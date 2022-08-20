شاومي تُطلق ساعة وتش إس 1 برو بعمر بطارية يمتد حتى 14 يوماً

أطلقت شركة شاومي كل من ساعتي وتش إس 1 و وتش إس 1 أكتيف في شهر مارس الماضي. ومؤخراً فقط طرحت الشركة الإصدار الجديد باسم وتش إس 1 برو.
تمتاز الساعة بمواد تصنيع عالية الجودة إذ تم الاعتماد على مادة الفولاذ من أجل تصنيع الهيكل لمقاومة الصدأ وتحتوي على شاشة AMOLED قياس 1.47 بوصة مُغطاة بزجاج ياقوتي.
أشرطة الساعة مصنوعة من الجلد والمطاط الفلوري والفولاذ المقاوم للصدأ والجزء الخلفي من الساعة محمي بطبقة من زجاج الياقوت. وقد أكدت الشركة على أن ساعة وتش إس 1 برو تمتاز بإطار انسيابي ومعصم أكثر إحكاماً ولمسة نهائية لامعة للغاية.
هذه هي أول ساعة لشركة شاومي لديها إمكانية قياس درجة حرارة الجلد. أما بالنسبة لبقية الميزات الأخرى فهي مماثلة لنفس الساعات الذكية الأخرى، والتي من بينها مراقبة معدل ضربات القلب وضغط النوم وتتبع حالة النوم.
استخدمت شاومي مستشعر Goodix من أجل مراقبة معدل ضربات القلب وقياس مستوى الأكسجين في الدم وتشتمل الساعة على أكثر من 100 وضع للياقة البدنية بما في ذلك الركض في الهواء الطلق وركوب الدراجات الهوائية وتسلق الجبال والسباحة وآلات التجديث وغير ذلك بكثير.
تسمح لك الساعة بالتنقل بسهولة شديدة عبر واجهة المستخدم. بالنسبة لإمكانيات الساعة فتم استخدام معالج بدقة تصنيع 12 نانوميتر وهي تعمل بواجهة MIUI Watch OS ولديها عمر بطارية يمتد حتى 14 يوماً وهي داعمة للشحن اللاسلكي.
سعر ومواصفات ساعة Watch S1 Pro بالتفصيل
- الشاشة: لوحة عرض AMOLED قياس 1.47 بوصة بدقة 480×480 بكسل محمية بطبقة زجاج Sapphire Glass وتدعم تقنية الشاشة الدائمة AoD
- مستشعرات الساعة المدمجة: معدل ضربات القلب، مراقبة مستوى الأكسجين في الدم، مستشعر التسارع، مستشعر الجيروسكوب، المستشعر المغناطيسي الأرضي، مستشعر الضغط الجوي، مستشعر الإضاءة المحيطة، المستشعر السعوي
- أوضاع اللياقة البدنية: تحليل النوم، تتبع اللياقة البدنية، 117 وضع للياقة البدنية، 19 وضع احترافي للياقة البدنية و 98 وضع للياقة البدنية العامة
- المكالمات: تحتوي الساعة على ميكروفون وسماعة والاتصال عبر البلوتوث
- تحديد الموقع: GPS و Beidou و GLONASS و Galileo و QZSS
- سُبل الاتصال: Wi-Fi 802.11 b/g/n و بلوتوث 5.2
- دعم الأنظمة: أندرويد 6 والأعلى منه + iOS 10 والأعلى منه
- قياسات الساعة: 46x46x11.28
- معايير الحماية: تصنيف 5ATM للحماية من الماء
- الشحن اللاسلكي: تدعم الشحن اللاسلكي
- البطارية: 500 مللي أمبير في الساعة بعمر بطارية يصل إلى 14 يوم أو حتى 10 أيام من الاستخدام المُكثف
- السعر: يبدأ سعر الساعة عند 1499 يوان صيني أي ما يعادل 222$ دولار أمريكي
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