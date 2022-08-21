تطبيقات الأسبوع للاندرويد – باقة من أفضل التطبيقات الجديدة المهمة لهاتفك!

أهلاً ومرحباً بكم معنا ومع عدد أسبوعي جديد من مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد. بالطبع وكما تعلمون، متجر جوجل بلاي يزخر بملايين التطبيقات التي يمكن الاستفادة منها في تسيير أمور حياتنا وأعمالنا اليومية بشكل لم يسبق له مثيل. فهناك العديد من أنواع التطبيقات التي لديها القدرة على مساعدتك في إنجاز أعمالك ووظائفك اليومية. ولكن نتيجة تعدد الخيارات، فقد تشعر بالارتباك قليلاً ولا تعلم ما هي التطبيقات التي تستحق أن تتواجد على هاتفك الأندرويد.

حسناً، لا داعي للقلق، فهذه هي وظيفتنا في “أخبار التطبيقات” أن نبحث من أجلكم عن أفضل التطبيقات المجانية والمدفوعة التي تستحق أن تتواجد على هاتفك والتي يمكنها مساعدتك في روتين حياتك. فقط تذكر متابعتنا يوم الأحد من كل أسبوع، وستجد في مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد العديد من الخيارات الرائعة. اسمحوا لنا ألا نطيل عليكم في المقدمة أكثر من ذلك وتعالوا بنا لنعرفكم على القائمة التي أعددناها من أجلكم.

AppBlocker

تطبيق AppBlocker لن يغلق تطبيقاتك بكلمة سر وإنما تتمثل وظيفته الأساسية في حظر التطبيقات التي قد تشتت انتباهك أثناء فترات العمل أو الدراسة أو ما شابه ذلك. من خلال هذا التطبيق يمكنك تحديد جميع التطبيقات التي قد تتسبب في تشتيت انتباهك مثل تطبيقات التواصل الاجتماعي وتعيين الحد الأقصى من عدد مرات تشغيلها بشكل يومي. فإذا كنت تلاحظ أن هناك بعض التطبيقات التي تسرق منك الوقت مثل تيك توك أو انستقرام أو فيسبوك، فيمكنك ضمها إلى قائمة التطبيقات القابلة للحضر واختيار عدد مرات تشغيل محددة كل يوم. التطبيق جديد وفكرته رائعة جداً ولكنه يحتوي على بعض الإعلانات المزعجة.

السعر : مجاني

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Threema Libre

لا يعتبر تطبيق Threema Libre من التطبيقات الجديدة التي نسمع عنها لأول مرة، ولكن نظراً لكونه تطبيق مراسلة آمن تماماً فهو يستحق التواجد على هواتفنا الأندرويد، خاصة وإذا كنت تمتلك هاتف أندرويد يعمل بإصدارات قديمة جداً من النظام. حسناً، تطبيق Threema Libre هو تطبيق محادثات، مثله مثل تيليجرام وسيجنال، ولكنه لا يعتمد على خدمات متجر جوجل بلاي، بمعنى آخر أنه ليس من الضروري أن يكون على هاتفك متجر جوجل بلاي لكي تتمكن من استخدامه.

ومع ذلك، خطوات تثبيت التطبيق مُعقدة بعض الشيء ولكن التطبيق يستحق كل العناء. فقط عليك التوجه إلى صفحة التطبيق وتحميل عميل F-Droid على هاتفك الذكي واتباع الإرشادات لمسح رمز الاستجابة السريعة والبدء في استخدام التطبيق. وبالتالي إذا كنت تواجه مشكلة مع تطبيقات الدردشة الأخرى وتشعر أنها ليست آمنة بالنسبة لك، فلا يزال بإمكانك الحفاظ على خصوصيتك من خلال هذا التطبيق.

السعر : مجاني

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Dual Wallpaper

تطبيق Dual Wallpaper يقدم وظيفة واحدة فقط ولكنها ممتعة جداً إذ يتيح لك القدرة على اختيار خلفية محددة للشاشة الرئيسية وشاشة القفل أثناء تنشيط الوضع المُشرق واختيار خلفيات أخرى للشاشة الرئيسية وشاشة القفل عند تنشيط الوضع الليلي. ببساطة يمكنك تثبيت التطبيق والبدء في تعيين الخلفيات التي تفضل تشغيلها على الهاتف أثناء تفعيل الوضع الداكن والوضع المُشرق. لاحظ فقط أن التطبيق يظل متواجد في الخلفية لكي يكون قادراً على استبدال الخلفيات إذا ما حاول المستخدم تغيير سمة الهاتف من الوضع الداكن إلى المُشرق أو العكس.

السعر : مجاني

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Plant Parent

تطبيق Planet Parent يستهدف فئة محددة من المستخدمين وهم أولئك الذين لديهم اهتمام بزراعة النباتات. كل ما عليك فعله هو توجيه الكاميرا إلى أي نوع من النباتات وعلى الفور سيخبرك التطبيق بنوع النبات ومما إذا كان هناك أي شيء خاطئ في النبتة تستحق العناية أو الرعاية والمعالجة. كما ويحتوي التطبيق على تقويم وتذكيرات لمساعدتك على الرعاية بنباتاتك بأفضل شكل ممكن. الجانب السلبي الوحيد أن سعر الاشتراك الأسبوعي مبالغ فيه جداً ومن الصعب أن نوصي بالدفع من أجل. نتمنى أن يتم إصلاح هذه المشكلة خلال وقت قريب.

