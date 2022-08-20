جالكسي A12 – أفضل هواتف سامسونج مبيعاً لعام 2021 يحصل أخيراً على أندرويد 12

طرحت شركة سامسونج مؤخراً تحديث أندرويد 12 من أجل هاتف سامسونج جالكسي A12 الذي يُعتبر أفضل هواتف سامسونج مبيعاً لعام 2021 الماضي.

كما ذكرنا سلفاً، حالياً يتلقى هاتف جالكسي A12 تحديث أندرويد 12، ولكن في دولة روسيا فقط، من المتوقع أن يصل التحديث إلى مستخدمي الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى خلال الأسابيع القليلة القادمة.

هذا يعني أن الهاتف سيتلقى واجهة One UI 4.1 المستندة على نظام أندرويد 12 وهي واجهة المستخدم المُعدلة المخصصة من شركة سامسونج.

تماماً كما هو معروف سابقاً، التحديث الجديد يجلب معه المزيد من عناصر الواجهة الجديدة مع ميزة Color Palette التي تتيح للمستخدم إمكانية تخصيص عناصر واجهة المستخدم بناءً على خلفية الهاتف الرئيسية المستخدمة.

أما بالنسبة لميزات الخصوصية الجديدة فسوف تمنحك القدرة على معرفة جميع التطبيقات التي قد تحاول استخدام خدمات الهاتف الحساسة مثل الميكروفون أو الكاميرا. هذه الميزة تساعدك في القدرة على منع التطبيقات من الوصول إلى الكاميرا بشكل أسرع.

وبالنسبة لميزات الكاميرا الجديدة فأصبح الآن من الممكن البدء في عملية تسجيل الفيديو مباشرً بعد النقر فوق زر التسجيل دون أي تأخير ملحوظ – في السابق كان لابد من تحرير الإصبع من فوق زر التسجيل لكي تبدأ عملية التسجيل.

بالإضافة إلى ذلك فسوف يجد المستخدمون ميزات تحرير جديدة وعناصر واجهة مستخدم جديدة والوضع المُظلم المُحسن والسطوع المُحسن وعناصر التحكم في مستوى الصوت على الشاشة والمزيد من الرسوم المتحركة الأكثر سلاسة ومجموعة تطبيقات سامسونج الافتراضية المُحسنة.

في الوقت الحالي يحصل المستخدمون في روسيا على التحديث الجديد برقم إصدار A125FXXU2CVH1 جنباً إلى جنب مع التحديث الأمني الخاص بشهر يوليو الماضي.

بعيداً عن هاتف جالكسي A12، فلقد أصدرت شركة سامسونج التحديث الجديد لهاتف جالكسي A03 أيضاً وهو أحد أفضل هواتف سامسونج ميسورة التكلفة والذي تم إطلاقه في أواخر العام الماضي.

سيحصل هاتف جالكسي A03 على واجهة One UI 4.1 المستندة على نظام أندرويد 12 والتحديث الأمني الخاص بشهر يوليو وقد بدأت الشركة في إطلاقه في بعض دول أوروبا ومن المتوقع أن يصل إلى بقية المناطق الأخرى بشكل تدريجي.