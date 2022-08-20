ابل تمد فترة إصلاح الصوت في هواتف ايفون 12 لعام إضافي

في عام 2021، قامت ابل بإطلاق برنامج إصلاح للصوت في هواتف ايفون 12 وايفون 12 برو التي تعاني من مشكلة في الصوت أثناء المكالمات مجاناً وبدون أي تكلفة للإصلاح.

برنامج الإصلاح المجاني للصوت من ابل في ايفون 12 وايفون 12 برو كان متاحاً على مستوى العالم لمدة عامين من تاريخ شراء الايفون المعيب، والآن أضافت ابل عاماً إضافياً وأصبح البرنامج متاحاً لمدة 3 أعوام.

ابل تقول أنه تم تصنيع هواتف الايفون المتضررة بين أكتوبر 2020 وأبريل 2021، وتشترط ابل لقبول هواتف ايفون 12 في برنامج الإصلاح أن تكون “لا يصدر عنها صوتًا عند إجراء أو استقبال المكالمات”. إذا استوفيت هذه الشروط ، فإن جهازك مؤهل للقبول في برنامج الإصلاح، وسوف تقوم ابل أو أحد وكلائها بإصلاح المشكلة بدون أي تكلفة يتحملها العميل.

جدير بالذكر أن هذه المشكلة تحديداً تصيب هواتف ايفون 12 وايفون 12 برو أما إصدارات ايفون 12 ميني وايفون 12 برو ماكس فهي غير مصابة بتلك المشكلة وأي خلل في الصوت فيها غير مشمول في برنامج الإصلاح المجاني من ابل.

جدير بالذكر أيضاً أن برنامج الإصلاح المجاني يشمل إصلاح الصوت فقط، إذا كان العميل صاحب الجهاز المتضرر يريد أي إصلاحات أخرى فسوف يتحمل كامل تكلفتها.

إن كان هاتفك من الإصدارات السابق الإشارة إليها ويعاني من المشكلة المذكورة، كل ما عليك هو التوجه إلى أحد المراكز المعتمدة رسمياً من ابل لتلقي خدمة الإصلاح المجانية.

هل تعاني من أي مشاكل في الصوت مع هواتف ايفون 12 أو ايفون 12 برو ؟