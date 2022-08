هل القهوة مصدر للطاقة؟

روسيا – أعلن الدكتور سيرغي أوبلوجكا، خبير التغذية الروسي، أن القهوة ليست مصدرا للطاقة كما يعتقد الكثيرون، ويثبت ذلك بمثال مقنع.

ويشير الخبير في حديث لراديو “سبوتنيك”، إلى أن الناس يتمتعون بشرب القهوة، ما خلق اعتقادا خاطئا أنها تمنح الطاقة للشخص المتعب. ولكن الكافيين لا يعطي أي شيء جديد للجسم، سوى أنه ينشط ما كان موجودا بالفعل.

ويقول، “يعتقد الناس أن القهوة مصدر للطاقة. أي إذا تعب الشخص وخارت قواه، عليه شرب القهوة للحصول على الطاقة اللازمة. ولكن في الواقع هذا ليس صحيحا. لأن الكافيين يحفز فقط احتراق احتياطيات الطاقة الداخلية. أي أنه يسرع عمل الخلايا، لإنتاج الطاقة من الاحتياطيات المتاحة. وكيميائيا، يحفز عملية التمثيل الغذائي، وليس مصدرا للطاقة”.

ويضيف، “الكثيرون لا يفهمون كيف تعمل القهوة لذلك يستخدمونها بصورة خاطئة. فعندما يشعر الشخص بإرهاق شديد، وعمليا لم تبق لديه مصادر داخلية للطاقة، يستمر في تحفيز نفسه بالكافيين. بيد أنه في هذه الحالة، قد يكون تأثيره عكس ذلك، حيث بدلاً من الطاقة، يصاب بالتهيج وفقدان حاد في التركيز. وهذا ما يحدث عادة مع سائقي السيارات ، حيث يعتقدون أنهم سيحصلون على الطاقة بمساعدة الكافيين، و لكن بعد شرب القهوة ينامون على الفور تقريبا”.

ويضيف، إذا كان الشخص يشعر بالتعب والإرهاق، فعليه النوم وليس شرب القهوة بكميات كبيرة.

