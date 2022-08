منظمة الصحة العالمية تحدّث النصائح حول التطعيم المعزز لـ “كوفيد-19”!

جنيف – أصدرت مجموعة الخبراء الاستشارية الاستراتيجية (SAGE) حول التطعيم توصية بشأن الحقن المعززة لـ “كوفيد-19” امس.

وقالت إنه يجب تقديم حقنة ثانية فقط لمجموعات محددة من الأشخاص بعد التطعيم الأولي وجرعة معززة واحدة.

ومتحدثا خلال مؤتمر صحفي افتراضي لمنظمة الصحة العالمية حول مسألة اللقاحات، قال رئيس SAGE أليخاندرو كرافيوتو، إن توصية المنظمة “لا تشكل توصية عامة بتطعيم جميع البالغين بعد الجرعة الأولى المعززة”.

وأوضح كرافيوتو أن هذا التحذير مخصص فقط للسكان الأكثر عرضة للخطر. وتوصي منظمة الصحة العالمية بالفعل بأن يتلقى جميع البالغين لقاح “كوفيد-19” – يتكون معظمه من جرعتين – بالإضافة إلى جرعة متابعة معززة بعد أربعة إلى ستة أشهر.

وتقول SAGE، يجب تقديم المعززات الثانية أولا وقبل كل شيء لكبار السن وجميع الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة، وكذلك النساء الحوامل وأولئك الذين يعانون من أمراض مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والرئة والكلى.

وتهدف التوصية إلى السيطرة على الجائحة والوفيات بين السكان المعرضين لخطر كبير، ولكنها ليست توصية عامة لتطعيم جميع السكان بعد إعطاء أول جرعة معززة، كما أوضح كرافيوتو.

ولاحظ خبراء SAGE أن توصيات التعزيز الحالية مخصصة فقط للقاحات المتوفرة حاليا، والتي تم تصميمها لمعالجة سلالة “كوفيد-19” الأولية. وذكرت المجموعة الاستشارية أنهم لا يعرفون بالضبط كيف يمكن أن يتطور فيروس كورونا الجديد في المستقبل القريب أو نوع الخصائص التي يمكن أن تحصل عليها المتغيرات المستقبلية، ما يشير إلى أنه قد تكون هناك حاجة لجرعات إضافية “في غضون 4-12 شهرا بعد التعزيز الثاني، خاصة في الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض الشديدة والموت”.

