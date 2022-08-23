أهم التسريبات المتعلقة بكاميرا هواتف ايفون 14

التسريبات الخاصة بكاميرا هواتف الايفون عادةً ما تكون صحيحة إلى حد بعيد لأنها تستقي المعلومات المسربة من شركاء ابل في سلاسل الإمداد الذين يزودونها بمكونات التصنيع، وهذا العام ورد لدينا تفاصيل وافرة حول التحسينات التي تنوي ابل إدخاها على الكاميرا في سلسلة ايفون 14 التي اقترب موعد الإعلان عنها.

في هذا العام سوف تقدم ابل لنا 4 إصدارات مختلفة من ايفون 14: إصداران عاديان وآخران من نوع برو Pro. سوف تشهد جميع الإصدارات تحسينات جديدة لكن الجزء الأكبر منها سيكون لصالح إصدارات برو Pro التي عادةً ما تختصها ابل ببعض المزايا الحصرية.

تسريبات كاميرا هواتف ايفون 14 العادية

الإصداران العاديان من هواتف ايفون 14 سيأتيان مع كاميرا ثنائية: واحدة أساسية وأخرى واسعة المجال مع فتحة عدسة أكبر وكلاهما بدقة 12 ميجابكسل، لكن زيادة فتحة العدسة في الكاميرا واسعة المجال ستحسن من أدائها في التصوير الليلي.

الكاميرا الأمامية في جميع إصدارات ايفون 14 ستشهد تحسناً ملحوظاً مع فتحة عدسة أكبر أيضاً تصل إلى f/1.9 ودعم التركيز التلقائي Auto-focus، علماً بأن هذا التطور قد يكلف ابل أربعة أضعاف التكلفة المعتادة في الإصدارات السابقة.

فتحة العدسة الأوسع ستزيد كمية الضوء القادم التي تلتقطه الكاميرا، وبالتالي تحسين جودة السيلفي في أوضاع الإضاءة المنخفضة، أما خاصية التركيز التلقائي Auto-Focus من شأنها تحسين التركيز عند إجراء مكالمات الفيديو والبث الحي والتصوير بوضعية البورتريه.

تسريبات كاميرا ايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس

وفقاً لعديد التسريبات، فإن كاميرا إصدارات ايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس الثلاثية ستشهد التحسنيات الأكبر وأبرز ذلك زيادة دقة الكاميرا الخلفية الأساسية إلى 48 ميجابكسل مع خاصية دمج البكسلات التي تقوم بدمج كل 4 بكسلات في بكسل واحد، وبذلك يمكن إنتاج صورة واحدة بدقة 12 ميجابكسل أعلى جودة وأدق في التفاصيل، وربما أفضل في الإضاءة المنخفضة أيضاً.

حجم المستشعر أيضاً سيكون أكبر بنسبة 21% مقارنة بالمستشعر المستخدم في هواتف ايفون 13 برو.

أمور أخرى مثيرة تحدثت عنها التسريبات، وهي دعم الكاميرا الأساسية تصوير الفيديو بدقة تصل إلى 8K، وذلك أعلى من دقة 4K القصوى في ايفون 13 برو، ربما أضافت ابل هذه الدقة لتكون متوافقة مع نظارات ابل المعتمدة على الواقع الافتراضي والواقع المعزز.

لا ننسى كذلك الإشارة إلى أن هواتف ايفون 14 برو ستحمل معالج A16 الجديد الذي بدوره يحمل معالج صور متقدم أكثر عن ذلك الموجود في معالج A15 والذي سوف يظل موجوداً هواتف ايفون 14 العادية.

هذه التسريبات على الأرجح يغلب عليها الصحة لكن ما علينا سوى الانتظار حتى يتم الإعلان رسمياً عن الهواتف، ثم تجربتها ومراجعة جودة الصور والفيديو فهذا هو الفيصل بغض النظر عن الأرقام والمواصفات الفنية للكاميرا.