتي بأسعار باهظة للغاية قد يكون من الصعب على أغلب المستخدمين الوصول إليها، ولكن سامسونج على يقين أن هناك بعض المستخدمين الذين يفضلون التضحية من أجل امتلاك أي منها.

الأسوأ من ذلك أنه لطالما كانت عمليات إصلاح هذه الهواتف مُكلفة للغاية، ولكن يبدو أن هذا لن يكون هو نفس الحال على هواتف الجيل الرابع القابلة للطي.

ستكون عملية صيانة وإصلاح هاتف جالكسي زد فليب 4 أثناء فترة الضمان بأسعار رمزية جداً، ولكن بشرط واحد وهو أن يكون المستخدم مشترك في خدمة +Samsung Care التي تبلغ قيمة الاشتراك بها 13$ دولار أمريكي شهرياً والتي تقدم للمستخدم عدداً من الميزات وخدمات الشركة الإضافية.

في حالة لم يكن المستخدم مشترك في خدمة +Samsung Care فستكون عمليات الصيانة بأسعارها الطبيعية، والتي هي في الغالب باهظة للغاية.

تكاليف صيانة هاتف جالكسي زد فليب 4 رمزية جداً

بناءً على تقرير موقع 9To5Google فإن عملية إصلاح شاشة هاتف سامسونج جالكسي زد فليب 4 لن تتجاوز تكلفتها 29$ دولار أمريكي فقط أثناء فترة الضمان، وهذا بالطبع لعملاء خدمة +Samsung Care.

هذه التكلفة السعرية أقل من التكلفة الطبيعية بنسبة قد تصل إلى 88% مقارنة بتكلفة إصلاح شاشة هاتف سامسونج جالكسي زد فليب 3 التي بلغت قيمتها 249$ دولار أمريكي.

في حالة كنت تمتلك تخطط لامتلاك هاتف جالكسي زد فليب 4 وتعرضت الشاشة لديك إلى أي كسور أو تصدعات فسوف تكون قادراً على إصلاحها في نفس اليوم من خلال الذ هاب إلى أي فرع من فروع شركة سامسونج الرسمية والتي يصل عددها إلى أكثر من 700 فرع حتى الآن على مستوى العالم.

في الواقع، سامسونج لم تتطرق للحديث عن خدمة +Samsung Care بشكل مُفصل أثناء الإعلان عن هواتف الجيل الرابع القابلة للطي، ولا نعرف بالضبط ما هي قيمة جميع خطط الاشتراك في الخدمة.

إذا كانت قيمة الاشتراك الشهري مقتصرة على 13$ فقط فهو سعر زهيد جداً مقابل الخدمة التي قد تحصل عليها، ولكن في نفس الوقت سيراها العديد من المستخدمين على إنها مجرد إسراف وتبذير للأموال مقابل خدمة قد لا تحتاج إليها على الإطلاق.

ولكن في النهاية، هي لا تزال خدمة رائعة لأنها بمثابة تأمين يغطي أي تلفيات أو مشاكل قد تواجهك إذا كنت تمتلك أي من جالكسي زد فولد 4 أو جالكسي زد فليب 4.

فمن الوارد جداً أن يتعرض الهاتف للسقوط أو تتعرض الشاشة للكسر أو يتعرض لأي أضرار بسبب انسكاب الماء والسوائل أو أي أعطال فنية أخرى، وحينها ستكون عملية الصيانة بسيطة للغاية وغير مُكلفة – هذا إذا افترضنا أنك كنت مشترك في خدمة +Samsung Care.