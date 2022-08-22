أفضل برنامج لنقل الواتساب من هاتف أندرويد إلى أيفون

التحول من نظام الأندرويد إلى نظام iOS يحتاج إلى الكثير من الخطوات لجعل الهاتف الأيفون نسخة من هاتفك القديم. وبالطبع فإن البيانات المخزنة على الهاتف تجعلك تفكر في أكثر من حل؛ لاستنساخ هاتفك القديم في الجديد. والكثير من المستخدمين يفكرون أول الأمر في نقل الواتساب من اندرويد الى ايفون؛ وذلك لأهمية الواتساب في العديد من الأغراض. نقل الواتس من اندرويد الى ايفون الآن لن يكون معقدًا كما تظن؛ لوجود بعض الحلول الفعّالة، والبرامج المميزة لتنفيذ ذلك بدقة. ولنوفر عليك عناء البحث خاصة إذا كنت تبحث عن طريقة نقل محادثات الواتس من اندرويد الى ايفون؛ فإننا في المقال الحالي نعرض لك أفضل برنامج يؤدي لك ما تريد بجودةٍ عالية وهو برنامج MobileTrans. سنسلط الضوء على أهم المميزات وطرق الاستخدام؛ فتابعوا معنا.

وظائف برنامج MobileTrans

برنامج MobileTrans يؤدي عددًا كبيرًا من الوظائف المختلفة التي يبحث عنها المستخدم؛ فهو لا يوفر ميزة نقل الواتس من ايفون الى ايفون أو نقل الواتساب من ايفون الى اندرويد فقط، بل يؤدي العديد من المميزات الأخرى. البرنامج أداة رائعة لإجراء عملية استنساخ كاملة للهاتف القديم وذلك مهما كان نظامه سواء أكان أندرويد أم يعمل بنظام iOS. وللوصول إلى أفضل برنامج يؤدي هذه المهمة عملنا عددًا من المراجعات. وركزنا على أدق التفاصيل التي تهم المستخدم مثل، نقل محادثات الواتس اب من ايفون الى ايفون أو إلى أندرويد. يُعد البرنامج من الأدوات الرائدة في نقل التطبيق بشكلٍ خاص؛ ويوفر خيارات واختصارات متخصصة لذلك. وسنشرح طريقة الاستخدام خلال المقال الحالي.

البرنامج يقدم وظائف أخرى تهم أي مستخدم مثل استعادة الملفات المحذوفة؛ على الرغم من وجود خيار مستقل في البرنامج متخصص في نقل الواتساب من اندرويد الى ايفون؛ يمكن أيضًا الاعتماد عليه في مهام أخرى نظرًا لمميزاته المتعددة. البرنامج لا يدعم تطبيق واتساب فحسب؛ بل يدعم أيضًا نقل التطبيقات الأخرى WeChat، وViber، وتطبيق Kik. كما يدعم مختلف إصدارت تطبيق الواتساب. كما يعطي بدائل مختلفة للمستخدم؛ ليتابع عملية النقل بداية من الوسائط والمحادثات والملفات؛ لذلك يُعد البرنامج الخيار الأمثل لمن يبحث عن طريقة نقل الواتس من اندرويد الى ايفون.

من المميزات البارزة لبرنامج MobileTrans فيما يخص نقل محادثات الواتس من اندرويد الى ايفون؛ أنه يعرض تفاصيل متعددة تخص تطبيق الواتساب. حيث يعرض البرنامج قائمة توضح كل المحتويات في التطبيق مثل الوسائط، والمحادثات، وغيرها من البيانات. البرنامج يدعم مختلف الإصدارات فهو يعمل على كل هواتف الأيفون والأندرويد، ويُحدث بشكلٍ مستمر. عملية النقل من خلال البرنامج تتميز ببساطتها ومرونتها. وسنتطرق إلى آلية الاستخدام. يمكنك متابعة عملية النقل من خلال القائمة الفرعية؛ كما يتميز بالسرعة في النقل، والحفاظ على خصوصية وسرية البيانات. البرنامج يُعد الخيار الأمثل ليس فقط لنقل الواتساب بل أيضًا يمكن الاعتماد عليه في استنساخ الهاتف القديم في الجديد باختلاف الإصدار. كما أنه يحتوي على مميزات أخرى سنذكرها خلال الأسطر القادمة.

