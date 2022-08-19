جوجل قد تسمح ببث ألعاب الفيديو مباشرةً من نتائج البحث!

تختبر شركة جوجل في الوقت الحالي ميزة جديدة قد تسمح للمستخدمين بإمكانية بث الألعاب مباشرةً من نتائج البحث التي تظهر على محرك بحث جوجل. الميزة لا تزال في مرحلة الاختبار، ولذلك هي ليست متاحة لجميع المستخدمين بعد.

إذا كنت تعتمد على نتائج بحث جوجل أثناء البحث عن أي عرض أو برنامج تلفزيوني فبالتأكيد وأنك لاحظت قسم Watch Show على الجانب الأيمن نتائج البحث. هذه الميزة تتيح لك بث العروض التلفزيونية على خدمات البث المختلفة مثل +Disney و Hulu.

هذه الطريقة الرائعة والخالية من أي متاعب توفر للمستخدم إمكانية توجيهه لمشاهدة أي من العروض التلفزيونية التي يبحث عنها، ويبدو أن هذه الميزة لاقت استحساناً من قِبل المستخدمين، ما دفع جوجل للبحث عن إمكانية تطبيق نفس الاستراتيجية على ألعاب الفيديو.

بناءً على تقرير موقع 9To5Google سوف تدعم ميزة بث الألعاب مباشرةً من نتائج بحث جوجل كل من Google Stadia و Xbox Cloud Gaming و NVIDIA Geforce Now و AMAZON Luna.

بالتأكيد هذه الميزة ستعتمد بشكل كامل على خدمات الألعاب السحابية لأنك إذا لاحظت في لقطات الشاشة الموضحة بالأعلى فسوف تلاحظ ظهور قسم “Play Now” أمام لعبة Destiny 2 والذي يتيح لك القدرة على بدء بث اللعبة على أي من الخدمات السحابية الداعمة للعبة.

من المتوقع أن تكون ميزة بث ألعاب الفيديو على نتائج بحث جوجل متاحة لكل من أنظمة سطح المكتب والأجهزة المحمولة على حد سواء.

في نفس الوقت سوف تتيح جوجل للمستخدم معرفة ما إذا كانت اللعبة تتضمن إصداراً تجريبياً على منصة Stadia أو ما إذا كانت متاحة للعب بشكل مجاني.

أيضاً من المحتمل أن يتم توضيح أسعار خطط الاشتراكات المميزة. بمجرد النقر فوق زر “Play” أو “تشغيل” ستبدأ عملية بث اللعبة مباشرةً، ولكن إذا لم تكن الميزة مدعومة بشكل كامل من خدمة البث، فقد يتم تحويلك إلى صفحة معينة تابعة لخدمة البث لكي تتمكن من البدء في بث اللعبة.

كل ما نعرفه عن الميزة الجديدة هو أنها لا تزال في مرحلة مبكرة من الاختبار، وقد نضطر على الانتظار عدة أشهر قبل أن يتم طرحها لجميع المستخدمين في جميع أنحاء العالم.