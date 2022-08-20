الحل المثالي لاستعادة الصور المحذوفة من الكمبيوتر

فقدان الصور من الكمبيوتر من الأمور التي نتعرض لها وتشكل كارثة؛ نظرًا لأهميتها لكل مستخدم. فربما تفقد كل صورك بضغطة واحدة عن طريق الخطأ، وحينها ستشعر أنك خسرت قيمةً كبيرة، وحينها نتوجه بكل عقولنا نحو إيجاد حلٍ بهدف استرجاع الصور المحذوفة كما أنه يدعمكم في استعادة الصور من بطاقة الذاكرة. وحينها ستريد برنامج استرجاع الصور بشكل كامل، ومهما كانت التكلفة. فمسألة استعادة البيانات في وقتنا الحالي ليست بالأمر البسيط؛ فالداتا تشكل كل شيء في حياتنا الآن. في المقال الحالي نعرض لكم برنامج استعادة الملفات المحذوفة وليست الصور فقط وهو الأفضل في مجاله. وهو برنامج Recoverit المميز، وسنتناول بنوع من التفصيل أهم مميزاته ووظائف وكيفية استخدامه؛ كما سنرفق رابط تحميله؛ فتابعوا معنا.

وظائف برنامج Recoverit

Recoverit من البرامج المميزة لاستعادة الملفات المحذوفة على الكمبيوتر. فالبرنامج لا يقتصر على نوع معين من البيانات، بل إنه أداة شاملة لجميع صيغ الملفات. يضم البرنامج عددًا من الوظائف التي لا غنى عنها في وقتنا الحالي؛ مثل استعادة الملفات المحذوفة وإصلاح مقاطع الفيديو، وفي حالة تعطل جهاز الكمبيوتر فإن البرنامج قادر على استخلاص الملفات بدقةٍ عالية وبجودةٍ شاملة. البرنامج لا يحتاج إلى خبرةٍ عالية في التعامل معه؛ لذلك سيكون بسيط للغاية من المرة الأولى.

من المميزات الرائدة فيه أنه فإنه يدعم مختلف أنظمة التشغيل مثل ويندوز وماك. وبالإضافة إلى أنه قادرة على استرجاع الصور المحذوفة فهو يدعم أكثر من 1000 صيغة للبيانات. البرنامج آمن ويحافظ على الخصوصية، ويدعم اللغة العربية، كما أنه يدعم مختلف فئات أقراص التخزين، ويصل إلى الملفات بحرفية شديدة. التنفيذ يكون في وقتٍ قياسي للغاية مع الحفاظ على الجودة وعدم التأثير على حالة الملفات المستردة، وخاصة مقاطع الفيديو والصور.

برنامج استعادة الملفات المحذوفة الحالي يتميز أنه يتيح المعاينة والعرض قبل الاستعادة، وذلك لتوفير الوقت والجهد على المستخدم؛ فهو يعرض كل الملفات المحذوفة بدقةٍ عالية، وعليك اختيار ما تريده؛ ليبدأ التنفيذ في دقائق معدودة. البرنامج يتوافق مع مختلف الأنظمة وله إصدارات مختلفة، كما أنه يضم وظائف لا حصر لها لا غنى عنها لحاسوبك. لأنه يشكل منظومة كاملة للبيانات.

أهم مميزات برنامج Recoverit

البرنامج له مميزات متعددة تجعله الخيار الأمثل للمستخدم؛ إذ إنه يجمع أدوات متعددة في برنامج واحد فهو لا يقتصر على وظيفة واحدة ومن المميزات الرائعة التي تجعه الأفضل ما يلي:

استعادة الصور من بطاقة الذاكرة وغيرها من أقراص التخزين بدقةٍ عالية.

يدعم البرنامج أكثر من 1000 صيغة من البيانات وبدقةٍ وجودة عالية.

إصلاح المقاطع المرئية التلفة واسترداد المقاطع المحذوفة بنفس الجودة.

استرداد جهاز الكمبيوتر في حالة الأعطال أو حتى التحطيم بسهولةٍ تامة.

إمكانية استرجاع مقاطع الفيديو بجودة عاليةUltra HD ، و4k، و8k.

إمكانية معاينة المقاطع والبيانات قبل الاسترداد لتسهيل الاختيار.

مسح ومعاينة مقاطع الفيديو قبل الاسترداد من أجل اختيار دقيق.

كيفية استخدام البرنامج

استعادة البيانات مع برنامج Recoverit لا تحتاج إلى خبرةٍ تقنيةٍ عالية؛ بل يمكنك البدء من المرة الأولى دون أي عقبات. بعد تحميل البرنامج -وسنرفق رابط التحميل في النهاية- اتبع خطوات التنصيب التقليدية وتحديد اللغة. ويمكنك الاستفادة من ميزة النسخة المجانية للتجربة الأولى. اضغط على الأيقونة التي ستظهر بعض التنصيب وستجد واجهة الاستخدام تظهر لك أقسام الكمبيوتر. اختر موقعًا للاسترداد وافحصه جيدًا وابدأ بالمعاينة والاسترداد. والخطوات السابقة هي التي يُعتمد عليها في الاستخدام؛ فكل ما عليك هو تحديد موقع في الجهاز تريد استرداد الملفات المحذوفة منه؛ وبعدها ستظهر لك كل الملفات يمكنك الاستفادة من ميزة المعاينة المسبقة، ثم اختر الملفات وابدأ الاسترداد. توجد العديد من الأدوات الداعمة مثل وقف الفحص مؤقتًا والبحث عن الملفات من محرك البحث وغيرها من المميزات التي تسهل عليك الاستخدام.

لماذا برنامج Recoverit هو الحل الأمثل؟

يعد Recoverit هو الخيار الأمثل لعددٍ من المميزات التي يتفرد بها في استرداد الملفات؛ فالبرنامج ليس برنامج استرجاع الصور المحذوفة فقط؛ بل إنه موسوعة شاملة ومتكاملة في خدمات الاسترداد. سواء من الهاتف أو الكمبيوتر. كما أنه يدعم استرداد الملفات من ذاكرة USB منسق، وكذلك استعادة الملفات المحذوفة من بطاقة SD. ولأن أعمالنا على الكمبيوتر قد تتعرض للتلف فهو أيضًا يدعم استعادة ملفات مستند Word غير محفوظ بجودةٍ عالية، وفي حالة تلف الجهاز يمكن إجراء الاسترداد من القرص الصلب الخارجي بسهولة. إضافة إلى المميزات السابقة فإنه البرنامج قادر على استعادة مقاطع الفيديو المحذوفة من كاميرا فيديو GoPro.