مميزات برنامج MobileTrans

يُعد برنامج MobileTrans من الأدوات الرائدة نظرًا لعددٍ من المميزات التي يضمها. إذ يعمل على نقل الواتس من ايفون الى ايفون أو نقل الواتساب من ايفون الى اندرويد؛ وغيرها من المهام التي لا غنى عنها لأي مستخدم. ومن المميزات التي يوفرها البرنامج ما يلي:

يدعم أنظمة التشغيل المختلفة مثل نظام Mac أو Windows.

البرنامج يدعم اللغة العربية لتسهيل عملية الاستخدام للجميع.

البرنامج يدعم الإصدارات المختلف للهواتف الأندرويد أو iOS.

يحافظ على اكتمال نقل البيانات مع الحفاظ على جودتها.

يدعم كل فئات البيانات والوسائط مثل الفيديو والصور.

النقل من خلال البرنامج آمن للغاية ويحافظ على سرية البيانات.

يمكن استخدامه من المرة الأولى دون أي خبرة تقنية سابقة.

كيفية استخدام برنامج MobileTrans

لا يحتاج برنامج MobileTrans إلى شرح مطول لمعرفة استخدامه؛ فقط عليك اتباع الطرق العادية للتحميل والتنصيب وسنرفق الرابط في نهاية المقال. في أثناء عملية التنصيب حدد اللغة؛ ويمكنك الاستفادة للمرة الأولى من النسخة المجانية؛ للحصول على خبرة من خلال التجربة. بعد التشغيل ستظهر الواجهة والتي تضم خيارات مختلفة. من الخيارات التي ستجدها خيار نقل تطبيق الواتساب، اضغط عليه ثم من النافذة الأخرى اختر نوع الهاتفين القديم والجديد. بعد ذلك ستجد قائمة فرعية تضم كل التفاصيل في تطبيق الواتساب مثل الرسائل والرسائل المميزة بنجمة ومقاطع الفيديو. وخلال وقتٍ قصير ستبدأ عملية النقل وستتابع المستجدات في البرنامج وخلال دقائق سينتهي نقل التطبيق بنجاح.

تجربتي مع برنامج MobileTrans

الحصول على هاتف أيفون يُعد من الأخبار السارة؛ لكن لمستخدمي الأندرويد فإن الحصول على تطبيق الوتساب القديم في الهاتف الجديد؛ فالأمر يشغل حيزًا كبيرًا لديهم. في نظري كان استخدامي للواتساب مهم؛ نظرًا لحساب البيزنس الذي يحدثني عليه العملاء؛ فكنت أحتاج كل الرسائل والملفات والفواتير. وخلال بحثي عرفت برنامج MobileTrans. على الرغم من معرفتي التقنية المحدودة؛ فقد كان البرنامج بسيط للغاية، ولا يحتاج إلى خبرة كبيرة. كما أن وجود اللغة العربية سهل الأمر كثيرًا. كل ما فعلته كان فقط توصيل الهاتفين واترك المهمة على البرنامج. كما أن وجود نسخة مجانية من البرنامج تعطي تجربة واقعية قبل الاشتراك وتسهل الكثير على المستخدم.

الفرق بين برنامج MobileTrans وغيره من البرامج

في عملية البحث عن نقل محادثات الواتس اب من ايفون الى ايفون أو نقل الواتساب من اندرويد الى ايفون ستظهر أمامك العديد من البرامج والطرق المتاحة. لكن ليست كلها سواء في المميزات؛ من خلال تجربتي وجدت البرنامج الآخر لنقل محادثات الواتساب ، لكن كان الخيار النهائي لبرنامج MobileTrans نظرًا لقدرته على التعامل مع مختلف صيغ البيانات بسهولةٍ تامة. كما أن مسألة الخصوصية مضمونة فيه، وقدرته على نقل البيانات بشكل كامل، وبجودةٍ عالية جعله الخيار الأمثل. كما أن استخدامه بسيط للغاية، وواجهة المستخدم تشرح نفسها ببساطة، كما أنه يوفر خيارات سريعة لنقل التطبيقات، دون الحاجة إلى الاختيار من الجهاز لتسهيل الأمر على المستخدم.