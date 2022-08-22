شاشة هاتف جالكسي زد فولد 4 هي الأحدث والأكثر تميزاً والأفضل في استهلاك الطاقة!

أطلقت شركة سامسونج العام الماضي هاتف جالكسي زد فولد 3 بتقنية عرض OLED جديدة تُعرف بـــ Eco Square وقد قالت الشركة أن كلمة Square تعني “الاقتصادية” أو “صديقة البيئة”.

هذا النوع الجديد من الشاشات يلعب دوراً أساسياً في تقليل نسب الطاقة التي تستهلكها الشاشة بفضل استخدام نسبة ضئيلة جداً من المكونات البلاستيكية.

ولكن مع هاتف الجيل الجديد، جالكسي زد فولد 4، قدمت الشركة الإصدار الجديد من تقنية العرض باسم Eco2 OLED Plus وقد طرحت الشركة هذه التقنية مؤخراً خلال معرض K-Display 2022 الذي عُقد بعد إطلاق هواتف الجيل الرابع القابلة للطي في كوريا الجنوبية.

من خلال عرض شركة سامسونج أثناء الحدث اتضح أن شاشة عرض Eco2 OLED Plus تستهلك طاقة أقل بنسبة 25% مقارنة بنوع الشاشة المستخدمة في هاتف جالكسي زد فولد 3. بالإضافة إلى ذلك، فهي تستهلك طاقة أقل بنسبة 35% مقارنة بأي لوحة عرض OLED تقليدية بنفس الحجم تقريباً.

تعتمد لوحة عرض Eco2 OLED على دمج المستقطب بداخل اللوحة نفسها مما يساعد المستقطب في عكس الإضاءة الخارجية لتحسين مستوى الرؤية على الشاشة. ولكن الجانب السلبي الوحيد في هذه التقنية أنها تتسبب في تقليل الضوء المنبعث من الشاشة في نفس الوقت، مما يؤثر على مستوى سطوع الشاشة النهائي.

وبالتالي، هذا النوع من الشاشات يحتاج إلى مصدر أخر لكي تكون قادرة على انبعاث المزيد من الضوء وتحسين مستوى سطوع الشاشة، خاصة عند استخدام الهاتف في الخارج تحت أشعة الشمس المباشرة، ولكن قد يؤثر هذا الأمر على عمر البطارية.

ولكن عندما يتعلق الأمر بشاشة Eco2 OLED Plus، فإن لوحة العرض لا تتطلب مستقطب منفصلاً عنها، وبالتالي لا يتم حظر أي ضوء منبعث من الشاشة، والنتيجة النهائية هي أنك ستحصل على شاشة أكثر نحافة بنفس مستوى السطوع وأقل في استهلاك الطاقة.

هذه الترقية الجديدة التي كانت من نصيب شاشة هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 4 جعلته اقتصادي بشكل أفضل، نظراً لاحتياجه نسبة أقل من المواد البلاستيكية، وبالتالي فهو يعتبر جهاز صديق للبيئة.

بما أن هاتف جالكسي زد فولد 4 هو أول من يستخدم تقنية العرض الجديدة، فمن المحتمل جداً أن تستخدم شركة سامسونج نفس التقنية على شاشات هواتف جالكسي إس 23 القادمة في المستقبل القريب.

نحن نتوقع أن يتم الإعلان عن سلسلة جالكسي إس التالية في وقت ما خلال الربع الأول من العام القادم، وربما نتمكن من رصد العديد من التسريبات الخاصة بها خلال الأسابيع القادمة.