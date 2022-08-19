هل تطبيقات VPN على الايفون مفيدة؟

تطبيقات VPN هي من أكثر التطبيقات انتشاراً على هواتف الايفون وأجهزة الايباد، لكن هناك تقرير جديد يفيد بأن هذه التطبيقات قد لا تكون مفيدة للغاية بسبب ثغرات في نظام iOS.

تطبيقات VPN لا تشفر البيانات على الايفون!

وفقاً لتقرير جديد فإن تطبيقات VPN المختلفة الموجودة على الآب ستور لا تعمل بكفاءة على الايفون والايباد بسبب وجود ثغرة في نظام التشغيل iOS تمنع تلك التطبيقات من تشفير البيانات بشكل كامل.

أيضاً يزعم هذا التقرير أن ابل على علم بالمشكلة منذ عام 2020 ولم تفعل شيئاً حيال ذلك منذ ذلك الحين.

هذه الثغرة تم اكتشافها لأول مرة بواسطة تطبيق ProtonVPN في مارس من عام 2020. في ذلك الوقت، أفادت الشركة المكورة لهذا التطبيق أن نظام التشغيل يجب أن ينهي كافة الاتصالات بالإنترنت ويعيد توجيهها مرة أخرى عبر الـ VPN لمنع تسريب أي بيانات غير مشفرة.

في تحديث iOS 13.3.1 وما تلاه من تحديثات، لم تقم أجهزة ابل بفتح الاتصالات وإعادتها عبر الـ VPN لذا لا يتم تشفيرها، ويعتقد المستخدم أن يستخدم اتصالاً آمناً يينما الواقع على خلاف ذلك.

الآن هناك تأكيدات عدة من الخبراء في الأمن السيبراني على وجود تلك الثغرة التي تؤدي إلى العديد من المشاكل الأمنية وتسريب بيانات المستخدمين.

ينصح الخبراء بعدم الوثوق في تطبيقات VPN على الايفون والايباد، قد تكون التطبيقات مفيدة في تغيير الموقع الجغرافي لكنها ليست بنفس القدرة من الفائدة عندما يتعلق الأمر باعتبارات الأمن والحفاظ على الخصوصية.