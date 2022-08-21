تطبيقات الايفون و الايباد الأسبوعية – باقة تطبيقات مفيدة سوف تعتمد عليها يومياً!

نحن في أخبار التطبيقات وكما جرت العادة منذ أعوام طويلة نقدم لكم كل أسبوع مجموعة رائعة ومتميزة من التطبيقات التي يتم اختيارها من قبل محررينا، هذه الاختيارات هي نتيجة بحث وعمل دؤوب لتوفير التطبيقات التي تبحثون عنها دون العناء في البحث بين كم هائل في متجر آبل “آب ستور” ، فنتمنى دوماً أن تنال إعجابكم مع ملاحظة أن بعض التطبيقات تشملها عروض مجانية لوقت محدود، فسارع بتنزيلها وعدم تفويت الفرصة لأن هذه العروض قد تنتهي في أي وقت وموقع “أخبار التطبيقات” غير مسئول عن ذلك!

تطبيق pCloud – عشرة جيجابايت مجانية

هي خدمة تخزين سحابي تتيح لك 10 جيجابايت كسعة تخزين مجانية لتخزين ما تود عليها من صور ومقاطع فيديو وملفات للاحتفاظ بها وكذلك مشاركتها لو أردت مع أي شخص آخر.

السعر : مجاني

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تطبيق MarginNote 2 – للمذاكرة وتدوين الملاحظات

هل تعتمد على ملفات الكتب الإلكترونية بصيغة PDF أو EPUB كثيراً في المذاكرة والدراسة مع سهولة تدوين واستعراض الملاحظات وإنشاء الخرائط العقلية وكذلك الفلاش كارد، كما يدعم استخدام قلم ابل على الايباد.

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق PiP – كل شيء صورة في صورة

هو تطبيق يساعدك على تحويل أي فيديو يعمل على يوتيوب أو متصفح سفاري أو تطبيق الملفات أو الصور في وضعية صورة في صورة PiP أي نافذة صغيرة عائمة على الشاشة بينما تكمل العمل على تطبيقات أخرى.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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دردشاتي – تطبيق رائع للتعارف والبحث عن زواج!

للمقبلين على زواج أو من يبحث على زوجة. نقدم لكم تطبيق دردشاتي للتعارف الزواج والشات وهو من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج او زواج مسيار بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ويعتبر افضل برنامج تعارف ، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجاني

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تطبيق Carbon12 – الصور بالأبيض والأسود

هو تطبيق قادر على تحويل صورك وأفلامك الملونة إلى الأبيض والأسود بأكثر من 300 أسلوب وفلتر مختلف يحاكي الكاميرات القديمة الكلاسيكية مع خيارات تحكم مختلفة بالتباين والإضاءة وغيرها.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق Adobe Scan – مسح الأوراق والمستندات

هو تطبيق لا غني يتيح لك تصوير الأوراق والمستندات وقصها تلقائياً وتحسين جودة ووضح النصوص والرسومات بها، ليس هذا فقط بل يتيح أيضاً مزايا إضافية مثل التعرف على النصوص ووضع إطار والحفظ في هيئة صورة أو ملف PDF وغير ذلك.

السعر : مجاني

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تطبيق File Manager & Browser لإدارة الملفات

هو تطبيق متعدد المهام يمكن من خلاله إدارة كافة الملفات المخزنة على الايفون والايباد بالإضافة تشغيل الملفات بأنواعها سواء ملفات وورد أو باوبوينت أو PDF وكذلك الملفات الصوتية والملفات المضغوطة وغير ذلك.

السعر : مجاني