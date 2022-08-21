في صمت تام – إطلاق هاتف OnePlus Nord 20 SE لمستخدمي الفئة الاقتصادية

أطلقت شركة OnePlus في صمت تام هاتف Nord 20 SE وهو متاح الآن بالفعل على بعض مواقع البيع التجارية في الصين. يحتوي الهاتف على شاشة تمتاز بتصميم قطرة الماء وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل.

يعمل الهاتف بواسطة معالج Helio من شركة ميديا تيك ويستمد طاقته من بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة. هاتف Nord 20 SE هو واحد من أرخص هواتف شركة OnePlus لعام 2022.

مواصفات وخصائص هاتف OnePlus Nord 20 SE

بادئ ذي بدء يمتاز الهاتف بشاشة IPS LCD قياس 6.5 بوصة بدقة +HD أبعادها 1612×720 بكسل، مما يعني أنها شاشة متواضعة جداً ولكنها تمتاز بمعدل سطوع مرتفع يبلغ 600 نقطة ضوئية لكي تتمكن من رؤية المحتوى بسهولة أثناء تواجدك في الخارج تحت أشعة الشمس.

الجانب الخلفي يشتمل على كاميرتين فقط، الكاميرا الرئيسية عبارة عن مستشعر بدقة 50 ميجابكسل مصحوباً بعدسة ماكرو لاستشعار العمق بدقة 2 ميجابكسل.

يتم تشغيل هاتف Nord 20 SE بواسطة معالج الفئة الاقتصادية Helio G35 مقترناً بذاكرة وصول عشوائية بسعة 4 جيجابايت وذاكرة تخزين 64 جيجابايت. للأسف سعة التخزين قليلة جداً ولكن لحسن الحظ يحتوي الهاتف على فتحة لقارئ بطاقات الذاكرة الخارجية microSD. يعمل الهاتف بواجهة OxygenOS 12.1 المستندة على نظام أندرويد 12.

يحتوي الهاتف على بطارية ضخمة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة وهي تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 33 وات. ضمن الميزات الإضافية وجود ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب فوق زر الطاقة، كما ويدعم الهاتف إلغاء تأمين القفل بواسطة التعرف على الوجه المعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

يشتمل الهاتف على مكبرات صوت ستريو مزدوجة ويدعم شبكة 4G LTE واتصال واي فاي وبلوتوث 5 و GPS لتحديد الموقع الجغرافي ومنفذ USB-C للشحن ونقل البيانات ومقبس 3.5 ملم لسماعة الرأس.

في الواقع، يبدو لدينا أن هاتف OnePlus Nord 20 SE ما هو إلا مجرد نسخة مُعدلة من هاتف Oppo A77 4G الذي تم إطلاقه في الخارج في وقت لاحق بسعر 195$ دولار أمريكي تقريباً.

الهاتف الجديد متاح للبيع في المتاجر اعتبارًا من يوم 12 أغسطس الماضي بسعر 199$ دولار أمريكي وهو للأسف مبلغ كبير مقارنة بمواصفاته المتواضعة. يأتي Nord 20 SE بلونين مختلفين وهما الأسود والأزرق.