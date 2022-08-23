تسريبات تكشف المواصفات الكاملة لهاتف Oppo Reno8 4G!

أطلقت شركة أوبو في وقت مبكر من العام الجاري سلسلة Oppo Reno8 والتي تتألف من Reno8 و Reno8 Pro ومؤخراً فقط طرحت هاتف Reno8 Z 5G ولكن يبدو أنه لا يزال هناك وافد جديد قادم خلال وقت قريب باسم Reno8 4G.

بالتأكيد سيكون هاتف Reno8 4G هاتف ميسور التكلفة تستهدف به الشركة مستخدمي الفئة الاقتصادية الذين لا يرغبون في إنفاق مبالغ مالية كبيرة على هواتفهم الذكية.

تم تسريب مواصفات الهاتف على موقع Pricebaba جنباً إلى جنب مع بعض عروض وصور الهاتف الجديد. تعالوا بنا لنتعرف على جميع التفاصيل بشكل مٌفصل.

مواصفات هاتف Oppo Reno8 4G المحتملة

من خلال الصور المُسربة يبدو أن الهاتف يمتاز بتصميم مشابه لشقيقه الأغلى ثمناً Oppo Reno8 5G حيث يمتاز الجانب الخلفي بلون ثنائي لامع، بينما يحتوي الجانب الأمامي على فتحة ثقب في الركن العلوي الأيسر من أجل مستشعر الكاميرا الأمامية.

تصميم إعداد الكاميرا الخلفية مماثل لنفس تصميم إعداد الكاميرا لهاتف Oppo A77 الذي تم إطلاقه منذ عدة أشهر فقط. وبناءً على التسريب، سيتضمن الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل.

أن يحتوي هاتف للفئة الاقتصادية على كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل هو أمر رائع جداً، ولكن من المعروف أن عدد الميجا بكسل لا يمثل أهمية كبيرة عندما يتعلق الأمر بجودة الصور ونقاءها.

بجانب المستشعر الرئيسي سيكون هناك عدسة لاستشعار العمق بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى عدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل ايضاً.

التسريب لا يحتوي على نوع شريحة المعالجة المستخدمة في الهاتف، وإنما أكد على احتواء الهاتف على شاشة قياس 6.43 بوصة بمعدل تحديث 90Hz محمية بزجاج Corning Gorilla Glass.

من المحتمل أن يتم تزويد الهاتف بمعالج Snapdragon 680 SoC نظراً لكونه أكثر شرائح المعالجة الداعمة لشبكات 4G LTE المستخدمة خلال عام 2022 مع عدد كبير من الهواتف الذكية الاقتصادية.

سيأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي بسعة قد تصل إلى 12 جيجابايت، على الرغم من أنني غير متأكد من صحة هذه المعلومة. أيضاً سيشتمل الهاتف على ذاكرة تخزين بسعة 256 جيجابايت.

سيستمد الهاتف طاقته من بطارية بسعة 4300 مللي أمبير في الساعة داعمة للشحن السلكي السريع بقدرة 33 وات. سيأتي الهاتف بلونين فقط وهما الأسود والذهبي.