مواد غذائية تدعم الرغبة الجنسية

روسيا – كشفت الدكتورة أوكسانا ميخاليفا أخصائية الغدد الصماء، خبيرة التغذية الروسية، والدكتورة أولغا باغري أخصائية علم النفس، تأثير النظام الغذائي في الرغبة الجنسية لدى الشخص.

ووفقا للدكتورة ميخاليفا، تعتمد الزيادة في الرغبة الجنسية أو انخفاضها على حالة الخلفية الهرمونية. وزيادة الوزن يؤثر سلبا في الرغبة الجنسية.

وتقول، “يعاني حوالي 50 بالمئة من الرجال البدناء من المشكلات الصحية، بما فيها الرغبة الجنسية. وهذه النسبة أقل بين النساء. لذلك من أجل الاحتفاظ بالرغبة الجنسية، يجب اتباع نظام غذائي عقلاني”.

ومن جانبها تشير الدكتورة باغري، إلى أن النظام الغذائي الصحي يؤثر في الرغبة الجنسية من خلال الهرمونات. وللحفاظ على مستوى الرغبة الجنسية يجب اتباع نمط حياة نشط ونظام غذائي صحي غني بالخضروات والفواكه والأسماك والمأكولات البحرية ولحوم الدواجن الخالية من الدهون والحبوب الكاملة.

وتضيف ميخاليفا إلى هذه القائمة، لزيادة الرغبة الجنسية، المكسرات والأفوكادو والزيوت النباتية وبعض التوابل والنبيذ الخالي من السكر والشوكولاتة.

وتشير ميخاليفا، إلى أن المواد التي تؤثر سلبا في الرغبة الجنسية، هي المشروبات الكحولية والجعة والأطعمة الدهنية واللحوم المعالجة.

وتقول، “يجب أن يعلم محبي الجعة من الرجال، ان هذا المشروب يحتوي على إستروجين نباتي، وهو نظير الهرمونات الجنسية الأنثوية، أي لا يساعد على تعزيز القوة الجنسية للرجال. وأن “كرش” الجعة يزيد من نقص هرمون التستوستيرون. كما لا ينصح الرجال بالإفراط بتناول فول الصويا ومنتجاته، لأنه يحتوي أيضا على إستروجين نباتي”.

وتضيف باغري، تعتمد الرغبة الجنسية أيضا على الحالة النفسية، حيث يؤدي الإجهاد والتعب وقلة النشاط البدني إلى انخفاضها.

وتنصح بمراجعة طبيب أخصائي في حالة تكرر مشكلات الرغبة الجنسية، أو استمرارها خلال فترة طويلة.