السعر : مجاني

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Pluma RSS Reader

ربما هذه هي ليست المرة الأولى التي نجلب لكم فيها تطبيق Pluma RSS Reader ولكنه تطبيق أكثر من رائع يتيح لك القدرة على متابعة جميع الموضوعات والمقالات والتقارير الجديدة والاطلاع على أحدث الأخبار المهمة بالنسبة لك في مجموعة من مواقع الويب التي ستختارها بنفسك.

يتمتع التطبيق بواجهة مستخدم بسيطة ونظيفة تماماً لمساعدتك في الوصول إلى أخبارك ومقالاتك الأكثر أهمية بشكل أسرع. يمكنك تحميل التطبيق بشكل مجاني، ولكن إذا كنت تُفضل دعم المطور والحصول على الإصدار المدفوع فسوف تحصل في المقابل على ميزة تحويل النصوص إلى صوت مسموع ومزامنة معلومات حسابك عبر الأجهزة المختلفة. جدير بالذكر أن التطبيق ذكي للغاية وقادر على التعرف على جميع المواقع التي ستقوم بإضافتها من خلال كتابة عناوينها فقط بشكل صحيح.

السعر : مجاني

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Forecaster

تطبيق Forecast لتتبع الطقس والتنبؤ بالأحوال الجوية كان موجود لفترة زمنية طويلة ولكن مؤخراً فقط حصل على تحديث جديد أعادة مرة أخرى إلى الحياة بفضل برمجية Apple WeatherKit التي ساعدته على توفير توقعات أكثر دقة مثل تلك النتائج التي تحصل عليها هواتف الآيفون. من خلاله يمكنك التعرف على أحوال الطقس لحظة بلحظة ومعرفة التنبؤ بالأحوال الجوية على مدار أيام الأسبوع واتجاه الرياح وغير ذلك بكثير.

السعر : مجاني

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ScrollWatch

تطبيق ScrollWatch يتيح لك معرفة جميع الأفلام السينمائية والعروض التلفزيونية التي يمكنك مشاهدتها في “الوقت الحالي” على خدمات البث الشهيرة مثل Netflix و +Disney وغيرها من الخدمات الأخرى. التطبيق شبيه جداً بتطبيق IMDB إذا يسمح لك بتطبيق أنواع عديدة من الفلاتر لمعرفة أي العروض التلفزيونية أو الأفلام التي يمكنك مشاهدتها. فعلى سبيل المثال يمكنك معرفة التقييم النهائي لأي فيم أو التصنيف العمري أو نوع الفيلم أو مما إذا كان متاح بلغات متعددة أو حتى مما إذا كان يحتوي على مشاهد ساخنة.

السعر : مجاني

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تطبيق دردشاتي للتعارف والدردشة والبحث عن الزواج!

لماذا نأتي لكم بتطبيق دردشاتي ضمن مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد تتساءل؟ هذا لأنه من أشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات.

من مميزات التطبيق أيضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل. التطبيق يتميز أيضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور أو معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين. التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالإضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا.

السعر : مجاني

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Openreads

هذا التطبيق لعشاق قراءة الكتب الإلكترونية إذ يتيح لك القدرة على الوصول إلى عدد غير محدود من الكتب التي تقرأها وإنشاء قائمة بجميع الكتب التي قرأتها أو الكتب التي تُفضل قراءتها في وقت لاحق. التطبيق ذكي للغاية لأنه سيكون قادر على تتبع أنواع الكتب التي كنت تفضل قراءتها على مدار الشهر أو على مدار العام جنباً إلى جنب مع بعض البيانات التي قد تود معرفتها. لكون التطبيق مفتوح المصدر فهو يحتوي على كم غير محدود من الكتب وموضوعات مختلفة عن بعضها البعض وربما تجد بعض أنواع الكتب الموجودة على قاعدة بيانات التطبيق باللغة العربية.

السعر : مجاني

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TerraGenesis: Landfall

أعتقد أن الجميع على علم بلعبة TerraGenesis ولكن هذه المرة إليكم الإصدار الجديد باسم Landfull وهو لا يختلف كثيراً عن الأجزاء السابقة. دورك الرئيسي في اللعبة هو بناء المدن ولكن على في الفضاء وهدفك الوحيد هو أن تجعل هذه الحياة آهلة للعيش بها وممكنة على سطح كوكب المريخ. تحتوي اللعبة على العديد من التحديات ولكنها تمنحك الكثير من الموارد التي ينبغي إدارتها بشكل صحيح وبالطبع يمكنك البحث عن الأماكن المستجدة على سطح الكوكب والعمل على إعمارها.

السعر : مجاني