شاومي تُطلق ساعة وتش إس 1 برو بعمر بطارية يمتد حتى 14 يوماً

أطلقت شركة شاومي كل من ساعتي وتش إس 1 و وتش إس 1 أكتيف في شهر مارس الماضي. ومؤخراً فقط طرحت الشركة الإصدار الجديد باسم وتش إس 1 برو.

تمتاز الساعة بمواد تصنيع عالية الجودة إذ تم الاعتماد على مادة الفولاذ من أجل تصنيع الهيكل لمقاومة الصدأ وتحتوي على شاشة AMOLED قياس 1.47 بوصة مُغطاة بزجاج ياقوتي.

أشرطة الساعة مصنوعة من الجلد والمطاط الفلوري والفولاذ المقاوم للصدأ والجزء الخلفي من الساعة محمي بطبقة من زجاج الياقوت. وقد أكدت الشركة على أن ساعة وتش إس 1 برو تمتاز بإطار انسيابي ومعصم أكثر إحكاماً ولمسة نهائية لامعة للغاية.

هذه هي أول ساعة لشركة شاومي لديها إمكانية قياس درجة حرارة الجلد. أما بالنسبة لبقية الميزات الأخرى فهي مماثلة لنفس الساعات الذكية الأخرى، والتي من بينها مراقبة معدل ضربات القلب وضغط النوم وتتبع حالة النوم.

استخدمت شاومي مستشعر Goodix من أجل مراقبة معدل ضربات القلب وقياس مستوى الأكسجين في الدم وتشتمل الساعة على أكثر من 100 وضع للياقة البدنية بما في ذلك الركض في الهواء الطلق وركوب الدراجات الهوائية وتسلق الجبال والسباحة وآلات التجديث وغير ذلك بكثير.

تسمح لك الساعة بالتنقل بسهولة شديدة عبر واجهة المستخدم. بالنسبة لإمكانيات الساعة فتم استخدام معالج بدقة تصنيع 12 نانوميتر وهي تعمل بواجهة MIUI Watch OS ولديها عمر بطارية يمتد حتى 14 يوماً وهي داعمة للشحن اللاسلكي.

سعر ومواصفات ساعة Watch S1 Pro بالتفصيل